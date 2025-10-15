Ettevõtete rahastajad: aeg on äriplaanidelt tolm pühkida

Saates "Finantsuudised fookuses" räägitakse, kui lihtne või keeruline on ettevõtetel tänases majanduskeskkonnas kapitali kaasata ning millised on peamised rahastamisallikad ettevõtte elukaare erinevates etappides.
- Indrek Nuume, Mait Sooaru, Paavo Siimann ja Silver Kalmus.
- Foto: Andres Laanem
Arutletakse, kas ettevõtetel on realistlik leida rahastust pankadest, kas äriinglite ja riskikapitalifondide huvi on viimastel aastatel vähenenud või on tekkinud hoopis uusi võimalusi. Samuti uurime, millal tasub kaaluda võlakirjaemissiooni ning mis määrab selle õnnestumise.
Lisaks tuleb juttu rahastuse hinnast ja seda mõjutavatest teguritest. Saatekülalised jagavad praktilisi soovitusi, kuidas vältida tüüpilisi vigu rahastuse taotlemisel, kuidas kombineerida erinevaid kapitaliallikaid ning kuidas muuta ettevõte rahastajate silmis atraktiivsemaks.
Stuudios on LHV Panga juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume
, LHV Panga võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus
ning Eesti äriinglite võrgustiku EstBAN juhatuse liige ja finantstehnoloogiaettevõtte Fitek juhatuse esimees Mait Sooaru
.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Saadet juhib Paavo Siimann
.
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Oja ja Tapver sõeluvad makromürast kasulikke märke