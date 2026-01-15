Eksperdid: maksuküüru kaotamine oli kallis, tulu- ja käibemaksu tõstmine tõukaks kuristikku

“Eestis on maksuauk olnud seni väike, aga see õrn piir, mille murdumisel kukutakse kuristikku, on praegu väga lähedal. Tugev soovitus seadusandjatele on seda äärt mitte kõvasti nügida,“ rääkis Zernask ”Teabevara tunnis“. Ta nentis, et möödunud aasta algusest algas tõeline maksufestival, sest nii palju maksumuudatusi ei ole Eestis tükk aega korraga nähtud.

KPMG maksuspetsialist Einar Rosin ütles, et tulumaksutõusu võib vaadata ka niimoodi: see oli vajalik maksuküüru kaotamiseks. “Raske aga öelda, keda maksuküüru kaotamine aitas või õnnelikumaks tegi. Samas on näiteks vahepeal ära kadunud täiendav maksuvaba miinimum laste eest.“

Maksuküüru kaotamisega seoses on tore, et osa inimesi saab kuni 154 eurot kuus rohkem kätte, tõdeb saates Zernask. “Need inimesed aga, kes selle summa juurde saavad, ei ole need, kes seda vajavad. Tegime küll süsteemi lihtsamaks, aga ta läks sotsiaalselt ebavõrdsemaks.“