Tagasi MÜÜGIJUHTIMINE

27.01.26, 14:45 Restate’i juhtide praktika: müük algab õige inimese ja õige küsimusega Restate’i juhid Risto Abel ja Tomas Salamäe räägivad saates “Nimed müügitahvlil“, miks nad hakkasid ettevõtjateks ja milliseid müügipõhimõtteid nad oluliseks peavad.

Millest algab hea müügimehe teekond? Sellest räägiti raadiosaates “Nimed müügitahvlil”.

Foto: Liis Treimann

Saates tuleb juttu sellest, miks on oluline mõista kliendi tegelikku probleemi ja miks ei tasu kinnisvaras kunagi müüa lihtsalt “WC ja vaatega kontorit“. Restate ’i kasvuloost selgub, kuidas nad julgesid siseneda arendusprojektidesse, mida teised pidasid hullumeelseks ning kuidas ettevõtte struktuur ja väärtused on aidanud neil kriisidest läbi tulla.

Külalised jagavad ka müügitööga seotud kentsakaid juhtumeid ja avavad, miks algaja maakleri edu ei pruugi tulla sotsiaalmeediapostitustest, vaid järjepidevast tööst. Arutame ka, kuidas kasvatada tugevat müügimeeskonda ja miks CRM ei ole pelgalt võimalus, vaid töövahend.

Artikkel jätkub pärast reklaami