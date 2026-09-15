Üle viie aasta Alaskal õppinud Eesti suusataja: karusprei oli alati kotis

Alaska kohtumisel sai Venemaa liider Vladimir Putin maksimumpunktid, aga USA president Donald Trump ei saanud midagi, kuigi ise hindas kohtumist kümnepalli skaalal kümne punktiga, rääkis julgeolekuekspert Raivo Vare.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?