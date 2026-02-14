Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,34%310,37
  • OMX Riga−0,42%897,63
  • OMX Tallinn−0,31%2 102,83
  • OMX Vilnius−0,19%1 442,53
  • S&P 500−0,05%7 404,86
  • DOW 30−0,1%49 474,68
  • Nasdaq 0,09%26 249,8
  • FTSE 1001,03%10 300,07
  • Nikkei 225−0,97%60 815,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,34
  • OMX Baltic−0,34%310,37
  • OMX Riga−0,42%897,63
  • OMX Tallinn−0,31%2 102,83
  • OMX Vilnius−0,19%1 442,53
  • S&P 500−0,05%7 404,86
  • DOW 30−0,1%49 474,68
  • Nasdaq 0,09%26 249,8
  • FTSE 1001,03%10 300,07
  • Nikkei 225−0,97%60 815,95
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%84,34

Finantsaruandluse reeglid uuenevad. Eksperdid selgitavad, milliseid ärisid see puudutab

Möödunud aastal uuenesid rahvusvahelised standardid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis on aluseks ka Eesti raamatupidamise juhenditele. Peagi muutuvad ka siinsed reeglid. Suurim muudatus on seotud tagastatud kaupade kajastamisega.

Uued rahvusvahelise finantsaruandluse standardid mõjutavad ka Eesti finantsaruandluse reegleid, hõlmates väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. Neid muudatusi käsitleti saates “Kasvukursil”, kus spetsialistid Riina Alt, Ago Vilu ja Mart Nõmper selgitasid, kuidas Eesti finantsarvestuse ja -aruandluse juhtimine toimub ning kuidas muudetakse raamatupidamise juhendeid. Muudatused toovad kaasa täiendused Eesti Finantsaruandluse standardis. Riina Alt ja Ago Vilu esindavad Raamatupidamise Toimkonna liikmeid, kes aitavad arendada finantsarvestust Eestis.

Ago Vilu, Riina Alt ja Mart Nõmper rääkisid saates “Kasvukursil”, millised tuuled puhuvad Eestis raamatupidamise ja finantsaruandluse valdkonnas.
  • Ago Vilu, Riina Alt ja Mart Nõmper rääkisid saates “Kasvukursil”, millised tuuled puhuvad Eestis raamatupidamise ja finantsaruandluse valdkonnas.
  • Foto: Äripäev
Ehkki Eesti nopib rahvusvahelistest standarditest välja vaid hädavajaliku, et vältida liigset bürokraatiat, tuleb ka meie finantsaruandluses uuest aastast muudatusi.
Neile tegid saates “Kasvukursil” ringi peale Raamatupidamise toimkonna liikmed Riina Alt ja Ago Vilu ning Grant Thornton Balticu audiitorteenuste valdkonna juhtivpartner Mart Nõmper.
Suurim mõju Eestis jõuab e-kauplejateni

Artikkel jätkub pärast reklaami

Üks sisuline muudatus, mis jõuab Eesti juhenditesse, puudutab ettevõtteid, mis müüvad tagastatavaid kaupu, rääkis Riina Alt, kes töötab EY finantsarvestuse nõustamise valdkonna juhina Baltikumis.
Tagastusõigusega kaupa müües tuleb edaspidi hinnata, kui palju kaupadest eelduslikult tagastatakse – see osa müügitulust tuleb jätta kajastamata ja võtta bilansis arvele kohustis need kaubad tagasi osta, kui klient nii otsustab, selgitas ta.
Samuti ei tule edaspidi kajastada eeldatavalt tagastavate kaupadega seotud kaubakulu. Selle asemel tuleb võtta bilansis arvele eeldatavalt tagastatavad varud. Varude koosseisu tekib uus alamliik, mille kohta peab teatud summasid avalikustama ka aruandes.
Toimkond tõi sisse täpsustuse, mis tuletab meelde, et raamatupidamine käib põhimõtte “sisu üle vormi” järgi.
“Muutsime ühte müügitulu kajastamise näidet ja täpsustasime, et kui kliendile valmistatakse kaupa tema spetsifikatsioonide järgi, müüjal alternatiivne kasutusvõimalus puudub ja lepingu järgi on ostja kohustatud tasuma juba tehtud töö eest, siis ei ole tegemist kauba müügiga. Siis osutatakse tootmise teenust ja selline tulu peaks olema kajastatud tootmisperioodi jooksul vastavalt valmidusastme meetoditele. Ei saa jääda ootama, kuni kaup on valmis ja laost läinud,” rääkis Alt.
Tema sõnul muutub mõne ettevõtte jaoks tulu kajastamine veidi varasemaks. “See oleks pidanud juba täna nii toimima. Alati tuleks mõelda, mis on tehingu majanduslik sisu,” põhjendas ta.
Ka ei ole enam vaja hinnata, kas ja mis mahus võiks müügilepingu sõlmimisega otseselt seotud kulusid kapitaliseerida, bilansis üles võtta ja hiljem kasumiaruandes kajastada. Need kajastatakse kasumiaruandes nende tekkimise hetkel. See peaks Alti hinnangul raamatupidajate tööd lihtsustama.
Sihi seab ekspertkomisjon
Raamatupidamise toimkond on seitsmeliikmeline ekspertkomisjon, mis suunab Eestis finantsaruandluse alast tegevust.
Toimkond koostab ja täpsustab raamatupidamise juhendeid, mis moodustavad Eesti finantsaruandluse standardi.
Möödunud aasta lõpust alustas tööd uus ekspertkomisjoni koosseis. Esimeheks valiti Ago Vilu ja aseesimeheks Riina Alt.
Lihtsustused äriühendustele

