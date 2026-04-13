Elektroonikamüüjad löövad häirekella: kopeerimistasu tõus paneb kohaliku ausa kaupmehe halvemasse seisu
Ministeerium plaanib tõsta salvestavatelt seadmetelt võetavat erakopeerimistasu, mis seab kohalikud kaupmehed ebasoodsamasse positsiooni võrreldes piiritagustega. Kaupmeestel on seaduseelnõule rohkemgi etteheiteid.
Samal ajal kui kaupmehed võitlevad langevate müügimahtudega, kasvab poevarguste arv kiiresti. Selveri hinnangul võivad kettide keskmised kaoprotsendid olla vahemikus 0,5–1%. Surve kandub edasi hindadesse, turvainvesteeringutesse ja igapäevasesse poekorraldusse.
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