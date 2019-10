Kuidas alustada kodu sisustamist?

Oled valmis selleks, et alustada üht põnevaimat etappi oma elus – kodu sisustamine. Oled otsustanud, et üksi sa seda teha ei taha ning hea meelega kaasaksid professionaalid. Kuid kust leida õige firma või inimene, kes sobiks nii sinule kui ka sinu kodule?

Enne kui tormad päringuid tegema, tasuks teha väike eeltöö. Järgnevalt toome välja mõningad mõttekohad, mida enda jaoks selgeks teha enne, kui pöördud mõne teenusepakkuja juurde.

1) Eelarve

Kõigepealt oleks mõistlik välja mõelda, kui palju oled valmis oma raha uude kodusse investeerima. Ole iseendaga aus ja määra eelarve realistlikult, sest see on kogu sisustamisprotsessi alustala.

2) Aeg

Teine oluline punkt raha kõrval on sinu aeg, sest on ju ka see omajagu väärt. Proovi välja mõelda, kui suurt projekti sa ette võtta tahad ning kui palju sul endal on võimalik selle jaoks aega eraldada. Näiteks sisustamise viimase järgus, kui on vaja tegeleda juba paigaldamisega, võib juhtuda, et suuremamahuliste projektide juures on sul ajutiselt vaja mujal elada.

3) Stiil

Millisena sa oma tulevast kodu ette näed? Kui sa pole veel stiili osas kindel, siis kogu kokku näiteid ajakirjadest ja ajalehtedest, mis sind inspireerivad. See aitab juba inimesel, kes sinu kodule lahendusi pakkuma hakkab paremini aru saada, mida sa silmas pead.

4) Ideed

Nüüd on aeg oma ideed üheks tervikuks kokku panna. Salvesta kõik oma lemmikstiilid, värvilahendused, viimistlused ning mööblitükid ühte kohta. Näiteks on Pinterest suurepärane koht erinevate ideede kogumiseks. Seal on sul võimalik tekitada iga ruumi jaoks omaette albumid – näiteks elutuba, garderoob, magamistuba jne ning tekitada nende albumite alla omakorda erinevad stiilinäited, mis sulle meeldivad.

Nüüd kui aga sinu kodutöö on tehtud, on aega leida sobiv koht, kust tellida sisustuslahendusteenus. Peale konkreetse ettevõtte või inimese palkamise, on oluline neilt küsida ka olulisi küsimusi, mis aitaksid sind enda otsuse õigsuses veenda.

1) Tehtud tööd ja soovitajad

Veendu, et teenuse osutajal, kellelt tööd tahad tellida, on olemas ka portfoolio, mis tõesti paneb ka sinu silma särama. Just tehtud tööd võiksid olla hea stiilinäiteks ja visiitkaardiks, mille põhjal teha esimene otsus, kelle poole pöörduda või mitte. OCCO tehtud töödega saad tutvuda näiteks siin.

2) Millist teenust sa soovid?

Soovid kiiret värskenduskuuri ühele ruumile või täislahendust tervele kodule? Uuri, kas ka sinu eelistatud sisustusteenuse pakkuja suudab ka sinu soove täita.

Teenused, mille kohta võiksid rohkem uurida: - Personaalne konsultatsioon - Moodboardide loomine - 3D joonised - Kontseptsioonide loomine - Mõõtetööd - Paigaldus

Tutvu OCCO meetodiga siin.

3) Milline on projektiplaan?

See, kuidas teenusepakkuja oma projekti juhib, annab juba hea ülevaate selle kohta, kuidas projekt hakkab kulgema. Seega oleks hea mõte enne lõpliku otsuse tegemist kohtuda teenusepakkuja või disaineriga, et saada aru, kuidas ta tavaliselt oma töid planeerib, kui palju konkreetsed ülesanded aega nõuavad ning kuidas kujuneb hind.

Lepi kokku oma kohtumine OCCO disaineriga juba täna.

4) Kuidas toimub tasustamine?

Tasustamine on otseselt seotud sinu eelarvega. Seega peaksid selgeks tegema, kuidas toimub tasustamine ning mis on need ootamatud kulud, millega peaksid arvestama. Tihti toimub tasustamine kas projekti põhjal, tunnitöö alusel või küsib teenusepakkuja teatud protsenti koguprojekti maksumusest.

Lepi kokku oma kohtumine OCCO disaineriga juba täna.

5) Kas teie stiilid kattuvad?

Olgugi, et sisustusteenusepakkujad peaksid olema võimelised töötama kõikide kliendi soovidega, ei pruugi tulemused alati enda eest rääkida. Seega oleks hea leida keegi, kel on laialdane kogemus erinevate stiilide rakendamisega kui ka võimalused töötada erinevate brändidega.

OCCO tootevalikus on üle 70 erineva brändi Skandinaaviast ja Euroopast.

Tutvu valikuga siin.

Nüüd kui sa tead, kuidas end ette valmistada ja mis küsimusi küsida tulevaselt teenusepakkujalt, oled juba sammuke lähemalt oma unistuste koduni! OCCO disainerid on sinust vaid paari kliki kaugusel ja rõõmuga valmis aitama, sest sisustamine on meie nauding!

Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist: occo@occo.ee või uuri lähemalt occo.ee