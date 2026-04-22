Coop Panga juht: aasta algus majanduses on täielik déjà vu

LHV Groupi juht Mihkel Torim rõhutab, et kukkunud kasumist hoolimata on ettevõte finantsplaanist ees. Analüütik hoiatab aga, et ambitsioonikate sihtide täitmine muutub üha ebatõenäolisemaks ning panganduspidu võib olla selleks korraks läbi.