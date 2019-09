Kerge kaaluga, tuulekindel ja vastupidav bituumensindel on eramu katuseks kindel valik

Kui Ameerika Ühendriikides on umbes 80% eramajade katustest kaetud bituumensindelmaterjaliga, siis Euroopas ja Eestis on sindelkatuste populaarsus alles tõusuteel. Tegemist on kivikatusest oluliselt kergema, limiteeritud eluaegse garantiiga katusekattega, mis pakub välimuselt pilkuhaaravat eheda laastukatuse efekti.

Juba ligi kaheksa aastat tagasi loodi Põhja-Ameerikas limiteeritud eluaegse garantiiga bituumensindel, mis garanteerib katuse eaks koguni 50–70aastat. „Eluea kvaliteedilt katusematerjalid enam praktiliselt paremaks minna ei saagi,” nendib üle 20 aasta sindelkatuste panekuga tegelnud ettevõtte Sindelkatuse OÜ juht Toni Tomson.

Kvaliteetne bituumensindel on tema sõnul sarnases hinnaklassis kivikatustega, jäämata kvaliteedilt ja eluealt kuidagi oma konkurentidele alla. „Materjalide arendus käib pidevalt. Täna näiteks leitakse aina enam viise, kuidas kasvatada vastupanu sambla ja teiste vetiktaimede kasvule. Meie pakutav Ameerika materjal Owens Corning Duration TruDefinition seeria pakub kuni kümneaastast vastupidavust vetiktaimedele.”

Toni Tomson , Sindelkatuse OÜ juht Viimaste aastate suuremate tormide valguses on oluline mainida, et sindel on vastupidav ka tugevatele, kuni 60 m/s puhuvatele tuultele.

Eestis vajab uue põlvkonna bituumensindel endiselt veel tutvustamist, kuna seda kiputakse segamini ajama vana, 1990ndatel pakutud tõrvapapiga, mis sobis oma lühikese eluea tõttu pigem abihoonete katmiseks. Samamoodi on inimesed bituumensindli kvaliteedis pannud kahtlema Euroopas, Valgevenes ja Venemaal toodetav odavama seeria materjal, mille vastupidavus on 10–15 aastat. Ehk siis eri tootjate bituumensindlid on väga erineva kvaliteediga, kuid nende kõige tähtsamaks võrdluselemendiks on materjali kaal ruutmeetri kohta. Sindelkatuse OÜ pakutav laastutüüpi materjal on 2–3kihiline ning kaalub tavalisest õhukesest kärgtüüpi bituumensindlist ligi 5 kg ehk ligi 65% ühe ruutmeetri kohta rohkem. Lisaks on vahe materjali elueas: kärgtüüpi bituumensindlite eluiga on 15–20 aastat, samas kui laastutüüpi bituumensindlitel 50–70 aastat.

Bituumensindel sobib vaid kaldkatusega majadele

Bituumensindel on mõeldud kaldkatusega majadele, seejuures nii uutele kui ka renoveeritavatele. Kaugemalt vaadates jätab materjal ehtsa laastukatuse mulje. Muide, Sindelkatuse OÜ laos on pidevalt olemas kümme erinevat värvitooni bituumensindlit, nii et meeldivat värvi katusekatte leiavad kõik.

Tegemist on vaikse ja helisummutava, kerge kaaluga ning kasutamisel minimaalse kaoga materjaliga. „Viimaste aastate suuremate tormide valguses on oluline mainida, et sindel on vastupidav ka tugevatele, kuni 60 m/s puhuvatele tuultele,” räägib Toni Tomson. „Erinevalt plekk- ja kivikatustest ei vaja sindelkatus talveks lumetõkkeid, kuna sindli pealmine kiht on kare kui liivapaber. Vähem lisatarvikuid katusel tähendab vähem väljaminekuid ja puhtamat ning esteetiliselt kaunimat katust.”

