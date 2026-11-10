Mertsina: koondamiste mõju on tegelikkuses väiksem

Tehisarusektori ettevõtted peavad investoritele üha selgemalt tõestama, millal suured kulutused hakkavad tulu tooma, sest pelgalt tehisarusse investeerimise lubamisest enam ei piisa, ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.
Lähis-Ida konflikt tekitab jätkuvalt inflatsioonisurvet ning inflatsioon püsib seatud eesmärgist tunduvalt kiirem pikema aja jooksul. Inflatsioon ei lange 2% tasemele keskpanga ootuste järgi lähema kolme aasta jooksul.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.