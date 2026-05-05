Kuidas kasvatada perefirmas uusi juhte: “Võtke lapsed tööle kaasa. Isegi kui nad segavad”

Pindmaa kirjeldas oma teekonda teadliku valikuna, kus rolli mängis vabadus. “Vanemad ei ole mind kunagi survestanud. Olen saanud ise kogeda ja proovida,“ ütles ta. Turismiõpingud ja kogemus erinevates hotellides aitasid tal lõpuks mõista, et just see valdkond on see, mis “paneb silmad särama“.

Raudsepa kogemus oli aga vastupidine. “Mul ei olnud muud võimalust,” sõnas ta. “Mul ei olnud valida, kas jah või ei – võeti kaasa ja pandi tööle.” Tema esimene töö ei olnud strateegia ega juhtimine, vaid füüsiline töö terminalis. Sealt kasvas samm-sammult arusaam ettevõttest ja oma rollist selles.

Mõlemad rõhutasid, et pereettevõttes ei saa järgmine põlvkond alustada juhtpositsioonilt, usaldus kujuneb läbi isikliku kogemuse ja tehtud töö ning just lihtsamate tööde tegemine see, mis loob päris sideme meeskonnaga. Nii kirjeldas ka Pindmaa, et on töötanud nii hotelli köögis, toateeninduses kui ka vastuvõtus.

“See on aidanud mul luua oma meeskonna. Ja kontorisse üleminek on olnud palju lihtsam,“ lisas ta.

Lapsed tuleks tööle kaasa võtta

Arutelus kõlas ka väga konkreetne soovitus: kui tahad, et järgmine põlvkond tuleks ettevõttesse, tuleb neid varakult kaasata.

“Võtke lapsed tööle kaasa. Isegi kui nad segavad,“ ütles Raudsepp. Tema sõnul annab varajane kokkupuude töökeskkonnaga noortele hiljem suure konkurentsieelise. Lisaks aitab see mõista, mida töö tegelikult tähendab.

Pindmaa lisas, et sama oluline on ka võimalus minna vahepeal mujale kogemust saama. “Mine saa kuskil mujal vitsa ja siis tule tagasi,“ tsiteeris ta oma isa.