Matsimoka viis kasvule projekt, mis algselt ei toiminud. “See oli ajalooline hetk”

Matsimoka oli valmis projekti katkestama, kuid siis kõlas kohtumisel ettepanek proovida pakendamist. “Rimi esindajad ütlesid, et proovige ikka pakendada, veensid meid ära ühesõnaga,“ meenutas Jan Inno. “ Võib öelda, et see oli ajalooline hetk.“

Matsimoka pereettevõte Matsimoka on pereettevõte, mille juured ulatuvad aastasse 1982, mil Aivar Inno hakkas koos oma isa Koit Innoga valmistama suitsuliha ja müüma seda Venemaale, eelkõige Karjalasse. Suitsuliha valmistamise oskused pärinesid Koit Inno lapsepõlvekodust Viru-Jaagupis. Praegu arendavad Matsimokat koos Aivar Innoga tema pojad Jan ja Sten Inno, kes said lihameistritööga tuttavaks juba lapsepõlves. Ettevõte on kasvanud kaasaegseks tootjaks, andes tööd ligi 35 inimesele.

Kvaliteet kui teadlik valik

Investeering vaakumpakendajasse muutis ettevõtte ärimudelit põhjalikult. Praegu on Matsimokal kaasaegne pakendamisliin ning jaeketimüük moodustab ligemale 70 protsenti kogu tootmismahust.

Kasv jaeketis on toonud kaasa ka konkurentsi oma poodidega, mida pere peab loomulikuks osaks kasvust. “Kett müüb seda, mida ta tahab müüa, me pakume talle kõike, mida me toodame ja see on tema valik, mida ta võtab. Me ei taha kindlasti ketimüüki kuidagi pidurdada “ selgitab Sten Inno . Lahenduseks on olnud lisandväärtuse loomine oma poodides – uued tooted ja lahendused, mida jaeketist ei leia.

Hoolimata kiirest kasvust ei ole Matsimoka pere valmis järele andma oma põhimõtetes. “Meil teadlikult ei ole hinnatase kõrgem, kuna me kasutame väga kvaliteetset toorainet, siis toode muutubki selle tõttu kallimaks“ ütleb Jan Inno

Kuidas edasi?

Matsimokas mõeldakse üha enam sellele, millised on pereettevõtte järgmised sammud. Juttu tuleb tootmismahu piiridest, võimalikust laienemisest ning sellest, millistel tingimustel võiks teemaks tõusta välisturgudele minek ja mis on seejuures peamised kitsaskohad.

Millised on Matsimoka viimased majandustulemused ja kas nad plaanivad ka börsiletulekut? Millised investeeringud on plaanis ja mis valikud on pereettevõtte jaoks kõige keerulisemad. Kõigest sellest saab kuulda saatest “Võitjate põlvkonnad“.

Saadet juhib Kristel Viitmann.

Pereettevõtjate liikumist toetavad pikaaegsed pereettevõtted Terminal ja Büroomaailm.