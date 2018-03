Firma tagant varastamise lõpetab Navireci GPS lahendus

Pildil kütusekaartide tankimise raport Navireci süsteemist, millel on näha, et üks kütusekaardiga seotud ametiauto ei asunud tankimise hetkel tanklas, vaid kuskil mujal 3 km kaugusel tanklast.

Puudub vajadus paigaldada kallis kütuseandur!

Navireci lahenduse juures on kõige positiivsem see, et enam ei ole vajalik sõidukile paigaldada spetsiaalset kallist kütuseseandurit! Kasutaja saab veebikeskkonnas näha kasutaja- või kaardipõhiseid detailseid raporteid keskmistest kütusekuludest ja distantsidest eelmistest tankimistest jne.

Kütusekaartide täisautomaatne lahendus toimib praegu nelja suurema ettevõtte kütusekaartidega: Circle-K, Olerexi, Alexelaga ja Nestega. Lahendust saavad kasutada ka kõikide teiste ettevõtete kütusekaartide kasutajad, kuid sellisel juhul tuleb tankimise andmed manuaalselt süsteemi importida. Andmete importimine võtab kõigest mõne minuti ja seda on väga lihtne teha.

Täisautomaatse kütusekaartide jälgimise lahenduse kasutajaid on ligikaudu 4500 ning see on vaid üks paljudest Navirec GPS-jälgimislahenduse lisavõimalustest.

Navireci kasutajate seas on nii väikeseid kui ka väga suuri ettevõtteid. Meie teenuse usaldusväärsust ja kõrget kvaliteeti kinnitab seegi, et Navireci klientide hulka kuulub teiste seas Baltimaade suurima autopargiga ettevõte Omniva. Oleme tegutsenud juba 12 aastat ning saame olla abiks, kui teil on vaja ettevõtte autopargi haldamisel ja kulude vähendamisel professionaalset nõu. Võtke ühendust meie abivalmis meeskonnaga ja koostöös leiame lahenduse, mis sobib kõige paremini just teie ettevõtte autopargile.

Jaak Nirk

Avalike suhete juht

GSMvalve OÜ