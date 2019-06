Eesti hasartmängufirma kaasas 7,6 miljonit investeeringut ning laieneb uutele turgudele

Eestis asutatud hasartmänguettevõte Coolbet kaasas hiljutises investeerimisvoorus 7,6 miljonit eurot, mida plaanitakse kasutada tootearenduseks ja uutele turgudele laienemiseks.

Coolbet on teinud vaid mõne aastaga läbi muljetavaldava arengu ning tänaseks on koos varasemate investeeringutega kaasatud omakapitali ligi 29 miljonit eurot. Ettevõtte väärtus on aga hinnatud praeguse seisuga 82,9 miljoni euro peale. Võrreldes viimase investeerimisvooruga 2018. aastal on nii kaasamine kui ka ettevõtte väärtus kahekordistunud.

„Coolbet on algusest peale kasvanud meeletus tempos ja oleme saanud klientidelt väga head tagasisidet oma unikaalse toote eest. Sellest innustatuna jätkame laienemist uutele turgudele – hiljuti avasime oma lehe Tšiili klientidele. Lisaks soovime edasi arendada oma B2B platvormi,“ on Coolbeti asutaja Jan Svendsen arengutest positiivselt meelestatud.

„On hea meel tõdeda, et kaasatud 7,6 miljonist eurost tuli pool eksisteerivatelt investoritelt ning teine pool uute meie võrgustiku kaudu lisandunud investoritelt. See on märk sellest, et investorid usuvad Coolbeti tootesse ja on seniste arengutega rahul,“ räägib Svendsen. On ka põhjust, sest tänaseks on ettevõtte osaku hind kasvanud 3 aastaga peaaegu kümnekordseks.

Coolbeti asutaja Jan Svendsen Foto: StayCool OÜ

Laienemine Tšiili toob Lõuna-Ameerika liigad lähemale

Tõepoolest, äsjane laienemine Tšiili on andnud mängule uue mõõtme. Seda sõna otseses mõttes. „Saime 2016. aastal oma veebilehe valmis. See oli täpselt kolm aastat tagasi – vahetult enne Euroopa meistrivõistlusi jalgpallis. Alustasime Soome, Rootsi, Norraga – Eesti lisandus pool aastat hiljem. Kui eelmisel aastal lisandus Island, poleks keegi osanud arvata, et aastaga toimub seal tõeline murrang – täna on 3,4% Islandi täiskasvanutest Coolbeti kliendid. See lisas indu ja julgust kaugemale vaadata ning aprilli lõpus alustasime Tšiilis,“ tõdeb Coolbet Eesti turundusjuht Samir Abdurahmanov.

Kui ettevõte seadis endale eesmärgiks vaadata Lõuna-Ameerika kui jõudsalt areneva turu suunas, oli Tšiili esimene riik, mis oma edasipüüdlikkuse ja hea majandusliku olukorra tõttu silma jäi. „Riikides, kus puudub siiani veel valdkonda hõlmav litsentsisüsteem, kuid ollakse avatud rahvusvahelistele hasartmängufirmadele, saame tegutseda Eesti litsentsi alusel. Selles suhtes oli laienemine Tšiilisse üpris sujuv ning suuri tõrkeid pole olnud,“ sõnab turundusjuht. Kuna Lõuna-Ameerika tippsündmus – Copa America – on nüüd juunis toimumas, oli praegune laienemine täpselt ajastatud. „Augustis-septembris saame teha juba loodetavasti esmaseid järeldusi,“ selgitab Samir.

Kuid laienemine uutele turgudele ei lõppe ainult Tšiiliga – sügise hakul plaanitakse veel kahes sihtkohariigis oma tegevusega alustada.

Kiire ja edukas algus lisab indu

Täna paikneb Tallinnas asuvas peakontoris igapäevaselt 125 töötajat ning umbes 35 on laiali teistes riikides. Nagu öeldud, on mõne aastaga laienetud lisaks Eestile ka Soome, Rootsi, Norrasse, Islandile ning nüüd ka Tšiili.

Eesti-poolse turundusjuhi kinnitusel eristutakse teistest kindlasti selle poolest, et kui tavaliselt ostetakse alustavates ettevõtetes tehniline platvorm mujalt sisse, siis Coolbeti puhul sai see valmis tehtud algusest peale oma jõududega.