Hetkel kuum

  • 14.05.26, 15:00
Kai Realo põles läbi ereda leegiga. “Vererõhku oli keeruline alla saada isegi ravimitega“
  • 15.05.26, 17:04
Maksuamet lõi automüüja pihta ligi 200 000eurose nõudega
  • 16.05.26, 08:00
Laevandushiiu tegevjuht karmistab kodukontori reegleid. “Aeg inimesi tagasi kutsuda“
  • ST
  • 21.04.26, 12:46
Miks viia strateegilised koosolekud teise keskkonda?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Edaspidi lähevad osaluse omandamisega seotud kulud otse kasumiaruandesse – neid ei arvata omandatud osaluse soetusmaksumuse hulka, ütles Alt.
Vahel lepitakse osaluse omandamisega seoses kokku ka nn tingimuslikud tasud, mis sõltuvad omandatud ettevõtte tulemustest teatud perioodi jooksul pärast omandamist ja mida makstakse siis, kui tulemused on selgunud.
Omandamise kuupäeval tuleb sellise tasu õiglane väärtus arvestada omandatud osaluse soetumaksumuse hulka, eeldusel, et seda on võimalik leida mõistliku kulu ja pingutusega, selgitas Alt.
Kui tingimusliku tasu õiglast väärtust tuleb hiljem korrigeerida, kajastatakse seda edaspidi kasumiaruandes – ei muudeta omandatud osaluse soetusmaksumust, nagu on tehtud seni.
Avalikustamisnõuded tasub samuti üle lugeda
Avalikustatava informatsiooni osas toimus Alti sõnul samuti mõningaid muudatusi. Üks osa puudutab juba mainitud eeldatavalt tagastatavaid varusid ja nende summa kajastamist.
Mõned avalikustamise nõuded jäid ka vähemaks – samuti ei pea enam välja tooma, mis oleks maksimaalne tulumaksukohustus, mis tekiks, kui kogu jaotamata kasum läheks dividendidena välja maksmiseks.
Toimkond ootab tagasisidet
Raamatupidamise toimkonna juhendite (RTJ) uuendustele saab veebruari lõpuni jätta tagasisidet meiliaadressil [email protected].
Muudatused rahvusvahelistes standardites

