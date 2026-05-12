12.05.26, 14:00 Kolmandate riikide e‑poed survestavad Eesti kaupmehi ja tarbijakaitset Üle piiri e‑ostlemine ei tähenda Eesti kaupmehele ainult hinnakonkurentsi, vaid ka ebavõrdset võistlust platvormidega, mille maksu‑, ohutus- ja vastutusreeglid ei pruugi olla kohalike ettevõtetega võrreldavad.

Paljud tellivad kaupa välismaistest e-poodidest. Saates “E-kaubanduse areng ja tulevik” räägiti, millise hinna võib odav ost lõpuks tarbijale kaasa tuua.

Saates “E‑kaubanduse areng ja tulevik“ arutasid Klick Eesti juhatuse liige Kaire Koik ja LPP tegevjuht Svetlana Malatok, kuidas kolmandate riikide platvormid mõjutavad kohalikku kaubandust ja millise hinna võib odav ost lõpuks tarbijale kaasa tuua. Juttu tuli kontrollimata kaupade riskidest, ohtlikest ainetest, tootevastutusest, jäätmetest ja kuludest, mis ostuhetkel välja ei paista.

LPP tegevjuht Svetlana Malatok, saatejuht Maarit Kallas, Klick Eesti juhatuse liige Kaire Koik.

Samuti räägiti Euroopa Liidu tollireformist, kaupade maksustamisest alates esimesest eurost ning vajadusest muuta platvormide vastutus selgemaks. Selgitati, milles seisneb Eesti kaupmehe eelis: kohapealne olemasolu, kiire tarne, eestikeelne klienditeenindus, garantii, omnikanali võimalused ja kontrollitud kaup.

Saates kõlas ka hoiatus, et kaubanduse rolli alahindamine võib suurendada survet nii töökohtadele kui ka riigi maksutulule.

Saadet juhtis Kaubandus.ee juht Maarit Kallas.