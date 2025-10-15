Tagasi 15.10.25, 11:11 Ettevõtete rahastajad: aeg on äriplaanidelt tolm pühkida Saates "Finantsuudised fookuses" räägitakse, kui lihtne või keeruline on ettevõtetel tänases majanduskeskkonnas kapitali kaasata ning millised on peamised rahastamisallikad ettevõtte elukaare erinevates etappides.

Indrek Nuume, Mait Sooaru, Paavo Siimann ja Silver Kalmus.

Foto: Andres Laanem

Arutletakse, kas ettevõtetel on realistlik leida rahastust pankadest, kas äriinglite ja riskikapitalifondide huvi on viimastel aastatel vähenenud või on tekkinud hoopis uusi võimalusi. Samuti uurime, millal tasub kaaluda võlakirjaemissiooni ning mis määrab selle õnnestumise.

Lisaks tuleb juttu rahastuse hinnast ja seda mõjutavatest teguritest. Saatekülalised jagavad praktilisi soovitusi, kuidas vältida tüüpilisi vigu rahastuse taotlemisel, kuidas kombineerida erinevaid kapitaliallikaid ning kuidas muuta ettevõte rahastajate silmis atraktiivsemaks.

