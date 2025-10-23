Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,26%292
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn−0,07%1 892,87
  • OMX Vilnius0,22%1 262,82
  • S&P 5000,00%6 699,4
  • DOW 300,00%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,56%9 568,25
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • OMX Baltic0,26%292
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn−0,07%1 892,87
  • OMX Vilnius0,22%1 262,82
  • S&P 5000,00%6 699,4
  • DOW 300,00%46 590,41
  • Nasdaq −0,93%22 740,4
  • FTSE 1000,56%9 568,25
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,25
  • 23.10.25, 15:45

Käitumisteadlane: inimeste juhtimine pole “pehme teema”, vaid strateegiline tööriist

Kuidas muuta inimeste juhtimine ettevõttes strateegiliseks tööriistaks, mis toetab äristrateegiat, arendab kultuuri ja soodustab innovatsiooni, selgitas Äripäeva raadios lähemalt käitumisteadlane ja strateegilise arengu nõustaja Merle Liisu Lindma.
Vasakult: Eve Noormägi, Merle Liisu Lindma ja Külli Gutmann.
  • Vasakult: Eve Noormägi, Merle Liisu Lindma ja Külli Gutmann.
  • Foto: Andres Laanem
Personalijuhtimine ei ole enam pelgalt “pehme teema”, vaid organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkuse süda, selgus saatest “Teabevara tund”.
Saates räägitakse, kuidas siduda personalistrateegia äristrateegiaga, milline on juhi roll kultuuri kujundajana, kuidas mõõta personalistrateegia mõju ärile ning kuidas käitumisteadus aitab muuta juhtimist teadlikumaks ja tulemuslikumaks.
Küsimusi esitavad Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi ning personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuidas muuta personalijuhtimine strateegiliseks tööriistaks
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Maria Made Laas, Mari-Liis Ivask, Karin Reinhold ja Marina Järvis.
  • 28.08.25, 16:00
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Fotol vasakult: Eve Noormägi, Anneli Salminen, Külli Gutmann ja Ave Gail Kaskla-Kuprys
  • 31.07.25, 15:45
Kirjuta kalendrisse „Kohtumine peadirektoriga“ ehk kuidas vältida läbipõlemist
Keijo Lindeberg, Aldo Vassar ja Eve Noormägi tõid saates ühe näite puhkuse planeerimise kohta. Kui puhkusegraafikut õigeks ajaks ei kinnitata, võib see kollektiivpuhkuse plaanid uppi lüüa.
  • 09.05.25, 16:51
Kasulik kuulamine: kuidas vältida apsakaid puhkuse, praktika ja hooajalise tööga
Vasakult: Eve Noormägi, Külli Gutmann, Karin Madisson ja Karin Valtson
  • 13.02.25, 16:00
Keeruline ülesanne tööandjale: hoia arengu- ja palgavestlus teineteisest lahus
5G võrk võimaldab sujuvalt striimida 4K ja 8K sisu ning võtta teleripildist parim.
  • ST
  • 20.10.25, 09:00
5G teenused on saanud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks

