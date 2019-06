GSMtasks: reaalajas toimiv logistikalahendus muudab tassikookide laialiveo lihtsaks

Londoni juhtiv tassikoogifirmaga, mis tarnib erinevaid koogikesi ja küpsiseid nii era- kui äriklientidele üle kogu linna, kasutab laialiveol GSMtasks lahendust.

GSMtasks klient Lola’s Cupcakes pagariäri näol on tegemist 2006. aastal asutatud Londoni juhtiva tassikoogifirmaga, mis tarnib erinevaid küpsetisi oma klientidele üle kogu linna. Kasutades GSMtasks veo- ja töökorralduslahendust, haldavad nad ühes kuus kuni 10 000 laialivedu ja eelmisel aastal valmistati lisaks muudele maiustustele vaid tassikooke enam kui 40 000.

Kuna kauba laialivedude eest vastutab koguni 40-50 juhist koosnev meeskond, vajas ettevõte kogu igapäevatöö korraldamiseks lahendust, mis oleks kergesti rakendatav, kohanduks viimase hetke muudatustega ning oleks hõlpsasti kasutatav nii autojuhtide kui kontoritöötajate jaoks. Ka ligipääsetava kliendiliidese kasutamise võimalus oli teenusepakkuja valimisel üks olulistest määrajatest.

Võimalus logistikat virtuaalselt juhtida

Kuna Lola’s cupcakes’i soovid ja ootused logistikalahendusele olid selged, siis polnud kahtlustki, et GSMtasks on nende jaoks just see õige valik. Kliendi jaoks oli kõige olulisem tarbija reaalajas teavitamine tellitud kauba liikumisest – pagarikojast poodi ja poest temani – kogu teekonnal.

GSMtasks pakub omalt poolt teavitusmoodulit, mis võimaldab edastada reaalajas automaatseid teateid nii e-maili kui sms-i teel iga tarnega seotud sündmuse kohta kogu tellimuse liikumise ajal – alates kulleri liikuma hakkamisest kuni kliendini jõudmiseni koos vahepealsete peatustega.

Kuidas tarneteekonna jälgimine toimib?

GSMtasks’i lahendusse jõuab kogu kliendi logistiline info läbi API liidestuse. Aktiivselt kauba laialiveoga tegelevad juhid laevad oma nutitelefoni või tahvelarvutisse GSMtasks äpi (iOS/Android), mis on samaaegselt nii portaaliks tellimusinfoni kui ka GPS-positsioneerimise vahendiks. Puudub vajadus paigaldada sõidukitele lisatasu eest spetsiaalseid jälgimisseadmeid või töötajaid eraldi süsteemi registreerida.

Kasutajasõbralik mobiilne rakendus edastab juhile päeva ülesanded koos lisainfoga ning planeerib automaatselt kõige optimaalsemad teekonnad ning ajagraafiku, arvestades sealjuures nii kliendi soove kui juhi tööaega. Juhid näevad ülesandeid oma äpis nii kaardil kui nimekirjana.

Kogu tarneteekond salvestub süsteemi ning juhtidel on võimalus klinte oma liikumisest teavitada. Samuti on lahenduses võimalik märkida erinevaid staatusi (lõpetatud töö, käimasolev töö jne), mis on nähtavad nii kliendile kui ettevõtte teistele töötajatele nii kontoris kui mujal. Staatustele on määratud erinevad värvid, et lihtsalt eristada nende tähendust.

Tellimuste staatuseid on võimalik reaalajas jälgida koos juhi asukohaga kaardil. Samuti on väga lihtsalt võimalik analüüsida tarnete täitmise sujuvust ja aega. Klientidele edastab süsteem aga sms-i teel lihtsa HTML jälgimiskoodi lingi, mis võimaldab kulleri liikumist reaalajas kaardil mistahes veebibrauserit kasutades jälgida.

Vähenda kulutusi, hoia oma kliente toimuvaga kursis ja ületa nende ootusi

Kliendikogemused näitavad, et GSMtasks’i kasutusele võtmisega väheneb sõiduaega tarnetel kesmiselt 6% võrra, mis omakorda tähendab ka väiksemaid kulutusi ettevõttele. Marsruutide optimeerimine vähendab läbisõidukilomeetreid ning aitab kokku hoida kütusekulutustelt, kuid just väiksemate ettevõtete jaoks on ehk kõige olulisem hoopis tarneaegade oluline lühenemine ning rohkemate klientideni jõudmine ühe päeva jooksul. Suurepärane võimalus oma firma kasvule hoogu anda!

Kui klient tellib kulleriga näiteks süüa, siis huvitab teda kindlasti kuna tellimus temani jõuab. GSMtasks võimaldab hoida kliente toimuvaga kursis reaalajas igas tarne etapis ja seda ka siis kui asjad ei lähe nii nagu peaks. Süsteem annab tarnijatele võimalikust hilinemisest teada kohe, kui oht selleks on olemas. See omakorda võimaldab ettevõttel võtta kasutusele abinõud, et hilinemist vältida, või pakkuda kliendile välja kauba kättesaamiseks alternatiive. Kliendirahulolu säilitamise ja tõstmise seisukohalt on tegemist äärmiselt olulise funktsiooniga.

Järgmine samm GSMtasks’i ja Lola’s cupcakes’i jaoks

Peagi tuleb välja GSMtasks’i uus versioon, milles on tehtud olulised muudatused lahenduse veelgi kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Uues versioonis on olemas ka kauba mahu arvestamise ning ülesannete jaotuse võimalus juhtide vahel. Võime vaid ette kujutada, millist kasu saavad uutest funktsioonidest ettevõtted nagu Lola’s Cupcakes, kes peavad õigeaegselt klientideni jõudma kiirestimuutuvates linnaliikluse oludes.

Lahendusse on plaanis lisada ka rohkem keelevalikuid, et ettevõtted saaksid GSMtasks’i muretult kasutada ka siis, kui töötajate hulgas on võõrkeelt rääkivaid inimesi. Juba praegu pakub äpp kasutamiseks suurel hulgal erinevaid keeli, mis võimaldab kogu ettevõttel toimida ühise tiimina olenemata sellest, kui paljudest erinevatest rahvustest inimesi seal igapäevaselt toimetab.

Andmete kogumine kui lisaväärtus

Juhtides kuni 50 kulleri tööd üle Londoni 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas GSMtasks lahendust kasutades, koguneb süsteemi suur hulk olulist infot ettevõtte töö ja arengu kohta. Teatud aja möödudes on võimalik neid andmeid analüüsida ning selgitada välja firmas hästi toimivad süsteemid, kitsaskohad ning võimalused nende parendamiseks.

Teades, kui kaua kulub juhtidel keskmiselt aega tellimuse või ülesande täitmiseks, on võimalik ettevõttel panna paika eeldatavaid tarneaegu. Samuti saab kindlaks teha kas mõni töötaja ei kuluta mitte liialt aega ühe ülesande täitmisele ning mis võib olla selle põhjuseks. Kogutud andmete analüüsimine võimaldab teha vajalikud muudatused logistikas ja parendada kliendikogemust üleüldiselt.

