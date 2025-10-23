Tagasi 23.10.25, 15:45 Käitumisteadlane: inimeste juhtimine pole “pehme teema”, vaid strateegiline tööriist Kuidas muuta inimeste juhtimine ettevõttes strateegiliseks tööriistaks, mis toetab äristrateegiat, arendab kultuuri ja soodustab innovatsiooni, selgitas Äripäeva raadios lähemalt käitumisteadlane ja strateegilise arengu nõustaja Merle Liisu Lindma.

Vasakult: Eve Noormägi, Merle Liisu Lindma ja Külli Gutmann.

Foto: Andres Laanem

Personalijuhtimine ei ole enam pelgalt “pehme teema”, vaid organisatsiooni edu ja jätkusuutlikkuse süda, selgus saatest “Teabevara tund”.

Saates räägitakse, kuidas siduda personalistrateegia äristrateegiaga, milline on juhi roll kultuuri kujundajana, kuidas mõõta personalistrateegia mõju ärile ning kuidas käitumisteadus aitab muuta juhtimist teadlikumaks ja tulemuslikumaks.

Küsimusi esitavad Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi ning personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

