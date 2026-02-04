Miks mind investorite TOPis pole?

Täna ilmus Tallinna börsi investorite TOP, kuhu ma enda portfelliga ei pääseks, kuigi minu portfell on oluliselt suurem. Nii on tegelikult ka paljudel teistel investoritel suurem portfell mujale investeeritud või peitu viidud.
Investorid on end peitunud ka esindajate kontode taha. Näiteks on võimalik Balti börsi aktsiaid osta läbi Lightyeari või Interactive Brokersi, kus on vastavalt 1,1 miljoni euro ja 9,3 miljoni euro ulatuses Tallinna börsi aktsiaid peal.
Eesti investorite aktsiatehingutele panid nii eelmise aasta viimase kuu kui ka terve aasta lõikes pitseri geopoliitika ja tehnoloogiasektori buum. Investoreid kollitas USA dollari nõrgenemine ning mure AI-mulli lõhkemise pärast.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.