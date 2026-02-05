05.02.26, 12:04 Börsiajakirjanik suurest langusest: investorid reageerivad üle Kui viimasel ajal on jäänud aktsiaturgudel silma suurte tehnoloogiaettevõtete ja kiibifirmade aktsiate hoogsad odavnemised, siis kõrvalt vaadates näib see ülereageerimisena, ütles Äripäeva börsitoimetuse juht ja investor Toomase meeskonna liige Jaan Martin Raik.

Jaan Martin Raik selgitas Äripäeva raadios lähemalt ka seda, kuidas käitub praeguse turulanguse ajal edasi investor Toomas.

Raik rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et näeb näiteks hiljuti investor Toomase tehingute hulka jõudnud Micronile siiski tulemas head aastat. Samuti tõstis börsiajakirjanik esile, et näiteks märgatavalt odavnenud Microsofti aktsia on nüüd suhtarvudelt muutunud soodsaks.

Tema hinnangul leidub häid ostukohti veelgi, kuid soovitas olla valmis senise olukorra jätkumiseks. "Raputus ei ole veel möödas, langushetki võib tulla veel," lisas.

Ta märkis, et näiteks seni turvasadamatena tuntud kuld ja hõbe tunduvad samuti liikuvat pigem riskivara hulka, kui jälgida väärismetallide hinnalangust.

Samuti andis Raik ülevaate, milliseid lugusid ja edetabeleid võib veel oodata värske investorite TOPiga seoses.

Jaan Martin Raiki küsitles Meelis Mandel.