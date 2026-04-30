Reimo Seero: vaibkoodimine on ideede, mitte toodete jaoks

Tehisintellekt on tarkvaraarenduse demokratiseerinud ja see on kahtlemata hea uudis. Kuid ettevõtted peaksid tegema selget vahet visuaalsel visandil ja tootmisküpsel tarkvaral, ütleb Raimo Seero.
Foto: Erakogu
Vaibkooditud tarkvaralahendused võivad olla küll visuaalselt veenvad, kuid tehnilise kogemuseta inimene ei oska neis peituvaid turvariske märgata. Küll aga tasub ettevõttes soodustada vaibkooditud prototüüpide loomist, sest see aitab ideid kiiresti katsetada ning muudab arendajate ja tellijate koostöö oluliselt kiiremaks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Tulevik kuulub neile ettevõtetele, kes julgevad kohelda tarkvara nagu pabertaskurätti – väärtuslikuna hetkes, kuid väärtusetuna ajas. Aga me peame tegelema ka äravisatavatest äppidest tekkivate prügimägedega, kirjutab kolumnist Ardo Reinsalu.
Turundus ja tarkvaraarendus on jõudmas uude ajastusse, kus rakenduste loomine ei eelda enam programmeerija tausta. Vaibkoodimine ehk AI abil tarkvara ehitamine muudab viisi, kuidas me seni arendusprotsessi suhtunud oleme.