Artikkel jätkub pärast reklaami

Uus versioon rahvusvahelise finantsaruandluse standardist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (IFRS SME) võeti vastu 2025. aastal ja see rakendub 2027. aastast.
See omakorda tugineb suurele finantsaruandluse standardile (IFRS). Kahte juhendit kooskõlastati viimati ligi kümme aastat tagasi, rääkis Alt.
Kõige olulisem IFRS SME muudatus puudutab tulu kajastamist. Sisse toodi viieastmeline tulu kajastamise mudel, mida nõuab ka täismahus IFRS. See võib mõningates olukordades muuta seda, mis hetkel tohib raamatupidamises tulu kajastada.
Eesti juhenditesse aga jättis toimkond selle üle võtmata, kuna hoolimata kardinaalselt muutunud tulu kajastamise mudelist mõjutab see toimkonna hinnangul praktikas väga väheseid Eesti ettevõtteid ning lisaks raamatupidajatele ainult keerukust, muutmata oluliselt lõpptulemust. “Me ei taha parandada seda, mis töötab ja teha muudatusi ainult muudatuste endi pärast,” selgitas Vilu, kes on pikaajaline PwC juhtivpartner.
Täismahus IFRSis hakkavad uuest aastast kehtima muutused aruannete esitusviisis. See puudutab kõiki ettevõtteid hoolimata nende tegevusvaldkonnast ja viiakse ellu aruannete paremaks võrdluseks.
“Lühidalt öeldes muutub see, mismoodi esitatakse infot kasumiaruandes. Kasumiaruanne muutub natuke rahavoogude aruande sarnaseks. Esitama peab tulusid-kulusid mitmes kategoorias. Tekib äritegevuse osa, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja kõige all on tulumaks ja lõpetatud tegevusvaldkonnad,” rääkis Alt.
Ettevõtted peavad Alti sõnul hakkama kaardistama, millised tulud ja kulud millisesse sektsiooni nende jaoks kukuvad. “Kelle põhitegevus on näiteks investeerimine või finantseerimine, neil on seal natukene analüüsimist.”
Eestist peavad järgima täismahus IFRSi kõik börsiettevõtted, krediidiasutused ja pangad ning kindlustusandjad. Kõik ülejäänud võivad seda teha vabatahtlikult. Seda teevad tavaliselt suured kontsernid, kes plaanivad välisturgudele laieneda või kaasata suuri välisinvesteeringuid ja laene.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Lihtsus, lihtsus, lihtsus
Raamatupidamise toimkond tahab Eesti raamatupidamise juhendid hoida võimalikult lihtsana ja keskenduda nendele valdkondadele, mis on meile olulised. Seetõttu ei võta Eesti rahvusvahelistest juhenditest pimesi kõike üle.
Turg ootab veel ühte muudatust
Üks rahvusvaheline muudatus on suunatud spetsiaalselt suurte kontsernide tütarfirmade töö lihtsustamiseks.
Nimelt saavad tütarettevõtted, mille väärtpaberid ei ole avalikult kaubeldavad ning mille emafirma koostab konsolideeritud aruannet täismahus IFRSi järgi, kasutada emaettevõttega samu arvestuspõhimõtteid, aga avalikustamisnõuded on neile oluliselt lahjemad kui tavapärases IFRS aruandes.
Selle eesmärk on vähendada topeltraamatupidamist ja halduskoormust. Praegu peavad paljud tütarfirmad tegema ühe aruande kohalike juhendite järgi ja teise, täiesti erinevate reeglitega aruande emaettevõttele, et sellel oleks võimalik tütarettevõtet konsolideerida.
“Minu praktika näitab, et seda oodatakse väga,” ütles Alt.
Audiitorid teevad aina enam märkusi
Audiitorite aruanded sisaldavad aina enam märkusi ehk modifikatsioone, rääkis Grant Thornton Balticu audiitorteenuste valdkonna juhtivpartner Mart Nõmper. “Tüüpiline märkus ongi, et mingisuguses osas ei ole Raamatupidamise toimkonna juhendit järgitud.”
See võib Nõmperi hinnangul olla seotud ka audiitorite töö kvaliteedi tõusuga. Kui varem võis mõni asi kiirustades kahe silma vahele nääda, siis nüüd nopitakse see üles ja märkusi tulebki enam.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Audiitori märkused on oma sisult ettepanekud. “Audiitor on sõltumatu. Naljatledes võib öelda, et meist ei sõltu mitte midagi. Küll aga võib aruande lugeja otsustada audiitori arvamuses toodud infoga midagi peale hakata,” sõnas ta.
Lisaks tõi Nõmper välja, et audiitori märkus ei ole alati midagi negatiivset. Vahel võib olla näiteks juhtkonna hinnangut vara väärtusele raske selgelt mõõta ja kontrollida. Sellisel juhul ei ole audiitor võimeline enda seisukohta andma. “See pigem näitab töö ulatuse piiratust, mitte ilmselget viga kliendi aruandes.”
Nõmperi sõnul on paljudes riikides praktika tuua audiitori arvamus aastaaruandes kõige ette. “Kui kohe algul on öeldud, et kõik on õigesti, võib aastaaruannet lugeda vähe lihtsamalt. Kui aga on kirjas, et mingi koht on vigane, pange sinna eriti rõhku, siis oleks seda hea teada saada kohe algul, mitte siis, kui kõik on juba loetud,” rääkis Nõmper.
Saates “Kasvukursil” räägitakse lisaks muutustele raamatupidamise toimkonna standardites ka aruandluse kvaliteedist, raamatupidamise toimkonna tööst ning audiitorite nappusest. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Kasvukursil
Raamatupidajate standardid muutuvad, suurim mõju jõuab e-kauplejateni
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Tõusnud on läbipõlemisest tingitud haiguslehtede arv. Samuti on kasvutrendis töökiusu avalduste esitamine.
  • 13.12.25, 09:15
Tööandja risk: vaimse tervise hooletus võib tuua tuhandeid eurosid kahju
Sirli Vaher, Gaily Kuusik ja Helina Pajussaar arutlesid saates “Kasvukursil”, kuidas digitaliseerimine personalitööd muudab.
  • 19.10.25, 18:15
„Tahan puhkust ilma meilivahetuseta.” Töötaja ootab tööandjalt digilahendusi
Soovitused, mida silmas pidada personalitarkvara valimisel
Perekond, kes veab prillipoodi Pro Optika. Vasakult: Bruno Lauri tütar Kristiine Saarepuu, Bruno naine Annemai Tupp, Bruno Lauri, asutaja ja Bruno ema Varju Lauri, Bruno tütar Katriine Mark ja Katriine abikaasa Madis Mark.
  • 16.11.25, 10:40
Aasta perefirma lugu: kolmandiku turust haaranud Pro Optika jahib uut kasvu
Ago Vilu, Riina Alt ja Mart Nõmper selgitavad saates “Kasvukursil”, milliseid finantsaruandlusega seotud muudatusi on nii Eestis kui rahvusvaheliselt oodata.
  • 28.01.26, 12:42
Raamatupidajate standardid muutuvad, suurim mõju jõuab e-kauplejateni
Scandagra Eesti väetiste tootegrupi juht Tanel Käbin.
  • ST
  • 08.05.26, 13:06
Väetiste kasutus väheneb, hinnasurve kasvab ja saagikused võivad langeda

