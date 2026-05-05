Raadiokava: keskpärased gümnaasiumid ja Euroopa julgeolekuolukord

Hommikuprogrammis analüüsib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik Euroopa julgeolekuolukorda.
06.45–09.45 “Hommikuprogramm”.
Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime nii haridusest, Euroopa julgeolekust kui ka Eesti tehnoloogiaettevõtjate murest metsanduse pärast.
Kell 7.30
on stuudios Tallinna tehnoloogiakolledži Techno TLNi juht Ott Pärna
, kelle hinnangul tuleks keskpärased gümnaasiumid sulgeda ja asendada need tehnoloogiakoolidega, et meie inimkapital tehisaru ajastul konkurentsis püsiks. Küsime, kas see pole liialt ainult ühe valdkonna väljavaade ning kui pädevad meie, eestlased Pärna hinnangul praegu tehisintellekti vallas oleme.
Kell 8.30 analüüsime rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Kristi Raigiga Euroopa julgeolekuolukorda. Üha enam kerkib esile narratiiv, et Venemaa ründab varsti Euroopat. Mida see varsti tähendab, miks Ukraina seda narratiivi surub ning mis loogika järgi peaks Venemaa võtma käsile järjekordse operatsiooni NATO riigi vastu?
Kell 9.00
räägime ettevõtja Martin Villig
uga tehnoloogiasektori ühisest murekirjast valitsusele, milles hoiatatakse kiirustades tehtud metsaseaduse muudatuste eest. Miks tuldi selle avaliku kirjaga välja just praegu, kui metsaseadus on ministeeriumis pausile pandud, ning mis on tehnoloogiaettevõtjate taotlus?
Hommikuprogrammi veavad Laura Saks ja Kristjan Kurg.
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade: Kaupmehe eduvalem”.
Saade räägib seekord sellest, kuidas tänapäeva kaupmees müüb ja juhib muutunud ostukeskkonnas. Külas on Astro Balticsi kaubanduse valdkonna juht Aive Vool ja tehniliste lahenduste müügispetsialist Marc Ander Etti. Arutame iseteeninduse, andmete ja süsteemide rollist ning seda, kuidas tehnoloogia aitab kulusid vähendada ja müüki kasvatada.
Saadet juhib Nele Peil Kaupmeeste Liidust.
11.00 – 12.00 “Triniti eetris”.
Teeme ülevaate isikuandmete põhilistest rikkumistest ning jagame meeldetuletusi ja soovitusi ettevõtjatele. Veel tuleb juttu EL isikuandmete kaitse üldmäärusest ja ähvardavatest trahvidest, kui määrust eirata või sellest mööda vaadata. Külla tulevad vandeadvokaat Maarja Lehemets ning andmekaitseõigusele ja küberturvalisusele spetsialiseerunud advokaat Kristena Kutti.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
13.00 – 14.00 “Juhi jutud”.
Külas on PARE, Äripäeva, tööandjate keskliidu ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi “Parim juht 2026” üks kolmest finalistist, T1 keskuse juht Tarmo Hõbe. Temaga tuleb juttu sellest, kuidas kiire otsustamine on aidanud tal viia T1 keskuse pankrotist kasumisse, endas julguse arendamisest, miks vale otsus on otsustamatusest parem, kuidas sportimine tippjuhtimist toetab ning miks juht peab raskeid olukordi kogema ja läbi tegema.
Saatejuht on Rivo Sarapik.
15.00 – 16.00 “Mets ja majandus”.
Saates räägime Eesti metsa- ja puidusektori mõjust majandusele ja seda Tallinna Ülikooli värske uuringu põhjal. Saatekülaliseks on Kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Kristi Parro ja jutuks tuleb sektori roll, riskid ja tulevikusuunad. Saates arutleme ka selle üle, kui suur on puidutööstuse tegelik mõju Eesti majandusele ja mis juhtub, kui raiemahtu vähendada?
Saatejuht on Toomas Kelt.
