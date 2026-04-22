Coop Panga juht: aasta algus majanduses on täielik déjà vu
Sarnaselt eelmise aasta alguse šokile tabas meid tänavu uus pauk – Iraani konflikt. See on tekitanud majanduses copy-paste efekti, kus vaevalt alanud normaliseerumine asendus taas tormiga, rääkis Coop Panga juht Arko Kurtmann.
LHV Groupi juht Mihkel Torim rõhutab, et kukkunud kasumist hoolimata on ettevõte finantsplaanist ees. Analüütik hoiatab aga, et ambitsioonikate sihtide täitmine muutub üha ebatõenäolisemaks ning panganduspidu võib olla selleks korraks läbi.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.