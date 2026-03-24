SEB maakler: Trumpi säuts muutis optimistliku väljavaate veelgi paremaks
SEB grupi analüütikute koostatud stsenaariumitest kõige positiivsem muutus eile pärast USA presidendi Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitust selgelt optimistlikumaks, ütles SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur.
Lauri hinnangul oli Donald Trumpi esmaspäevane postitus seotud omajagu USA valijate rahustamisega, kuna Ühendriikides tulevad sügisel vahevalimised, mille jaoks vajab vabariiklasest riigipea toetuse kasvu.
Laur tutvustas hommikuprogrammis lähemalt SEB grupi stsenaariume nafta hinna, S&P 500 indeksi ja intressimäärade kohta ning miks Trump keskendub praegu palju energia hinnast rääkimisele.