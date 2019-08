Automaatne tarnejuhtimine GSMtasks API liidese abil – kliendi lugu

Online-kaubandus sai alguse juba 1960. aastatel ning on täna üks levinumaid ostlemise viise terves maailmas. Kuid miks on veebist kauba tellimine poodlejate hulgas nii populaarne? Siinkohal tulevad mängu nii mugavus, võimalus kauba kohta rohkem eelinfot koguda, paremad hinnad kui suurem tootevalik. GSMvalve OÜ turundusjuht Grete Jeltsov jagab Rootsi ühe juhtiva e-poe kogemust veo- ja tööhalduslahenduse kasutuselevõtul.

Kuna e-kaubandus loob paremad võimalused rahvusvahelisele turule laienemiseks ning on tunduvalt soodsam kui nii-öelda füüsilise poe pidamine, on veebipoodide loomine ka ettevõtjate seas kõrgelt hinnatud.

Kuigi e-poe avamine võib esmapilgul lihtne tunduda, nõuab uute klientide leidmine ja müüginumbrite kasvatamine sellegipoolest järjepidevat pingutust. 2016. aastal läbiviidud turu-uuringu kohaselt on veebikaubanduses edukamad need ettevõtted, mis suudavad oma klientidele pakkuda mugavust ning personaalset lähenemist.

Üks olulisemaid faktoreid, mida klientide poolt hinnatud veebipoe loomiseks silmas pidama peaks, on usaldusväärse ja paindliku kauba kohaletoimetamise võimaldamine. See on uuringute järgi suurepärase kliendikogemuse loomise aluseks. Rootsi üks populaarsemaid mööbli ja kodukaupade veebipoode Bra Sommarmöbler on mobiilse teekonnaplaneerimise lahenduse kasutuselevõtmisega just sellele rõhku pannud ning oma kliendibaasi märgatavalt kasvatanud.

Bra Sommarmöbler pakub mugavat kohaletoimetamise võimalust GSMtasksi abiga. Kuna veo- ja tööhalduslahendus pakub väga laialdast funktsionaalsust ning API liidestus on lihtne, osutus GSMtasks selle Rootsi ettevõtte jaoks ideaalseks partneriks.

Automatiseeritud infovoog GSMtasks programmiliidese (API) abil

Enne GSMtasksi kasutusele võtmist olid mitmed meie praegused kliendid kahtleval seisukohal – kas ja kuidas kongrueerub veohalduslahendus nende praeguste süsteemide ja kasutatavate programmidega? Muretsemiseks pole aga sugugi põhjust, sest GSMtasks ühildub kõigi enamkasutatavate äritarkvaradega hõlpsasti integreeritava API liidese abil.

GSMtasks API on RESTful veebirakendus arendajate jaoks, mis võimaldab erinevatel programmidel ja tarkvaradel omavahel suhelda ning integreeruda GSMtasksi andmetega (tööülesannete haldamine, teekondade optimeerimine, reaalajas jälgimine).

Bra Sommarmöbleri IT-meeskond seadistas API imekiirelt ning kõik veebipoes tehtud tellimused liiguvad tänu sellele otse nende GSMtasksi kontole. Seal luuakse neist automaatselt tööülesanded koos vajaliku lisainfoga. Selline tarnekorralduse automatiseerimine on imekiirelt saavutatav kasutades lihtsat API liidese loomise juhendit, mis on kättesaadav kõigile klientidele GSMtasksi kodulehel.

Vähendades logistikute töökoormust vaid mõne hiireklikiga

Olgem ausad, logistikajuhid ja -spetsialistid on tänulikud igakülgsele abile, sest järjest enam globaliseeruvas tarneahelas pole kauba kohaletoimetamise juhtimine sugugi lihtne. Veoteekondade optimeerimisele ja tööülesannete käsitsi haldamisele võib kuluda tunde ning lõpptulemus olla oodatust kehvem, kuid see ei pea tingimata nii olema. GSMtasksi teekonna optimeerimise ja tööjõu haldamise tarkvara teeb selle töö Teie eest ära vaid murdosa aja jooksul.

