Kuidas panna tühjana seisev kinnisvara päevapealt raha teenima?

Üürikinnisvara haldusettevõte Daily Real Estate annab kinnisvaraomanikele suurepärase võimaluse rentida kasutult ja tühjana seisev elamispind päevapealt välja. Daily Real Estate vabastab teid olemast täiskohaga kinnisvaraomanik, sest võtab kõik kohustused ja väljarentimisega seonduvad tegevused enda kanda. Teie osaks jääb vaid igakuist üüriraha oodata!

„Üle seitsme aasta kinnisvaraäris tegelenuna oleme puutunud kokku väga paljude investorite ja kinnisvaraomanikega, kelle suurimaks mureks on üürnikega tegelemine ning nende probleemide lahendamine. Nad ei tea, kuhu pöörduda, kui midagi peaks korteris katki minema või kui üürnik jätab üüriraha maksmata. Meil on selleks väljaõppinud meeskond, kes saab hakkama kõigi üürikinnisvara puudutavate tegevustega. Üürikinnisvara haldamise teenus annab omanikele võimalusi tegeleda oma põhitegevusega ning unustada üüripinda puudutavad mured,” tutvustab Daily Real Estate’i tegevjuht Deili Plumberg.

Daily Real Estate on Eestis ja Belgias tegutsev haldusfirma, mille eesmärk on lihtsustada üüriturul toimuvaid protsesse kinnisvaraomanike ja üürnike vahel. Klientide sõnul on tegemist kinnisvaraomaniku unistuste üürnikuga, sest sisuliselt võtab ettevõte kinnisvaraomaniku õlgadelt kõik üürimisega seotu, sõlmides omanikuga hariliku edasiüürimise klausliga üürilepingu. Leping sõlmitakse vastavalt kokkuleppele kuni 10 aastaks ning kui juhtubki, et korter seisab vahepeal tühjana, ei pea omanik muretsema – kõik maksud, sealhulgas üür, saavad alati õigel ajal makstud. Lepingu lõppedes saab omanik tagasi samas korras kinnisvara, mis sai Daily Real Estate’ile usaldatud.

Daily Real Estate on valmis sõlmima eelrendilepinguid kinnisvarale mida ei ole veel soetatud. See annab investorile kindluse, et tema kinnisvara on juba ette välja renditud ja pankadele lisa garantii laenu andmiseks.

Teenida saab nii korteri, elamu, suvila kui ka garaaži pealt

Teenus on suunatud nii eraisikutele ja kinnisvarasse investeerinud firmadele kui ka kinnisvaraarendajatele. „Tegeleme igasuguse üürikinnisvaraga alates korteritest ja eramutest kuni suvilate ning garaažideni Eestis ja Belgias ning oleme valmis tegema pakkumisi ka kinnisvarale, mis asuvad Hispaanias Costa de Solis. Iga omaniku ootus on, et tema kinnisvara teeniks raha ning just seda me pakume. Tehes meiega pikaajalise lepingu, tegeleme nii üürniku leidmise ja üürileppe sõlmimisega kui ka kanname hoolt kinnisvara eest, et kõik kommunaalmaksud saaksid õigel ajal makstud, vastutades täies ulatuses üürniku tegevuse eest,” selgitab Plumberg.

Ta lisab, et omanikud imestavad sageli, kuidas saab Daily Real Estate maksta neile nii kõrget üüritasu ja siis veel korterit edasi üürida. „Tegelikult on see lihtne – me parendame korterit piisaval määral, paigaldades sinna näiteks tehnikat ja tehes vajalikku pisiremonti. Üks klient ütles, et meie teenus on ideaalne nagu Mona Lisa maal, sest omanik ei pea tegema midagi muud peale meiega lepingu sõlmimise ning ära jääb peavalu üürniku otsimise ja tema käehoidmisega.”

Seejuures saab üürilepingusse kirjutada sisse oma nõudmisi – kes ei soovi oma pinnale koduloomi, kes ei taha üürnikuks välismaalasi või suitsetajaid. Üürileping reaalse üürnikuga kestab minimaalselt kuus kuud ning soovi korral hoitakse igati kursis omanikku, kes tema korteris elab. Samamoodi on selline vahepealne lüli kasulik ka üürnikule, sest Daily Real Estate’i esindajad on sisuliselt 24 h kättesaadavad, reageerivad kiirelt üürnike muredele ning seisavad neutraalse osapoolena nii omaniku kui ka üürniku õiguste eest.

„Soovime pakkuda oma klientidele puhkust kinnisvaraga tegelemisest ning turva- ja kindlustunnet, et nende korter teenib raha ja on samal ajal hoitud,” lisab Plumberg. „Kui kahtlete, tasub ikkagi ühendust võtta, sest tuleme meelsasti kohapeale konsulteerima ning selgitame kõiki nüansse täpsemalt. Aina sagedamini anname oma kogemustele tuginedes investoritele nõu erinevate piirkondade ja elamispindade üürihindade kohta, et neil oleks lihtsam investeerimisotsust teha.”

Daily Real Estate tegutseb täna põhiliselt Harjumaal, aga tegeleb meelsasti ka klientidega mujalt Eestist. Üürile võtmine toimub kohe kasvõi samal päeval, kui hinnas ja üürileandmise tingimustes kokkuleppele jõutakse. See on suurepärane võimalus panna oma kasutult seisev kinnisvara reaalset raha teenima!

Kinnisvaraomanik, puhka! Anna oma korter või maja meile üürile ning saa terve aasta üüriraha korraga kätte. See on erakordne võimalus teenida korraga suurem summa ning investeerida see raha kohe edasi!

Võta ühendust telefonil 5553 8899, e-posti aadressil deili@dailyrealestate.eu või täida vorm kodulehel dailyrealestate.eu