„Kindlasti on paljuski meie edu saladuseks see, et oleme kõik ise nullist üles ehitanud, lähtudes alati klientide soovidest ja vajadustest. Veebilehega on ametis igapäevaselt meie oma IT-meeskond – tegeleme järjepidevalt sellega, et nii sisus kui vormis oleks tegemist kliendile mugava ja lihtsasti hallatava mänguplatvormiga, mis pakub innovaatilist mängukogemust. Lisaks paneme suurt rõhku turu parimate koefitsientide pakkumisele kõikides riikides, kus tegutseme. Meil on oma spordianalüütikud siinsamas kohapeal, kes tegelevad igapäevaselt parimate koefitsientide väljaarvutamisega. Meie jaoks on tähtis, et Coolbetis oleksid alati parimad koefitsiendid klientidele olulistes ja populaarsetes liigades – näiteks Inglise liiga, Meistrite liiga, kohalikud Eesti jalgpalli ja korvpalli liiga jms,“ selgitab turundusjuht. Online-platvormil on võimalik mängida spordiennustuses, pokkerit ja kasiinos.

Ning eks pühendumisest annab siinkohal märku ka see, et ettevõtte juht Jan Svendsen tegeleb siiani ka ise Inglise Meistriliiga koefitsientide välja arvutamisega – nõnda on ka juht igapäevaselt tegutsemas ja teab, mida klient vajab ja soovib.

Vastutustundlik meelelahutus täiskasvanule

Hasartmänguvaldkond on tänasel päeval järjest kasvavas tendentsis, kuid see pole alati nii olnud. Oma osa on olnud kindlasti ka online-platvormide tehnilistel võimalustel, mis viimase 20 aastaga on teinud läbi suure arengu.

„Samuti on vaikselt hakanud muutuma inimeste suhtumine. Seda isegi Eestis. Kui Põhjamaades on tavaline, et hasartmängu vaadatakse kui meelelahutust ja see kuulub täiskasvanute normaalsete harjumuste hulka, siis Eestis on vaadatud siiani ka spordiennustusvaldkonda kui midagi taunimisväärset. Sellepärast olemegi Coolbetis proovinud inimeste suhtumist muuta ja näidata, et hasartmängu näol on tegemist eelkõige lisapõnevust tekitava meelelahutusega – teed 5 € panuse õhtusele jalkamängule ja ongi kohe põnevam matši vaadata. Esmaseks eesmärgiks ei tohiks olla kindlasti suurte võitude jahtimine.“

„Siinkohal soovime kinnitada, et oleme omalt poolt igati vastutustundliku mängukäitumise poolt ning oleme võtnud kasutusele mitmeid meetmeid klientidele piiride seadmiseks,“ selgitab turundusjuht. „Oleme omalt poolt seadnud üles mitmed võimalused hoida neil, kel probleem, hasartmängukirg kontrolli all. Nimelt on võimalik inimesel endal seada veebilehe kaudu piirid – näiteks kui palju tohin panna igakuiselt raha sisse või kui palju tohin igakuiselt kaotada – see tähendab, et konto läheb niipea, kui piiriks pandud summa ületatud, pausile. Ka toodete tasandil saab endale paika panna välistuse,“ lisab Samir Abdurahmanov.

Ka meeskond ise hoiab klientide tegemistel pilku peal. „Kui näeme, et klient on seni teinud ainult väikseid, 5–10 € panuseid, kuid hakkab järsku mängima 100 € panustega, siis võtame reeglina temaga ühendust ja uurime, kas kõik on ikka kliendi elus korras ning kust panustatav raha pärineb. Juba kontot luues tuleb aga sisestada isikukood, mille alusel saame infot selle kohta, kas inimesel on varasemalt olnud probleeme hasartmängudega ja paneme vajadusel konto kinni,“ selgitab turundusjuht. „Meie jaoks on oluline klientide heaolu ning see, et nad saaksid Coolbetis hea, meelelahutusliku mängimiskogemuse.“

Coolbet on kaughasartmänge pakkuv ettevõte, mis asutati 2015. aastal ning hakkas oma teenuseid pakkuma 2016. aastal. Tänaseks on Coolbetil üle 170 000 kliendi 6 riigis – Eestis, Soomes, Rootsis, Islandil, Norras ja Tšiilis.

International Gaming Awards (IGA) tunnustus parima spordiennustustoote eest mobiilis Foto: StayCool OÜ