Kalevi Panorama on Eesti esimene nutilahenduste täispaketiga arendus

Tallinna, Kalevi staadioni kõrvale kerkivad kolm kortermaja on täis tarku lahendusi, mis peaks eriti meeldima neile, kes tegelevad lühiajalise üüriäriga.

Kalevi Panorama Residence'i turundus- ja müügijuht Jana Toome ütleb, et kesklinna südames olevad korterid sobivad suurepäraselt investeerimiseks, olgu selleks siis kinnisvara hinna kasvu oodates või korterit välja rentides. “Juba praegu on meie esimesed korteriostjad võitnud, sest korterite hinnad on vahepeal kerkinud,” toob Toome välja.

Kalevi staadioni kõrvale Tallinnas rajatakse 180 nutikat korterit Foto: Kalevi Panorama

Kalevi Panorama arendusse on tänaseks korteri ostnud väga lai spekter inimestest – kuna korterite hinnad on siin piirkonna keskmisest pigem madalamad, ei ole pinnad vaid noorte ja edukate pärusmaa. Kokku rajatakse kolme majja 180 korterit ja 232 parkimiskohta.

Nutikaimad lahendused

Kalevi Panorama ei ole tavaline kinnisvaraarendus. Tänapäeval peavad arendajad mõtlema sellele, kuidas turul eristuda. Tallinnas, Kalevi staadioni kõrval asuv arendus on Eestis esimene, kuhu paigaldatakse nutikodu täislahendus. Selle taga on turvafirma USS tütarettevõte Techno Life. Ettevõtte juhatuse liige Kuuno Lotamõis ütleb, et Kalevi Panorama elanikud saavad endale soovi korral viimase sõna nutilahenduse, kus on arvestatud väga paljude seniste nutikodu kasutajate tagasisidet.

“Tihti on inimeste tagasiside nutikodu osas see, et igasugu pultide ja ekraanide rägastik on keeruline. Rakenduses peab palju ringi liikuma. Õppimine võtab palju aega. Lisaks ei näe see kõik tihti hea välja,” ütleb Lotamõis. Techno Life lahendas selle probleemi nii, et kogu korterit saab juhtida ühe tahvelarvutiga ning olulised funktsionaalsused on ühel lehel. Lisaks saab kõike loomulikult juhtida ka mobiiltelefoni kaudu.

Nagu nutikodu lahenduste puhul ikka, saab inimene juhtida tehnosüsteeme, teiste seas kütet, ventilatsiooni ning jahutust. Igasugu näidud lähevad automaatselt maja haldurile. Olemas on videofono lahendus.

Hea investeerimisobjekt

Üks võimalus on osta Kalevi Panoramasse korter, et seda siis välja üürida. Ostes näiteks 110 000 kuni 125 000-eurose korteri, võib keskmine üürihind jääda veidi üle 600 euro, kallimatel pindadel võib see aga ületada 800 euro piiri. Seda siis, kui üürid korterit pikaajaliselt välja.

Kui kasutad lühiajalise rendi, näiteks Airbnb, varianti, siis võib tulu olla aga lausa 1000 kuni 1400 eurot kuus. Olgu mainitud, et mõlemal puhul on tegu näidetega, mitte garanteeritud üürihindadega.

Võttes arvesse halduskulud ning aeg-ajalt ette tulevad parendused, millega rendikorteri haldaja kindlasti arvestama peab, siis kuine ja aastane tulusus mõnevõrra vähenevad. Oma rolli mängib ka inflatsioon. Kõike seda ja ka algset müügihinda arvesse võttes võiks selliste korterite tootlus alata ligi 5 protsendist ning ulatuda pikas perspektiivis Airbnb korterite puhul 10 protsendi lähedale.

Uudne üürikorteri pakett

Techno Life pakub selleks puhuks huvilistele üürikorteri paketti. Kalevi Panorama kõik korterid ehitatakse elektrilukkude valmidusega. Kui inimene soovib hakata pinda välja rentima, siis saab Techno Life-i käest osta elektriluku ja sõrmistiku. Üüriäri hakkab käima Techno Life-i veebikeskkonnas, kus võetakse vastu broneeringuid ja antakse klientidele automaatselt ligipääsukood.

Airbnb, Booking.com või teiste sarnaste rakenduste kaudu korterit lühiajaliselt rendile andes on täna suur murekoht see, et inimene kehastub põhimõtteliselt hotelliteenindajaks, kes jookseb võtmetega mööda linna ringi või jätab neid kuskile “mati alla”. “Selle lahendusega me automatiseerime check-in-i poole,” ütleb Lotamõis. Igale külastajale genereerib süsteem unikaalse koodi, mis koosneb tema telefoninumbri viiest viimasest numbrist. Midagi ei ole vaja kellelegi üle anda ning kood jääb ka hästi meelde. Lahkudes ei ole samuti vaja midagi kusagile anda või jätta.

“Arendame praegu ka seda, et Airbnb-st ja Booking.com’ist tuleksid broneeringud automaatselt meie süsteemi, automaatselt leitakse ka vaba pind ja külastajale saadetakse tervitustekst koos vajaliku infoga,” selgitab Lotamõis lähituleviku arenguid.

Kahe lahenduse koosmäng

Techno Life viib nutikodu lahenduse ja üürikorteri paketi omavahel kokku, seinal olev tahvearvuti muutub erinevaid teenuseid pakkuvaks keskuseks. Välismaalane ei tea tihti, millist taksofirmat kasutada, nutilahendus soovitab talle Techno Life’i turvalisi partnereid. Samamoodi on seal ära toodud söögikohad, toidukullerid ja ka näiteks koristusteenuse osutajad.

“Me jagame sealt saadavat käivet üürileandjaga. Kui tema klient sealseid teenuseid kasutab, siis jagame tulu omavahel. Nii saab üürileandja lisaks oma korteri välja rentimisele teenida veel lisatulu,” toob Lotamõis välja.

“Kokku võib täna Eestis olla juba üle 500 sellise ukse. Kalevi Panorama on aga esimene arendus, kus see valmidus iga korteri puhul kohe tekitatakse,” selgitab Lotamõis.

Madalad kulud

Kalevi Panorama nutikad lahendused ja B-energiaklass tähendab, et 4-liikmelise pere arvestuslik kulu kommunaalidele on 2 eurot ruutmeetri kohta. Seejuures puuduvad korteris näiteks radiaatorid, kütmine toimub vaid põrandaküttega.

Jana Toome sõnul tähendab tänane kõrge ehitushind seda, et arendajad rajavad ka varasemast väiksemaid kortereid. Mitte tubade arvult vaid just ruutmeetritelt. See tähendab, et korteril võib olla küll kolm tuba, aga need on kompaktsemad, nii ka Kalevi Panoramas.

Kalevi Panorama korterite eelis on see, et esikus on neil mahukad garderoobikapid. Ka vannitoad on siin arvarad. Aknad on aga tehtud eritellimusel, et need oleks mürakindlad. Nii ei pea muretsema ka staadioni läheduse pärast. Lõunapoolsetel korteritel lülitub aga jahutus automaatselt sisse, kui aknad teatud temperatuurini jõuavad.

Kolmes majas käivad praegu sisetööd, kaks neist on aktiivses müügis, üks on sinna jõudmas. Kalevi Panorama peaks sissekolimiseks valmis saama 2019. aasta detsembris.

kalevipanorama.ee