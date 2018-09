Leinonen Group – 25 aastat välisturgudel tegutsemise kogemust

“Meie välisturgudele laienemise know-how ongi tekkinud sellest, et oleme ise selle kõik läbi teinud,” märkis firmajuht. Tema sõnul teeb võõrsile mineku keeruliseks eelkõige erinev ärikultuur. “Enamasti asuvad kõik meie välisturud Euroopa Liidus ja meil on ühine direktiiv, kuid kombed on erinevad. Sihtturu ärikultuuri peab eelnevalt väga põhjalikult süvenema, sest erinevused võivad olla väga suured ning siin teevad ettevõtjad palju vigu,” tõdes juht. Ta on olnud korduvalt eestlaste ja soomlaste omavahelise vääritimõistmise tunnistajaks, rääkimata kaugematest kultuuridest.

Tänaseks tegutseb Leinonen Group Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Rootsis, Norras, Ungaris, Bulgaarias, Valgevenes, Ukrainas ja Venemaal ning lisaks oma põhiteenustele nagu raamatupidamine ja palgaarvestus pakutakse ka välisturgudele laienemise konsultatsiooni. Sinna hulka kuulub näiteks pangakonto avamine, sest seda on igas välisriigis keeruline teha. Samuti aitab Leinonen leida kohalikke töötajaid või juhti, sest ettevõttel on välisturgudel kontaktid.

Norra on keeruline turg

Kõige keerulisemaks turuks peab ta Norrat, sest kui on valik, et kas kohalik või välisfirma, siis otsus langeb alati kohaliku kasuks. “Eestlaste jaoks on Norra väga kallis ja kui sa teed seal mingeid vigu, siis see maksab tohutult palju,” nentis ta. Leinonen Groupil on Norras oma konsultant, kes räägib eesti keelt ning on aidanud mitmetel Eesti ehitusfirmadel Norrasse minna. Konsultant aitab ettevõtetel kohalikus juriidikas orienteeruda, firma nii maksuametis registreerida kui ka pangakonto avada. Leinonen peab keeruliseks ka Vene turgu, kuid seda eelkõige keele tõttu – ilma vene keelt oskamata on seal keeruline läbi lüüa.

25aastase tegutsemise jooksul on ka Petteri Leinoneni enda jaoks olnud suurimad õppetunnid seotud just kultuuride erinevustega ning see ongi teinud ettevõtjast tänaseks välissuhete eksperdi. “Olen rahul ettevõtte arenguga ning tänan häid töötajaid, kes on meie klientidele kvaliteetset teenust pakkunud ning kes on meist oma tuttavatele rääkinud, sest alguses muud reklaami polnud,” tõdes firmajuht.

Rääkides ettevõtte tulevikuplaanidest lausus Leinonen, et nad lähevad ikka edasi. “Sel aastal laienesime Valgevenesse ja avasime maikuus Minskis kontori. Arendame tasapisi oma teenust ja laieneme uutesse riikidesse,” märkis ta.