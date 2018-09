Sisuturundus | Mis on sisuturundus? Tallinna Hoiu-laenuühistu tähistas 8. sünnipäeva 07. september 2018, 09:13 https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180907/CM/180909797/AR/0/AR-180909797.jpg Tallinna Lauluväljakul toimus 29. augustil Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmetele iga-aastane pidulik koosviibimine.

Ühistu juhatuse liikme Annely Ojametsa sõnul näitab ettevõtte areng kaheksa aasta jooksul, et on pälvitud inimeste usaldus. Kogu ürituse vältel oli võimalus kohtuda ja vestelda kõigi ühistu juhtkonna liikmetega. „Kokkusaamised vabas õhkkonnas ühendavad meie investoreid, kes on avatud meelega ja alati õnnelikud kohtumiste üle,“ kommenteeris Ojamets. TASUB TEADA Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud 2010. a juunis

Osakapital 2 666 859 eurot

Ühistu liikmeid 1653

Keskmine hoiusesumma 20 000 eurot

Suurim hoiusesumma 500 000 eurot

Keskmine laenusumma 50 000 eurot Andmed seisuga 31.08.2018 Seekordseks üllatajaks ja meelelahutajaks kohtumisel oli mustkunstnik oma põnevate trikkidega. Ürituse kirss tordil oli aga Jüri Homenja, kelle laulude saatel nauditi pidu 18.00 kuni 21.00. Osalejatel jagus ürituse kohta vaid kiidusõnu.

Ojamets rääkis, et ühistu kokkusaamised on saanud juba südantsoojendavaks traditsiooniks. Liikmed veedavad suvelõpu mõnusas soojuses üksteisega kohtudes meeldivalt aega ja võtavad kokku lõpusirgel kulgev aasta. Ka selle aasta ilmaolud toetasid igati üritust ja võimaldasid nautida kontserti, vestelda üksteisega, nautida parimaid suupisteid, tantsida ja lihtsalt veeta kena õhtupoolikut. Alates 2010. aastast ühendab Tallinna Hoiu-laenuühistu inimesi, kes ei taha võtta riske, kuid soovivad teenida raha. Investeerimiseks on Ojametsa sõnul mitmeid erinevaid võimalusi, aga Tallinna Hoiu-laenuühistu investorid valivad just neid põhjusega. „Kaheksa-aastane töökogemus ja pea 2000 hoiustajat – räägib sellest, et meid usaldatakse,“ on ta uhke tehtud töö üle. Tallinna Hoiu-laenuühistu osakapital on 2 666 859 eurot. „Tallinna Hoiu-laenuühistu on praktiliselt nagu huviklubi – me ühendame inimesi, kes soovivad raha teenida,“ ütles Ojamets. Tallinna Hoiu-laenuühistus saavad investorid raha hoiustada ja samuti saavad soovijad laenu võtta. Raha paigutamine Tallinna Hoiu-laenuühistusse on Ojametsa sõnul madala riskiga, kuna ühistu annab laene vaid kinnisvara tagatisel. Tallinna Hoiu-laenuühistu kontor asub Tallinna kesklinnas Narva mnt 2.

Tallinna Hoiu-laenuühistu tähistas 8. sünnipäeva

