Tagasi Advokaadid selgitavad: e-poe kauba tagastamisel ei tohi müüja põhjust küsida Üks e-kaubanduse probleemiring seondub kauba tagastamisega, klient peab saama kasutada oma kaubast taganemise õigust selgituste ja vaidlemiseta, teisalt satuvad poed aeg-ajalt silmitsi ka saritagastajatega.

Aasta viimane „Teabevara tund“ keskendub e-kaubanduse kõige sagedasematele probleemidele. Jõuluostude hooajal on petturid eriti aktiivsed ja oluline on teada, kuidas end kaitsta ning mida õigused ja kohustused tegelikult tähendavad.

Saates räägime sellest, kuidas ära tunda ebaausaid veebipoode ning millised riskid kaasnevad väikeste e-poodidega ning selliste poodidega, mis kasutavad dropshipping’ut – ehk müüvad kaupa, mida neil tegelikult laos ei ole. Lisaks saame teada, kes vastutab, kui kaup saabub katkisena.

Arutleme selle üle, kui palju võib tarbija toodet enne tagastamist proovida ja millal muutub proovimine tegelikuks kasutamiseks. Veel võtame luubi alla saritagastajate probleemi, mis tekitab kaupmeestele märkimisväärseid kulusid.