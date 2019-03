Kuidas luua positiivne atmosfäär kontorisse valgustite abil?

Tänapäevane kontorivalgustus peab tegema palju enamat, kui vaid inimestele töö tegemiseks piisavalt valgust andma. Valgus peab parandama kontoritöötajate keskendumisvõimet ja motivatsiooni ning peab olema ka nutikalt ja tõhusalt juhitav, et kulusid kokku hoida. LEDVANCE’i uus kontorivalgustite valik näitab, kuidas kõiki neid ootusi saab täita.

LEDVANCE uued kontorivalgustid aitavad luua positiivse atmosfääri paljudes eri tüüpi kontoriruumides. Foto: LEDVANCE

Mitmekülgsesse kontorivalgustite sortimenti kuulub mitu eri tüüpi leedvalgustite sarja – Panel, Linear ja Downlight – ning valgustuse automaatne juhtimine tagab selle, et tuled põlevad vaid seal, kus tegelikult vaja. LEDVANCE’i kontorivalgustite eelisteks on nende lihtne paigaldus, väikesed kasutuskulud ja minimaalne hooldusvajadus – see aga tähendab, et need tasuvad end kiiresti ära.

Linear IndiviLED valgusti saab kinnitada otse lakke, paigaldada rippvalgustina või tekitada pika valgusriba.

Ühtlane valgusjaotus ja räigust vähendav optika

LEDVANCE’i valgusti Linear IndiviLED pakub eriti paindlikke paigaldusvõimalusi. Selle saab kinnitada otse laepinnale, paigaldada lakke rippvalgustina või tekitada pika valgusriba, paigaldades kuni 20 valgustit järjestikku. Valgusti on saadaval tervikliku valgustuslahendusena koos DALI-anduriga, samuti kuulub valikusse spetsiaalne mudel turvavalgustuseks ja läbivjuhtmestusega versioon. Traditsiooniliste T5-valgustitega võrreldes saab selle valgustiga energiakulusid vähendada lausa kuni 50%. IndiviLED®-optika tagab ühtlase valgusjaotuse ning vähendab räigust, parandades kontoritöötajate keskendumis- ja töövõimet arvutitöökohtadel.

Täiendav teave veebilehelt www.ledvance.com