Hetkel kuum

Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
Nii pikalt külgsuunas liikumise puhul teeb eriti kurvaks see, et alternatiivkulu on meeletu, kuna USA börsiindeks S&P 500 on viimased kolm aastat teinud väga head tootlust ja kerkinud 80%.
Investor Toomas
  • 22.10.25, 11:42
Pettusin LHV tulemustes ja mõtlen müümisele
Perepoeg Ott-Aleksander Komarovi käes on kohviku kõige legendaarsem ja külaliste seas armastatuim vaarika-kondenspiima pannkook.
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
Isamaa esimees Urmas Reinsalu erakonna valimispeol tulemusi vaatamas.
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
Eften Capitali juhatuse esimees Viljar Arakas ning tegevjuht Kristjan Tamla.
Börsiuudised
  • 22.10.25, 08:52
Eften teeb investoritele väljamakse
Turvasadamana tuntud väärismetallide nõudlust on vähendanud muu hulgas leevenevad poliitilised pinged.
Börsiuudised
  • 21.10.25, 18:46
Kulla hind tegi nelja aasta suurima languse
Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna rääkis, et hinnaerinevused piirkonniti ei tohi langeda olukorda, kus maapiirkondades püsivad hinnad palju kõrgemad ning vaid linnades on tihedama konkurentsi pärast madalamad hinnad.
Uudised
  • 22.10.25, 16:42
Kütuseturu hinnasõda jätkub: Alexela ja Terminal teevad ka muutuseid
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
  • ST
Sisuturundus
  • 23.10.25, 09:56
Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Haapsalu Uksetehases sai Saaber keskenduda uuendustele
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Trev-2 omanik ja juht Sven Pertens rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et ilma prantslasteta saab otsuseid kiiremini teha.
TREV-2 jõudis ainuomaniku all üle mitme aasta kasumisse. “Oleme põhjast läbi käinud”
Euroopas oli eelmisel aastal kaitsesektori 20 suurima ettevõtte aktsiate mediaantootlus 94%, USA ettevõtetel oli see vaid 30%.
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Liikuvusplatvormiga riigist riiki liikuv Bolt platseerus suurte palgamaksjate TOPis 40. kohale.
Suurfirmade palga TOP: 4000 töötajaga Bolt maksab keskmiselt üle 4000 euro
Rimi Eesti eestvedaja Kristel Mets on üks tippjuhtidest, kes räägib lähemalt oma palgast.
Suur ambitsioon, range distsipliin ja hull võidutahe. Tippjuhid kergitavad palgalt saladuseloori
Teboili Kauhajoki tankla.
USA sanktsioonid tabasid Soome tanklaketti
Töötajad poseerivad fotograafidele Lehman Brothersi ettevõtte sildiga Christie'si oksjonimajas Londonis 24. septembril 2010. Mina pääsesin finantskriisist kergemate kriimustustega.
Hoiatus investoritele: uus Lehman võib olla mõne kliki kaugusel
Töötukassa vähendab edaspidi eesti keele kursuste eest maksmist
Valitsus kärbib tööhõive programmist miljoneid
Hansabi tegevjuht Kristo Timberg
  • ST
Hansabi juht: efektiivsus ei ole enam konkurentsieelis, vaid ellujäämine
Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann rääkis, et Eesti oma pankadel on kasv kiirem kui siinsetel suurkontsernidel.
Bigbanki finantsjuht: oleme Coop Pangast möödunud
Eelmise aasta Swedbank Eesti üheksa kuu puhaskasum ulatus 279 miljoni euroni, nüüd on tulemuseks 191,3 miljonit ehk 30% vähem.
Swedbanki üheksa kuu kasum langes 30%
SEB pank käive kui tegevuskasum jäi analüütikute oodatule pisut alla
SEB tulud ja kasum kahanesid
Tulemused jäid analüütikute oodatule pisut alla
Arco Vara juht Kristina Mustonen.
Arco Vara juht: korter ei ole vorst, millele allahindlust teha
Kinnisvaraarendaja üheksa kuu müügitulu kasvas aastases võrdluses enam kui 35%.
Arco Vara kasvatas müüki
Selline tükk Neo Performance Materialsi Narva uues tehases toodetud püsimagnetit maksab 200 eurot.
“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Airwave on juhtiv soojuspumpade, kliima-, ventilatsiooni- ja kütteseadmete ning vastavate paigaldustarvikute maaletooja ja hulgimüüja Baltikumis.
Laia haardega kliimatehnika ärimehed müüvad elutöö Rootsi suurkontsernile
"Kerge südamega tehtud otsus"
Vesinikutehnoloogia ettevõtte Elcogeni juht Enn Õunpuu rääkis, et pakuvad olulistele töötajale nii staaži kui tulemuste põhjal optsioone.
Suurimad boonused sadades tuhandetes: Eesti firmad treivad magusaid palgapakette
Bolti kaubamärgi all Maltal tegutsenud ja Boltiga lootusetult tülis ettevõte ütleb, et ei teinud midagi valesti.
“Bolt on valmis kasutama jõudu.” Taksohiid ragistab juba aastaid vihase välismaa partneriga
Suurettevõtja Jüri Mõis.
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Saaremaa ladvaöun. Kodukülla naasnud ettevõtja veab kihisevat miljonikäibega limpsiäri
Viktor Siilats hindab luksust, peab lugu kvaliteedist, aga raha kui sellist eesmärgina ei pea. See ei tooks tema sõnul talle edu.
Tippärimees Viktor Siilats luksusest: “Kui ettevõtjat ei motiveerita, siis miks ta üldse peab tegutsema?”
OG Elektra omanik Oleg Gross.
  • PRO
Oleg Gross venekeelsest tööjõust: ettevõtja ülesanne ei ole keelt õpetada

