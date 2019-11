Külmas kanna meriinovillast: milline ei aja kihelema?

Loodus on külmetamise ja higistamise probleemi lahendanud ammu enne, kui keegi meist seda avastama asus. Vill on looduslikult funktsionaalne materjal, mille unikaalsete omaduste kombinatsiooni kopeerivat sünteetilist materjali pole tänini suudetud järgi teha.

Rootsis üle 40 aasta sooja meriinovillast aluspesu ja vaheriideid valmistav Woolpower teab, mida tähendab külm ilm, kuidas vältida haigestumist, mil moel keha reageerib külmale ja kuidas end ka kõige krõbedama pakasega pikka aega järjest soojas hoida.

Igaüks teab, et aktiivne liigutamine õues eeldab õhemat ja hingavamat rõivastust ning pikalt paigal seismiseks on vaja end paksult riidesse panna. Kuid kuidas lahendada olukord, mis nõuab mõlemat? Kui füüsiliselt aktiivsele liikumisele järgneb pikaajaline paigalseis. See oli Rootsi armee poolt esitatud väljakutse, mida asus Woolpower koostöös parimate spetsialistidega lahendama.

Funktionaalne villafrotee

Lahendus leiti varajastel seitsmekümnendatel villafrotee ehk Ullfrotte Original meriinokanga väljatöötamise näol. See on vastupidav, peenest meriinovillast, veidikesest sünteetikast ja kõige enam – õhust valmistatud villakangas.

80% õhku

Õhk on parim isolatsioonimaterjal, mistõttu koguni 80% villafroteest moodustab õhk! Õhurohkel froteeaasadega kampsunil või pesul on ka piiratud kontakt kehaga, mistõttu on vähem punkte, mille kaudu kehasoojus saaks eemalduda. Kehasoojus kaob aga eelkõige kanga kaudu, mis nahaga kokkupuutes, moodustades sedasi nn külmasilla.

Woolpoweri aluspesu, vaheriided ja mütsid-sokid on valmistatud meriinovillasest kangast, mis pealt on sileda koega ja keha vastas pehme aasalise koega. Kanga kohevad aasad on kombineeritud villa kähara kiuga, moodustades kudumi, millesse mahub väga palju inimese keha toodetud sooja õhku.

Imab niiskust

Kui keha higistab, kasvab surve kangas, mistõttu niiskusemolekulid püüavad väljuda sinna, kus õhk jahedam ja surve väiksem. Kui kangas on hõre ja villakiul õiged omadused, aitavad nad niiskust kehast eemale transportida. Villafrotee Ullfrotte Original aitab sul sooja hoida isegi siis, kui see on märjaks saanud. Ja vastukaaluks: kui väljas on soe, ei lase Woolpoweri meriinovillane riie kehal ülekuumeneda.

Ei torgi, ei kihele

Vastuse küsimusele, miks Woolpoweri kampsun seljas ei kihele, kuid paljud teised seda teevad, annab lammaste päritolu ja toidulaud. Meriinolammaste villakiudude omadused sõltuvad nende kasvutingimustest ja ninaesisest. Nendel loomadel, kes saavad aastaringi õues värsket rohelist muru süüa, on pikk, peenike ja krussis karv. See pöördub nahaga kokkupuutes kergesti tagasi ega jää torkima. Teistel aga, kes osa aastast veedavad sisetingimustes ja toituvad kuivatatud või kunstlikust toidust, kasvab jämedam, lühem ja vähem kähar karv. Sellisest materjalist valmistatud villane riie torgib ja tundub seljas kare. Nahaga kokkupuutes ei pöördu villakiud ära ja tekitavad kihelust.

Woolpower hangib toormaterjali Patagoonias ja Uruguais tegutsevatest meriinolamba farmidest, kus kasvavavad väga heades tingimustes õnnelikud lambad, kelle karv läigib. Nad saavad palju liikuda, aasta läbi õues olla ja värsket kraami süüa.

Looduslikud topid

Kui oled oma Woolpowerit juba mõnda aega kandnud, märkad villatoppe. Ära ehmu, selles pole midagi ebatavalist – on ju sinu kampsun valmistatud naturaalsest kangast. Topid ei vähenda mitte kuidagi riide funktsionaalsust ega töövõimet. Woolpower on valinud lõnga käharuse säilitamise, selle asemel, et see välja harjata. Nende toppide üle võid hoopis uhke olla!

Isepuhastuv efekt

Villas sisalduv keratiin lagundab ebameeldivat lõhna tekitavat bakterit. Villakiu tuum sisaldab kahte tüüpi rakke, mis imavad erineva hulga niiskust. Üht tüüpi rakk paisub rohkem kui teine, põhjustades selle liikumisega hõõrdumist teise rakutüübiga. See loobki mehhaanilise isepuhastumise efekti. Kui oled oma Woolpoweri kampsunis higistanud, jäta see soovitatavalt niiskesse hästi ventileeritud kohta tuulduma.

Masinpestav 60 kraadi juures

Villakiudude pind on vetthülgav ning väldib bakterite vohamist, seega ka ebameeldiva lõhna tekkimist. Woolpoweri villased riided ära tihti pese, selle asemel teeb head niiske ilmaga õhutamine. Kui aga tunned, et oleks aeg neid pesta, kasuta kindlasti lanoliinisisaldusega pesuainet, mis toidab villa looduslikke omadusi ja 60°C pesuprogrammi. Ära muretse, riided ei tõmbu kokku.

TAMREXi kauplustest või veebipoest www.tamrex.ee leiad hea valiku Woolpoweri riideid pere suurtele ja väikestele:

• õhema ja paksema aluspesu

• kampsunid endale, abikaasale, vanematele

• kampsunid lastele

• püksid

• õhemad ja paksemad sokid

• randmesoojendajad, mütsid, kaelussallid jpm

www.tamrex.ee