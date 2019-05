Korralik lamekatus kestab aastakümneid

Lamekatuse eluiga sõltub nii kasutatud materjalidest kui ka sellest, kuidas katus ehitatud on. Enne katusetööde algust on seega mõistlik hoolega ringi vaadata, et valida paigaldaja, kel on piisavalt kogemusi kvaliteetse ja kestva lõpptulemuse saavutamiseks.

Lamekatus OÜ esindaja Tiit Randkivi sõnul on kaasaegne lamekatus õige paigaldamise juures üsna turvaline ning pikaealine valik. Enamus uusi tööstushooneid planeeritakse kaasajal lamekatustega. Samuti on lamekatused nõutud uute kortermajade puhul. Lamekatus OÜ klientideks on Randkivi sõnul ka korteriühistud, kes on otsustanud oma maja renoveerida ning vanad katusematerjalid uute vastu välja vahetada.

Korrektne paigaldus on hädavajalik

Kuna olenevalt paigaldamise kvaliteedist võib katuse eluiga olla kordades erinev, siis on katusetöid kavandades esmatähtis leida paigaldaja, kelle tehtavat tööd usaldada võiks. „Enne kokkulepete tegemist on kliendil mõistlik uurida paigaldaja eelnevat kogemust ning tausta. Samuti võiks küsida infot varem tehtud tööde kohta,“ rääkis Randkivi taustauuringu vajalikkusest. Nõnda saab vältida töömehi, kes kas hooletusest või rumalusest teevad paigaldamisel vigu, mille ümbertegemine läheb kokkuvõttes kliendile oluliselt kulukamaks, kui katuse kohene korrektne paigaldus.

Iga katus on teisest natuke erinev. Üks asi on katuse pindala, teisalt on olulised spetsiifilised komponendid, millega iga katuse juures arvestama peab: milline on katuse kaldenurk, konstruktsiooni eripärad ning loomulikult kasutatavad materjalid. „Lamekatus OÜ on just lamekatuste ehitusele spetsialiseerunud ettevõte ning saab kõikide vajalike asjadega hakkama – katuse konstruktsioonide rajamisest katusekatte ning räästapaigalduseni. Pakume suhteliselt terviklikku teenust, alates katuse rajamisest selle järelhoolduseni,“ rääkis Randkivi.

Materjalidelt ei tasu kokku hoida

Suuresti on Lamekatus OÜ spetsialiseerunud erinevatele plekitöödele. Kuna ettevõte tegeleb ka plekk-detailide valmistamisega, siis võib kindel olla, et iga konkreetse katuse puhul osatakse leida vajalikud lahendused, alates korrektselt ühilduvate detailide tootmisest kuni nende paikapanemiseni.

Mis puudutab katuste soojustust ning alusmaterjale, siis selle määrab Randkivi sõnul suuresti ära kliendi rahakott. „Probleem on selles, et tihti tahetakse ehitada odavalt, aga kui klient soovib materjali pealt kokku hoida, siis on lõpptulemus ka kokkuvõttes kehvem. Materjalikulude pealt selles mõttes kokku hoida ei tasu,“ soovitas Randkivi.

Kindlasti peaks korrektselt soojustatava katuse juures arvestama kahekihilise rullmaterjaliga, kuid tegelikkuses sõltub otsus suuresti kliendi nõudmistest. Paljud paigaldajad panevad vaid ühe kihi rullmaterjali. Meie pooldame siiski korraliku katuse tegemist ja vahel oleme sellises olukorras ka kliendile öelnud, et me kehva katust lihtsalt ei tee. Meie seisukoht on, et pigem olgu katus natuke kallim, aga korralik. Kui klient ülejala tegemist tahab, siis vaadaku paigaldaja mujalt,“ rääkis Randkivi.

Vihmaveesüsteemide hooldust võiks teha kaks korda aastas. Foto: Lamekatus OÜ

Järelhooldus kasvatab eluiga

Randkivi sõnul on katuse kestmise juures oluline roll lisaks korralikule paigaldamisele ka järelhooldusel. Ka selles etapis on katuseomanikul mõistlik kasutada kogemusega teenusepakkuja abi. Näiteks üks asi, mida tihti ei teata, on seotud katuse talvise päästmisega liigse lumekoormuse alt. „Siis peab silmas pidama, et ei lükataks katust päris puhtaks, vaid tuleb jätta väike kiht alles, et katuse kattematerjali mitte kahjustada,“ tõi Randkivi näite.

Seda, millise paksusega lumekiht konstruktsioone ohustama hakkab ning millal puhastustöid tellima tuleb hakata, võib küsida ettevõttelt, kes katuse tegi. „Eks ehitaja täpselt teab, kuidas tema paigaldatud katus vastavate ilmastikuolude puhul käitub. Meil on olnud kliente, kes helistavad ja küsivad ise nõu, et millal ohtlikuks läheb. Teistpidi kehtib ka nii, et paigaldajana anname kaasa hooldusjuhised, millest klient lähtuda võiks,“ rääkis Randkivi.

Vihmaveerenni puhul on hooldus vältimatult vajalik siis, kui renni koguneb ummistus, renn muutub raskeks ning vesi hakkab valest kohast alla jooksma. Ideaalis võiks vihmaveesüsteemide hooldust teha kaks korda aastas – sügisel rennid langenud lehtedest ära puhastada ning kevadel taas üle vaadata.

Lamekatus OÜ - teostab kõiki lamekatuste rajamisega seotud paigaldusetappe ja erilahendusi - on spetsialiseerunud plekitöödele - pakub katuste järelhooldust - kuulub 2019. aasta Eesti edukate ettevõtete hulka