Hetkel kuum

Kuigi Enn Pant elab Eesti kõrval ka USAs ja Tais ning reisib palju, ei pea ta oma elustiili luksuslikuks.
Intervjuu
  • 17.05.26, 06:00
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
Amazon on mõne kuuga koondanud 30 000 töötajat.
Uudised
  • 17.05.26, 10:00
AI avas ukse massiliste koondamiste ajastule. “Enamik ettevõtteid võiks tööjõudu 30–50% võrra vähendada”
Kuigi Enn Pant elab Eesti kõrval ka USAs ja Tais ning reisib palju, ei pea ta oma elustiili luksuslikuks.
Intervjuu
  • 17.05.26, 06:00
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
Maerski juht Vincent Clerc rõhutab, et teatav paindlikkus on endiselt võimalik vastavalt vajadustele.
Uudised
  • 16.05.26, 08:00
Laevandushiiu tegevjuht karmistab kodukontori reegleid. “Aeg inimesi tagasi kutsuda“
“Üldine trend on ettevaatlikult positiivne,” hindas jaekaubanduse seisu Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.
Uudised
  • 17.05.26, 08:00
Ülemiste keskuse juht: hullud ajad on kindlasti möödas
Andrew Feldman, Cerebras Systemsi kaasasutaja ja tegevjuht, poseerimas ettevõtte börsile mineku päeval Nasdaq Marketi ees Times Square'il New Yorgis. Praeguse seisuga on tegu selle aasta suurima IPOga.
Investor Toomas
  • 15.05.26, 12:21
Järgmine rakett minu radaril: Nvidia konkurent tuli suure pauguga börsile
Miljardär Bill Gates teatas mullu, et plaanib Gatesi sihtasutuse tegevuse järgmise 20 aasta jooksul järk-järgult lõpetada.
Börsiuudised
  • 16.05.26, 11:36
Gatesi fond väljus täielikult Microsofti aktsiast
Sageli arvatakse, et kui tegemist on nn force majeure ehk vääramatu jõu juhtumiga, siis kindlustus kahju ei hüvita. Tegelikkuses on pilt nüansirohkem ja sõltub konkreetsest kindlustuslepingust. Fotol IIZI kindlustusmaakler Erko Toomet.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.04.26, 15:52
Droonioht: ettevõtjatel on riski katmise osas sageli valed eeldused
Ikea haldab üle terve maailma 63 riigis üle 500 kaupluse. Äsja avalikuks saanud koondamine tabab kõige valusamalt Rootsit.
Ikea koondab mitusada töötajat ja plaanib hindu langetada
Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumine ei toonud lahendust ühelegi suurele probleemile. Ometi ei paista turuosalised ka uskuvat, et midagi hullemaks läheb.
  • PRO
Kes eksib? Turg vilistab saabuva kriisi hoiatustele
E-Piima ühistut juhtiv Peep Peterson ütles, et ühistus pankrotimenetluse vaidlustamise osas erimeelsusi ei olnud.
E-Piima juht vaidleb pankrotile vastu. Peterson: tegelikult on ühistu saneeritav
Ikea haldab üle terve maailma 63 riigis üle 500 kaupluse. Äsja avalikuks saanud koondamine tabab kõige valusamalt Rootsit.
Ikea koondab mitusada töötajat ja plaanib hindu langetada
Tahavaatepeegli kasvu peale tehtud investeering näitab tänaseks 99,94% suurust langust.
Investeering, millega kaotasin kõik
Investor Toomase kommentaar
Kolmapäeval avaldab maailma suurim börsiettevõte Nvidia oma kvartalitulemused. Investorid ootavad hinge kinni pidades, kas Nvidia suudab oma seniseid suurepäraseid tulemusi korrata ja kuidas võiks aktsia hind sellele reageerida.
Nvidia premeerib lühiajaliste kauplejate asemel kannatlikke investoreid
Kuidas Nvidia aktsia on ajalooliselt käitunud
Tehisaru suurendab tõhusust, aga aega see veel kokkuvõttes palju kokku ei hoia, tõdeb Kaspar Oja.
