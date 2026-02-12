Ekspert selgitab, kuidas plaanitud muutust päriselt ellu viia

Ekke Sööt
i eestvedamisel on kaheksa aastat uuritud Eesti ettevõtete muudatuste praktikaid. Värske uuring kinnitab, et peamine probleem pole muutustes endis, vaid nende elluviimises – rollide selguses, juhtide koostöös ja paralleelsete projektide mõistlikus juhtimises.
Saates “Teabevara tund” tuleb juttu, kuidas muudatustega alustada, miks on vaja selget omanikku ja mõjuanalüüsi, milles seisneb tipp- ja keskastmejuhi rollide erinevus ning milline peaks olema tõhus kommunikatsioon. Samuti arutleme, kuidas mõõta muudatuste edukust, millal saab protsessi lõppenuks lugeda ning miks tuleks AI kasutuselevõttu käsitleda organisatsioonilise muutusena.
Küsivad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann ja teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.