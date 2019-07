Ka põllumajandusettevõtted hindavad eestimaist autovalvet

Järvamaal asuv AS Väätsa Agro on üks kolmest Trigon Dairy Farming Estonia AS poolt hallatavast piimatootmise ettevõttest, mis tegeleb lisaks ka teraviljakasvatusega. Eesti suurimat lüpsikarjafarmi majandava ettevõtte masinaparki kuulub nii sõiduautosid kui rasketehnikat, mille asukoha jälgimiseks ja haldamise lihtsustamiseks kasutatakse eestimaist Navirec logistikalahendust juba 10 aastat. Hetkel on jälgimisseadmed paigaldatud 43 masinale, millest 23 traktoritele ning 20 väikesõidukitele.

Ülevaade tööst põldudel alati olemas

Suure hulga masinate ja kollektiivi igapäevategevuste koordineerimine on väljakutse igale ettevõttele. Töödejuhi silmi paraku igale poole ei jagu, ning seetõttu on põllul töötavatele traktoritele paigaldatud GPS seadmete abil nende jälgimisel märkimisväärne kasu.

Väätsa Agro vanemmehaanik Argo Arrase sõnul on neile positsioneerimisel suureks abiks just Navireci mobiiliäpp . „Harime umbes 4000 hektarit põldu ja nii on hea masinat leida – olgu selleks siis tehnilise abi saatmine põllule või lõunasöök mehele,“ selgitab Arras.

Väätsa Agro jälgib igapäevaselt 23 traktori tööd Foto: Väätsa Agro AS erakogu

GSMvalve OÜ-le kuuluv Navirec on logistikalahenduste valdkonnas 14 tegutsemisaasta järel Eesti kindel turuliider. Seadmed on paigaldatud täna kodumaal enam kui 35 000 sõiduvahendile, mille hulka kuulub nii metsa- kui põllutehnikat, sõiduautosid kui vee- ja alarmsõidukeid. Navireci logistikalahenduse kasutajad saavad oma masinaparki jälgida kaardil reaalajas mugavalt veebikeskkonnas või nutiseadmes äpi vahendusel kusiganes parasjagu viibitakse.

Lisaks tavapärasele kaardivaatele pakub Navirec võimalust rakendada erinevaid kaardikihte. Nii on võimalik vaadelda näiteks ka põllukaarti, mille abil saab hõlpsasti leida põllumassiive, poollooduslikke kooslusi, loomakasvatushooneid ning mõõta vahemaid ja pindalasid.

Sõiduajaloo järelvaatamine aitab tagada kvaliteeti

Põllupidamisel, nagu igas teises valdkonnaski, on teadupärast töö lõpptulemus sõltuv mitmetest teguritest, millest mõnd saame oma tegevusega mõjutada, teisi paraku mitte. Suuresti mängib saagikuse puhul rolli kindlasti meist otseselt mitteolenev ilm – päikese- ja vihmaperioodid ning temperatuurid nii vilja mahapaneku, kasvu- kui võtuajal. Vastavalt sellele tuleb planeerida tööaega ning anda endast parim, et tegevus põllul sujuks mittevajalike seisakuteta.

Argo Arras , Väätsa Agro vanemmehaanik Kõige enam kasutame järelvaatamist, et kontrollida tööaega, -kiirust või siis hoopis kui aeglaselt tööd tehakse, kuna tööde kvaliteet on selle taga.

Väätsa Agro kasutab tööaegade kontrollimiseks edukalt Navireci poolt pakutavat sõiduajaloo järelvaatmise funktsiooni, mille abil on võimalik taasesitada kuni seitsme aasta taguseid sõite koos marsruutide ja lisainfoga kaardil. „Kõige enam kasutame järelvaatamist, et kontrollida tööaega, -kiirust või siis hoopis kui aeglaselt tööd tehakse, kuna tööde kvaliteet on selle taga,“ ütleb Arras.

Põllul töötatud aega ja lisainfot sõidu kohta on võimalik mugavalt videona järelvaadata kuni seitse aastat.

Põllul töötatud aega ja lisainfot sõidu kohta on võimalik mugavalt videona järelvaadata kuni seitse aastat

Navireci lahenduses on võimalik luua kaardil huvipunkte ja määratleda alasid ka näiteks põldude või metsatukkade piires. See võimaldab saada täpseid andmeid vaid kindlas piirkonnas tegutsetud aja kohta ning koguda need vastavatesse raportitesse. Nii saab kasutaja täpse ülevaate näiteks sellest, kui kaua põllul tööd tehti, kui pikk teekond läbiti kokku, mis oli traktori kütusekulu ja palju muud. Kellaajaliselt on võimalik näha sõitude alustamist ja lõpetamist, parkimisaega ning eco-drive funktsiooni kasutamisel sõiduautodel äkilisi pidurdusi, kiirendusi ja kurve. Sõite on võimalik vaadata Navireci veebikeskkonnas videona ning vastavalt sellele analüüsida töötajate tulemuslikkust, teha töökorralduses vajadusel muudatusi ning õpetada oma juhtidele säästlikku sõidustiili.

