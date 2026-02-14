Finantsaruandluse reeglid uuenevad. Eksperdid selgitavad, milliseid ärisid see puudutab

Üks sisuline muudatus, mis jõuab Eesti juhenditesse, puudutab ettevõtteid, mis müüvad tagastatavaid kaupu, rääkis Riina Alt, kes töötab EY finantsarvestuse nõustamise valdkonna juhina Baltikumis.

Tagastusõigusega kaupa müües tuleb edaspidi hinnata, kui palju kaupadest eelduslikult tagastatakse – see osa müügitulust tuleb jätta kajastamata ja võtta bilansis arvele kohustis need kaubad tagasi osta, kui klient nii otsustab, selgitas ta.

Samuti ei tule edaspidi kajastada eeldatavalt tagastavate kaupadega seotud kaubakulu. Selle asemel tuleb võtta bilansis arvele eeldatavalt tagastatavad varud. Varude koosseisu tekib uus alamliik, mille kohta peab teatud summasid avalikustama ka aruandes.

Toimkond tõi sisse täpsustuse, mis tuletab meelde, et raamatupidamine käib põhimõtte “sisu üle vormi” järgi.

“Muutsime ühte müügitulu kajastamise näidet ja täpsustasime, et kui kliendile valmistatakse kaupa tema spetsifikatsioonide järgi, müüjal alternatiivne kasutusvõimalus puudub ja lepingu järgi on ostja kohustatud tasuma juba tehtud töö eest, siis ei ole tegemist kauba müügiga. Siis osutatakse tootmise teenust ja selline tulu peaks olema kajastatud tootmisperioodi jooksul vastavalt valmidusastme meetoditele. Ei saa jääda ootama, kuni kaup on valmis ja laost läinud,” rääkis Alt.

Tema sõnul muutub mõne ettevõtte jaoks tulu kajastamine veidi varasemaks. “See oleks pidanud juba täna nii toimima. Alati tuleks mõelda, mis on tehingu majanduslik sisu,” põhjendas ta.

Ka ei ole enam vaja hinnata, kas ja mis mahus võiks müügilepingu sõlmimisega otseselt seotud kulusid kapitaliseerida, bilansis üles võtta ja hiljem kasumiaruandes kajastada. Need kajastatakse kasumiaruandes nende tekkimise hetkel. See peaks Alti hinnangul raamatupidajate tööd lihtsustama.

Sihi seab ekspertkomisjon Raamatupidamise toimkond on seitsmeliikmeline ekspertkomisjon, mis suunab Eestis finantsaruandluse alast tegevust. Toimkond koostab ja täpsustab raamatupidamise juhendeid, mis moodustavad Eesti finantsaruandluse standardi. Möödunud aasta lõpust alustas tööd uus ekspertkomisjoni koosseis. Esimeheks valiti Ago Vilu ja aseesimeheks Riina Alt.

Lihtsustused äriühendustele