Kaspar Oja: kasutan tehisaru nii unejuttude kui keerukate koodide kirjutamiseks
Aasta oli 2016. Kaska-Luiga OÜd oli just raputanud 2014. aasta majanduskriis. Nüüd on aga ettevõte tegemas suurt investeeringut uude farmi. Fotol Avo Kruusla, perefirma üks juht.
Perefirma rajab 7 miljoniga uue farmi ja kahekordistab tootmismahu. “Viimane aeg ehitada”
Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin ütles Tallinnas Reutersile antud intervjuus, et sanktsioonidega tuleb jätkata. “Praegu ei ole aeg kõhelda – tuleb edasi minna.”
Eesti luurejuht: Putin seisab silmitsi raskete valikutega
Geopolümeer-injektsiooni suurim eelis ei ole ainult tehniline lahendus, vaid mõju igapäevasele kasutusele. Hooneid ei pea tööde ajaks sulgema, inimesi välja kolima ega tootmist peatama.
  • ST
Seisak maksab rohkem kui remont: kuidas lahendada hoone vajumine ilma äri peatamata
Investor Raivo Hein andis ülevaate oma investeerimisstrateegiast ja jagas nägemust USA tehnoloogiasektori ja Balti börsi tulevikust.
Möll aktsiaturgudel: investor Raivo Hein avaldas hiljutised tehingud
Investeerimismängu avaüritusel Nasdaq Tallinna börsi kontoris helistasid kella ka praeguse liidri, investor Toomase esindajana Juhan Lang (vasakult esimene) ning hetkel ekspertidest kolmandal kohal asuv SEB kogumise, investeerimise ja pensionivaldkonna juht Elisabet Visnapuu (vasakult teine).
Tehnoloogia ja roheaktsiad kütavad kirgi: investeerimismängu parima portfell kerkis nädalaga üle 13%
Riskikapitaliliidu juht Madis Lehtmets avas Äripäeva raadio hommikuprogrammis Balti era- ja riskikapitalituru hetkeseisu. Lehtmets on ametis veel suve lõpuni.
Riskikapitaliliidu juht: Eesti pensioniraha voolab meie majandusest välja
Kuigi Enn Pant elab Eesti kõrval ka USAs ja Tais ning reisib palju, ei pea ta oma elustiili luksuslikuks.
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
Keskastme juhtide seas on naisi palju, kuid tippjuhtimisse jõudmisel kerkib sageli ette klaaslagi, kirjeldab Annely Aer Eesti olukorda.
Annely Aer sookvootidest: börsifirmadel on võimalus klaaslagi päriselt purustada
Suurem osa Tallinna börsi põhinimekirjas noteeritud ettevõtetest lõpetas tormilise esimese kvartali mullusest parema tulemusega. Pildil Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov Arteri kvartali ehitusel.
Tallinna börsi esimese kvartali suur kokkuvõte: kahte sektorit tabas valus hoop
Trigon Capital i suuromaniku Joakim Heleniuse sõnul oli 2025. aasta piimanduses tsükli tipp.
Piimatootjad teenisid rasvaselt: kõrge hind kergitas kasumeid kordades
Analüütik Mattias Wallander tõi välja kolm dividendiaktsiat, mida võiks portfelli kaaluda, et teenida keskmist palka läbi dividendi.
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
Krüptoplatvormi peakontor asub Tähesaju teel, mistõttu kaalub uurimise algatamist Eesti prokuratuur, samuti hakatakse siin taotlema Zondacrypto pankrotti.
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist
Maailma mõjukaim pangajuht: ei aktsiad ega nafta hind pane mind kõige rohkem muretsema
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Heiti Hääle kontrolli all olev B2G Grupp ostis Läti vedelgaasiäri kaks aastat tagasi, hiljuti viidi lõpuni 10 miljoni eurone investeering Riia gaasiterminal.
Varju hoidev ärimees ostab suure tüki Heiti Hääle gaasiärist