Vastavat kauba- ja kliendiinfot sisaldavad tellimused saadetakse Bra Sömmarmöbleri veebipoest otse GSMtasksi keskkonda ning seejärel saab logistik ülesanded oma kullerite vahel mugavat lohistamise funktsiooni kasutades ära jagada. Ülesanded edastatakse automaatselt kullerite telefonis või tahvelarvutis asuvasse GSMtasks äppi koos vajalike dokumentidega nagu näiteks saatelehed või kauba üleandmise-vastuvõtmise aktid.

Pärast ülesannete jagamist planeerib GSMtasks ise juhtidele kõige optimaalsemad teekonnad ning järjestab veod tähtsuse järjekorras, et kõigi klientideni jõuaks kaup õigeaegselt. Töötajad näevad neile määratud ülesandeid nimekirjana või kaardivaates järgneva informatsiooniga:

• teekond kaardil sihtkohani

• ülesande kirjeldus

• eeldatav kohalejõudmise aeg

• teavitus võimaliku hilinemise kohta

Pärast GSMtasks tarkvara kasutuselevõtmist on märgatavalt paranenud Rootsimaise e-poe sisekommunikatsioon ning seeläbi vähenenud tööle kuluv aeg. Kulleritel pole enam vajadust kontorisse paberdokumentatsiooni järele sõita ning muretseda valesti mõistetud või kadumaläinud informatsiooni pärast. Selline töökorraldus võimaldab vähema aja jooksul teha rohkem tööd ning efektiivsuse kasv suurendab seeläbi imselgelt ka ettevõtte tulusid.

Personaalne lähenemine suurendab kliendirahulolu

Kõik kliendid soovivad tunda end olulisena ja hindavad teenuseid, mille tarbimine on nende jaoks tehtud võimalikult mugavaks. Üks lihtne meetod kliendirahulolu suurendamiseks on hoida neid kursis tellimuse olekuga. Tänu GSMtasksi tarneplaneerimise lahenduse teavitusfunktsioonile on Rootsi veebipood selles osas suure sammu edasi astunud, ning see kajastub selgelt nende klientide tagasisides.

GSMtasks genereerib reaalajas automaatteavitusi ning saadab kliendile SMSi kui kuller on kaubaga tema poole teele asunud. Teavitus sisaldab eeldatavat kulleri kohalejõudmise aega ja HTML linki, mille kaudu on võimalik juhi teekonda kaardil jälgida. Nii on klient alati peatselt saabuvast kaubast teadlik ja saab selle vastuvõtmiseks õigeaegselt kohal olla.

Lisaks eelnevale võimaldab teavitus kliendil vajadusel kohaletoimetamise aega või kohta muuta. Kliendirahulolu tõuseb tänu paindlikule tarnele ning väheneb tühisõitudele kulutatud aeg.

Kui kuller on kauba üle andnud ja äppis töö lõpetatuks märkinud, saadetakse kliendile uus teavitus koos kättetoimetamisteatega. Koopia sellest liigub automaatselt ka kontoritöötajateni, kes saavad kiirelt luua digiarve ning edastada selle kliendi e-postile.

Digitaalse kättetoimetamisteate standardversioon, millele saab võtta digiallkirju ning lisada pilte, on vabalt kasutatav kõigi GSMtasksi klientide jaoks. Soovi korral on võimalik erilahendusena tellida täpselt ettevõtte vajadustest lähtuv ja personaalne dokument.

Bra Sommarmöbleri näol on tegemist suurepärase näitega ettevõttest, mis on otsustanud loobuda iganenud töökorraldusest ja võtnud kasutusele tänapäevase ning efektiivse lahenduse. Rõõm on tõdeda, et üha enam teevad julgemaid samme ka Eesti ettevõtted, kes soovivad oma tõhusust ja tootlikkust suurendada.

