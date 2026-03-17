E-kaupmehed: e-poe edu ei sünni hinnast, vaid usaldusest

E-kaubanduse konkurents muutub tihedamaks ja inimeste tähelepanu on lühem kui kunagi varem. Rahva Raamatu juhi Rain Siemeri ja Apotheka digiäri juhi Eva Laanemaa sõnul ei määra e‑poe edu enam hind või lai valik, vaid usaldus ja kliendikogemus.
- Apotheka digiäri juht Eva Laanemaa ja Rahva Raamatu juht Rain Siemer.
- Foto: Äripäev
Saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" arutleti, kuidas kliendid valivad e‑poodi olukorras, kus pakkumisi on nii Eestis kui ka välismaalt aina rohkem. Juttu tuli usaldusmärgiste rollist, klienditagasisidest ning sellest, miks lihtne ja loogiline kasutajakogemus on e‑poe edu üks kriitilisemaid tegureid.
Külalised selgitasid ka, kuidas füüsilise poe kogemus kandub üle veebi ning miks tugev bränd aitab kliendil konkurentide seast valikut teha.
Veel räägiti sellest, kuidas e‑poed kasutavad sisu ja soovitusi ostuotsuse mõjutamiseks, millised on ostukorvi hülgamise peamised põhjused ning kuidas lojaalsusprogrammid muutuvad üha personaalsemaks. Saates puudutati ka e‑kaubanduse järgmisi muutusi, näiteks seda, kuidas tehisintellekt ja uued otsingukanalid võivad muuta viisi, kuidas kliendid e‑poodidesse jõuavad.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Külalised rõhutasid, et hoolimata tehnoloogilisest arengust jääb oluliseks inimlik kontakt, sest see annab võimaluse saada nõu ja tunnetada, et bränd päriselt hoolib oma kliendist.
Saadet juhib kaubandus.ee
juht Maarit Kallas.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Võlakirju saab märkida 24. septembrini
Hetkel kuum
“Luuletas mulle mingisuguse loo kokku”