Töömasinad olgu tööalaseks kasutamiseks

Tehnika soetamine ja selle ülalpidamine, seda eriti põllumajandusvaldkonnas, on suur kuluallikas. Seega on iga ettevõtja huvides, et masinaid kasutataks vastutustundlikult ja eelkõige tööalaste ülesannete täitmiseks. Paraku tuleb siiski ette olukordi, kus traktorid vuravad ringi võõrastel põldudel väljaspool tööaega.

Argo Arras , Väätsa Agro vanemmehaanik Enam ei käi traktorist omapäi nii-öelda „mustal otsal“ ja tööaeg on ka kenasti kontrollitav

Väätsa Agro on masinate kasutamise Navireci lahendusega kontrolli alla saanud, kuna nende asukohta ning tegevust on võimalik igal ajal reaalajas kontrollida kasvõi nutitelefonis. „Enam ei käi traktorist omapäi nii-öelda „mustal otsal“ ja tööaeg on ka kenasti kontrollitav,“ kiidab vanemmehaanik Argo veebipõhist logistikalahendust.

Kokku haritakse ca 4000 hektarit põldu Foto: Väätsa Agro AS erakogu

Lisaväärtusena pakub Navirec võimalust paigaldada sõidukitesse juhituvastuseks spetsiaalne kiibilugeja, mille vastu asetab juht enne sõidu alustamist enda identifitseerimiseks isikliku kiibi. Nii on võimalik sõiduraportites täpselt näha, kes antud hetkel sõidukit juhtis, määratleda tema tööaega ning kontrollida tehnika kasutamise korda.

Masinapargi korraline hooldamine aitab säästa hulga raha

Iga sõiduk kulub selle kasutamisel paratamatult, kuid korrapärane ja õigeaegne hooldamine võimaldab selle eluiga tunduvalt pikendada ning säästa pikemas perspektiivis ka kulutustelt. Navireci lahenduse juurde kuulub mugav hooldusmoodul , mille abil saab kasutaja näha ülevaatlikku hoolduste registrit koos masinate tehnilise seisukorra ja lähenevate remondiaegadega.

Argo Arras , Väätsa Agro vanemmehaanik Hoolduspäevik on minu elu tunduvalt lihtsustanud - nüüd on mul traktorite töötunnid ja autode kilometraaž kenasti tabelis ja ülevaade igapäevaselt olemas. Teavitused tulevad nii telefoni kui meilile.

“Hoolduspäevik on minu elu tunduvalt lihtsustanud - nüüd on mul traktorite töötunnid ja autode kilometraaž kenasti tabelis ja ülevaade igapäevaselt olemas. Teavitused tulevad nii telefoni kui meilile,” räägib Arras.

Navireci lahendusse saavad kasutajad märkida hooldusi nii üksikult kui intervallidena hodomeetri väärtuse, mootori töötundide ja kuupäeva järgi, ning seadistada vastavad automaatteavitused saabuma smsi või e-maili teel. Nii ei unune remondiajad ning registrist on võimalik igal ajal näha hooldustööde ajalugu, regulaarsust ning kulutusi.

Sõidukite regulaarne hooldamine on oluline suuremate kulude ja tööseisakute vältimiseks, mis võib olla paratamatu kui unarusse jäetud masinal tekib tõsisem tehniline rike. Samuti kindlustab korraline hooldus turvalise sõidu ja masina turuväärtuse kõrgema turuväärtuse.

Kogu vajalik info ühes kohas

100% Eesti kapitalil põhinevat Navireci autovalve täislahendust kasutavad edukalt täna nii Eestis kui mujal suuremad ja väiksemad ettevõtted ning ka eraisikud. Hinnatud on professionaalsete tehikute töö kliendile sobival ajal ja kohas ning mugav lahendusesisene klienditugi live chat’i näol. Administreeritavas kasutajakeskkonnas on võimalik luua endale sobilikke sõidu- või kuluraporteid enam kui sadat erinevat andmevälja kasutades, et tõhustada oma ettevõtte toimimist ja hoida kokku kulutustelt.

Grete Jeltsov

GSMvalve OÜ

Turundusjuht