Podcastid

Tallinkis lõpetav Nõgene: jah, kriiside juhtimine tekitab minus hasarti
Kuum tool
Tallinkis lõpetav Nõgene: jah, kriiside juhtimine tekitab minus hasarti
00:00
Parimaks juhiks valitud Holm: me veel ei saa aru, kui suures hädas Eesti tegelikult on
Hommikuprogramm
Parimaks juhiks valitud Holm: me veel ei saa aru, kui suures hädas Eesti tegelikult on
00:00
Arhitekt Mihkel Tüür sõbraga ettevõtte vedamisest: me oleme kaosel põhinev kingsepatöökoda
Läbilöök
Arhitekt Mihkel Tüür sõbraga ettevõtte vedamisest: me oleme kaosel põhinev kingsepatöökoda
Äripäev eetris: Reformierakond igatseb abstraktset kuldset ajastut
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Reformierakond igatseb abstraktset kuldset ajastut
Tallinna linnaarhitekt: pealinna kikilipsukuju on ju puhas boonus
Müüt või tõde?
Tallinna linnaarhitekt: pealinna kikilipsukuju on ju puhas boonus
Noortel läheb kümne aasta pärast tööturul kitsaks
Hommikuprogramm
Noortel läheb kümne aasta pärast tööturul kitsaks
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi
22.05.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.-27.05.2026 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
25.05.-29.05.2026 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
28.05.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
28.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
02.06.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 17.05.26, 10:00
AI avas ukse massiliste koondamiste ajastule. “Enamik ettevõtteid võiks tööjõudu 30–50% võrra vähendada”
2
Intervjuu
  • 17.05.26, 06:00
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
3
Intervjuu
  • 17.05.26, 06:00
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
4
Intervjuu
  • 17.05.26, 06:00
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
5
Uudised
  • 16.05.26, 08:00
Laevandushiiu tegevjuht karmistab kodukontori reegleid. “Aeg inimesi tagasi kutsuda“
6
Uudised
  • 15.05.26, 17:04
Maksuamet lõi automüüja pihta ligi 200 000eurose nõudega

Viimased uudised

Juhtkiri
  • 18.05.26, 16:20
Kannatust, AI sünnitusvalud lähevad varsti mööda
  • PRO
Saated
  • 18.05.26, 16:00
Elroni juht: buss neelab reisija kohta kaks korda rohkem toetust
Uudised
  • 18.05.26, 15:57
Raadios alternatiivsed investeeringud ja maksuameti paljastus
  • PRO
Analüüsid
  • 18.05.26, 15:53
Kes eksib? Turg vilistab saabuva kriisi hoiatustele
Saated
  • 18.05.26, 15:44
Tallinkis lõpetav Nõgene: jah, kriiside juhtimine tekitab minus hasarti
Haiglajuhi koht ei pakkunud huvi
Uudised
  • 18.05.26, 15:35
Martin Kukk: edunälja ja ambitsiooni asemele trügib mugavus
Arvamused
  • 18.05.26, 15:32
Kaspar Oja: kasutan tehisaru nii unejuttude kui keerukate koodide kirjutamiseks
Investor Toomas
  • 18.05.26, 15:16
Investeering, millega kaotasin kõik
Investor Toomase kommentaar
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026