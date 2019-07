AS TBB pank on EBA CLEARINGU STEP2 SCT maksete otseliige

08.07.2019 sai AS TBB pank EBA CLEARINGU STEP2 SEPA Credit Transferi (SCT) maksete otseliikmeks.

STEP2 SEPA Credit Transfer (SCT) on üleeuroopaline automatiseeritud süsteem rahvusvaheliste ja siseriiklike euromaksete tegemiseks. Süsteemi ekspluateerimisega tegeleb 1998. aastal suurimate Euroopa ja rahvusvaheliste pankade asutatud kliiringühing EBA CLEARING.

Seni oli Eestis ainult kaks EBA CLEARINGU STEP2 SCT otseliiget, nimelt AS LHV Pank ja AS SEB Pank. Nüüd kuulub otseliikmete hulka ka AS TBB pank.

Otseliikmelisus võimaldab pangal teostada makseid ilma vahendajateta, mis tagab pangaklientidele võimaluse euromaksete kiireks saamiseks ja saatmiseks.

Panga jaoks tähendab otseliikmeks saamine võimalust alustada makseteenuste arendamist liitumaks välkmaksete süsteemiga, mis omakorda võimaldab veel kiiremaid ja mugavamaid makseid panga klientidele. Kuna välkmaksete süsteem toimib reaalajas, tekib pangaklientidel võimalus teha makseid ööpäev ringi vaid paari sekundiga.

STEP2 SCT süsteemi otseliikmeks saamine on ärinime muutmisele järgnev 2018. aastal vastu võetud arengustrateegia realiseerimise etapp.

AS TBB pank