Podcastid

Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
Hommikuprogramm
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonid on Trumpi esimene reaalne surveavaldus
00:00
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
Hommikuprogramm
SEB juhatuse liige: ettevõtete kindlustunne on taastumas
00:00
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
  • PRO
Juhi jutud
Kerjusest tippjuhiks: teiste usk muutis saatust
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Hommikuprogramm
Debatt Uusküla ja Toomparki vahel. Kas Tallinna korterid on liiga kallid?
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Hommikuprogramm
Coop Panga juht: klientide võitmiseks tuleb lasta väikseid laske igas suunas
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
Hommikuprogramm
Kõrgpalgaline kaitseidu: iga uus töötaja on suur otsus
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi
04.11., 20.11., 04.12.2025 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11 ja 12.11.2025 Tulemuslik protsessijuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Tulemuslik protsessijuhtimine
16 akadeemilist tundi
05.11.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
06.11.2025 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Äripäeva Akadeemia
Kategooriajuhtimine kaubanduses
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
  • PRO
SUUR TOP
  • 22.10.25, 06:00
Palga TOP: sajad töötajad teenivad Eestis rohkem kui minister
Äripäev reastas 500 parimat palgamaksjat
2
Saated
  • 21.10.25, 16:00
Legendaarse kohviku saladus: null turundust, aga järjekord ulatub uksest välja
3
Arvamused
  • 21.10.25, 06:00
Endine vallavolinik: miks Gross maksab oma spaa ise kinni, aga Tapa ujula eest tasume me kõik?
4
Uudised
  • 20.10.25, 10:47
Jüri Mõis: üle kahe nädala ei lähe, kuni peaminister vahetub
5
Saated
  • 22.10.25, 08:53
Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks: „See oli vale otsus“
6
Uudised
  • 21.10.25, 17:37
Leedo pankrotis lihatööstuse tehasele leiti ostja
Tootmise taaskäivitamine näib ebatõenäoline

Viimased uudised

Saated
  • 23.10.25, 15:45
Käitumisteadlane: inimeste juhtimine pole “pehme teema”, vaid strateegiline tööriist
Saated
  • 23.10.25, 15:14
Reformierakonna asutajaliige: härra Reinsalult ootaks konkreetseid ettepanekuid
Uudised
  • 23.10.25, 15:02
Haapsalu Uksetehase juht kolis Otepääle vineeritehast juhtima
Börsiuudised
  • 23.10.25, 15:00
Euroopa relvatööstus kihutab USAst mööda: kaitsekulude buum tõukab aktsiaid kõrgesse lendu
Suur analüüs kõige ahvatlevamatest ettevõtetest
Saated
  • 23.10.25, 14:50
Kas Peugeot’ mark ongi selline, nagu “Top Gearis” räägiti?
Uudised
  • 23.10.25, 14:20
Prokuratuur Nordica juhtimises kuritegu ei tuvastanud
Saated
  • 23.10.25, 14:12
Rohetiigri eestvedaja: üht lahendust arutame 10 aastat, see ei ole nii keeruline
Saated
  • 23.10.25, 14:00
Indrek Lepik: Vene naftasanktsioonidega avaldas Trump esimest korda reaalselt survet
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025