Duration Estate Grey, Vana katuse renoveerimine, Hiiumaa Foto: Sindelkatus OÜ

Bituumensindelkatusekatte paigaldus ei ole keeruline ja sageli paigaldavad majaomanikud selle lihtsamatele katustele ise väga edukalt. Isetegemise miinused võivad olla keerulisemate sõlmede lahendamised ja spetsiaalsete töövahendite puudumine, mis hõlbustaks töö kiiremat tegemist või liikumist katusel. Näiteks naelu lüüakse naelapüstoli asemel haamriga ning spetsiaalsete tellingute asemel kasutatakse endaloodud tellingusüsteemi, see aga pikendab töö protsesse. Sindelkatuse OÜ spetsialistid paigaldavad 200 m2 suuruse elumaja katuse umbes 2–3 tööpäevaga.

Andres Kokk , VBH Estonia OÜ tootejuht Turul pakutakse ju paljut ning jutu järgi on kõik uus ülihea ja kõige parem. Päriskogemus meie kliimas aga kaalub kõik jutud üles ja nii jõudsin Sindelkatuse OÜni

Owens Corningu sindlid on kaetud mineraalsete graanulitega, mis tagavad katusekonstruktsiooni niiskuskindluse ning on kõikuvatele välitemperatuuridele vastupidavad. Katte struktuurse tugevuse tagab kahekordne klaasfiibrikiht. Rääkides katuse hooldusest, vajab see Toni Tomsoni sõnul lihtsalt puhastust erinevatest okstest ja lehtedest, mis puudelt katusele kukuvad. Samuti tuleks katusekattelt eemaldada sinna kasvav sammal.

Kliendikogemus: töö kiire ja korralik ning tulemus meenutab kaunist laastukatust

VBH Estonia OÜ tootejuht Andres Kokk kasutas sindelkatust oma vana maja renoveerimisel. „Sindelkatuse valiku tegin seepärast, et vana hoonet renoveerides soovisin säilitada ka vanad katusesarikad, mis ilmselgelt ei olnud mõeldud kandma kivikatuse raskust. Nii jäi valikusse kas plekk- või bituumensindel. Küsisin nõu mõnelt suuremate kogemustega mehelt, kes on aastaid katuseaknaid paigaldanud ja erinevate katuste elukaart oma silmaga näinud, mis materjali nemad soovitaksid. Turul pakutakse ju paljut ning jutu järgi on kõik uus ülihea ja kõige parem. Päriskogemus meie kliimas aga kaalub kõik jutud üles ja nii jõudsin Sindelkatuse OÜni.”

Duration Brownwood, Vana katuse renoveerimine, Kompleks Võrumaal Foto: Sindelkatus OÜ

Andres Kokk tunnistab, et lõpptulemus katusel näeb suurepärane välja, sest vana maja viilkatusel meenutab varjunditega sindel välimuselt vana head laastukatust. „Ka koostöö ehitajatega laabus parimal viisil. Kui muidu on kuuldavasti väikeehitamine üks hädaorg ja pettumuste jada, siis Sindelkatuse inimestega läks kõik vastupidi – kiiresti, hästi, kõik lubadused pidasid ja väga paindlikult sai leitud ilmaga sobiv aeg tööde jaoks. Samuti hoolitses ettevõte vajalike lisade nagu valtsplekist äärised jm eest, et katus saaks terviklik ja vastupidav.”

Bituumensindelkatuse eelised: * Vastupidav ja kauni välimusega. * Lihtne ja kiire paigaldus. * Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. * Soojuslik kasutegur ja kõrge UV-vastupidavus. * Kerge, painduv ja lihtsalt töödeldav. * Sindli erinev kuju ja värvivalik võimaldavad kujundada endale sobiva katuse. * Erinevalt plekk-katusest ei tekita tugeva tuule ja sademete korral müra. * Ei vaja lumetõkkeid. * Bituumensindli all olev OSB-plaat tugevdab katuse konstruktsiooni ning vajaduse korral võimaldab katusel turvaliselt liikuda. * AR-pinna töötlus suurendab kaitset sambla kasvu vastu. * Eriti pikaajaline garantii. * Esteetiline ja arhitektuuriliselt põnev väljanägemine.

