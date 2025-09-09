Tagasi 09.09.25, 13:00 Väikesed järeleandmised distsipliinis söövad müügitulemusi Kuidas taastada pärast puhkuselt naasmist distsipliin, vältida edasilükkamisi ning seada uuesti kõrged tööstandardid, arutavad Silver Rooger ja Mardo Kase saates "Nimed müügitahvlil".

Puhkuse järel tööellu naasmine võib osutuda väljakutseks ka kogenud müügiinimestele. Kuula saadet, et taas ennast müügivormi viia.

Foto: Pexels.com

Distsipliini kirjeldatakse kui lihast, mis vajab regulaarset treeningut – ilma teadliku pingutuseta see nõrgeneb.

Saatejuhid toovad esile, kuidas väikestest järeleandmistest võivad kujuneda püsivad harjumused, mis õõnestavad tulemuslikkust ja eneseusku. Arutletakse, miks motivatsioonist üksi ei piisa ning kuidas luua toetavaid süsteeme ja rutiine, mis aitavad püsivalt vormis olla.

Praktilise lahendusena pakutakse välja "hommiku võitmise" rutiin, et luua vaimne selgus, võita hommik ja alustada päeva sihipäraselt.

