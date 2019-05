Metallilõikus kõrgeimal tasemel

Kui enamik tööstus- ja tootmissektori ettevõtetest alles räägib automatiseerimisest ning digitaliseerimisest, siis kõrgetasemelist metallilõikust pakkuva PlasmaPro jaoks on see juba olevik. Eelmisel aastal soetas ettevõte täisautomaatse laserlõikusmasina, et pakkuda klientidele senisest kiiremat, kvaliteetsemat ja soodsamat teenust.

„Meie kahe vahetatava töölauaga Durmazlar fiiber-2D laserlõikuspink teeb sisuliselt kogu töö inimeste abita ära, mahutades samas ühele töölauale kuni 3 tonni materjali ehk kokku võib töösse panna tänu viiele kassetile 15 tonni materjali. See tähendab, et uus masin võib rahulikult öö läbi omaette detaile lõigata ning meie tööks jääb vaid hommikul tooted seadmest välja võtta,” räägib PlasmaPro OÜ tootmisjuht Otto-Henry Paasik.

