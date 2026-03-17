Tagasi E-kaupmehed: e-poe edu ei sünni hinnast, vaid usaldusest E-kaubanduse konkurents muutub tihedamaks ja inimeste tähelepanu on lühem kui kunagi varem. Rahva Raamatu juhi Rain Siemeri ja Apotheka digiäri juhi Eva Laanemaa sõnul ei määra e‑poe edu enam hind või lai valik, vaid usaldus ja kliendikogemus.

Saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" arutleti, kuidas kliendid valivad e‑poodi olukorras, kus pakkumisi on nii Eestis kui ka välismaalt aina rohkem. Juttu tuli usaldusmärgiste rollist, klienditagasisidest ning sellest, miks lihtne ja loogiline kasutajakogemus on e‑poe edu üks kriitilisemaid tegureid.

Külalised selgitasid ka, kuidas füüsilise poe kogemus kandub üle veebi ning miks tugev bränd aitab kliendil konkurentide seast valikut teha.

Veel räägiti sellest, kuidas e‑poed kasutavad sisu ja soovitusi ostuotsuse mõjutamiseks, millised on ostukorvi hülgamise peamised põhjused ning kuidas lojaalsusprogrammid muutuvad üha personaalsemaks. Saates puudutati ka e‑kaubanduse järgmisi muutusi, näiteks seda, kuidas tehisintellekt ja uued otsingukanalid võivad muuta viisi, kuidas kliendid e‑poodidesse jõuavad.