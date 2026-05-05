Raadiokava: keskpärased gümnaasiumid ja Euroopa julgeolekuolukord

Kell 8.30 analüüsime rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Kristi Raigiga Euroopa julgeolekuolukorda. Üha enam kerkib esile narratiiv, et Venemaa ründab varsti Euroopat. Mida see varsti tähendab, miks Ukraina seda narratiivi surub ning mis loogika järgi peaks Venemaa võtma käsile järjekordse operatsiooni NATO riigi vastu?

9.00 räägime ettevõtja Kellräägime ettevõtja Martin Villig uga tehnoloogiasektori ühisest murekirjast valitsusele, milles hoiatatakse kiirustades tehtud metsaseaduse muudatuste eest. Miks tuldi selle avaliku kirjaga välja just praegu, kui metsaseadus on ministeeriumis pausile pandud, ning mis on tehnoloogiaettevõtjate taotlus?

Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Kristjan Kurg.

10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade: Kaupmehe eduvalem”.

Saade räägib seekord sellest, kuidas tänapäeva kaupmees müüb ja juhib muutunud ostukeskkonnas. Külas on Astro Balticsi kaubanduse valdkonna juht Aive Vool ja tehniliste lahenduste müügispetsialist Marc Ander Etti. Arutame iseteeninduse, andmete ja süsteemide rollist ning seda, kuidas tehnoloogia aitab kulusid vähendada ja müüki kasvatada.

Saadet juhib Nele Peil Kaupmeeste Liidust.

11.00 – 12.00 “Triniti eetris”.

Teeme ülevaate isikuandmete põhilistest rikkumistest ning jagame meeldetuletusi ja soovitusi ettevõtjatele. Veel tuleb juttu EL isikuandmete kaitse üldmäärusest ja ähvardavatest trahvidest, kui määrust eirata või sellest mööda vaadata. Külla tulevad vandeadvokaat Maarja Lehemets ning andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristena Kutti.