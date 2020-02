Meravita toodete arv ületas maagilise 50 toote piiri

Meravita esimesed vitamiinid jõudsid klientideni 2015. aasta alguses, kuid sellele eelnes pea 4 aastat põhjalikku arendustööd ja uue tehnoloogia välja töötamist, et luua tugev alus edasiseks. Alustatud ühest vitamiini tootest on aastate jooksul tänaseks AS Medical Pharmacy Group / Meravita tootebalett arendatud 50 erineva tooteni.

Meravita teadus- ja tootearendusosakonna juhataja Kristel Ojala

Meravita meeskonda on kaasatud farmatseudid, proviisorid, keemikud, toidutehnoloogid, geenitehnoloogid ja kogu kontseptsiooni loomine toimus Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) teaduri Toomas Kaevandi juhtimisel, kes on üks ettevõtte asutajatest ning on siiani juhtivteadurina tegev ja innovatsioonile suunatud. Meravita eesmärgiks on oma teenuste ja toodetega tagada inimestel hea enesetunne, tugev tervis ja elujõud ning et seda saavutada, on tootearendusel üks võtmerolle.

Meravita teadus- ja tootearendusosakonna juhataja Kristel Ojala sõnul ühe toote arendusprotsess on aja- ja ajumahukas ja võtab aega keskeltläbi 2 aastat: „Lähtepunktiks on turuanalüüs, mille käigus selgitame välja, mida Eesti turul pakutakse, millised vajadused on turul katmata, millised on erinevad tarbijate sihtgrupid ning muidugi vaatame, millised on rahvusvahelisel suunal laienemise võimalused.“

Uue toote vundament luuakse toimeainete ja nende mõjude kaardistamisele, mille juures on teadusliku kirjanduse läbitöötamine väga oluline. Paralleelselt kontrollitakse ja veendutakse selles, et ei tekiks kehtivate regulatsioonidega vastuolu ja et kasutatavad ained ei kuuluks näiteks Euroopa Liidu uuendtoidu nimekirja. Selliste ettevalmistuste tegemine tähendab korraga vähemalt viies erinevas andmebaasis otsingute tegemist ja näiteks lubatud terviseväiteid käsitlev Euroopa Komisjoni määrus on 55 lehekülge pikk. Vajalik on tihe koostöö erinevate ametkondadega, et toote valmimisel saada vajalikud kooskõlastused ning teha nõuetekohased teavitused sh Veterinaar- ja Toiduamet ning Terviseametile. Tooteretsepti loomine ja kvaliteetsete toorainete leidmiseks erinevate partneritega läbirääkimine ja ainete näidiste saamine, katsete tegemine, on vaid mõned sammud pikast ja põhjalikust tootearendusprotsessist.

Kristel Ojala märkis muuhulgas veel, et: „Hoiame end pidevalt kursis uute innovaatiliste lahendustega mujalt maailmast ja ammutame uusi mõtteid erialasest kirjandusest. Oluline on süsteemselt osaleda üle maailma toimuvatel erinevatel messidel ning aktiivselt otsida uusi koostööpartnereid. Soovime oma toodetega ja teenustega tervikuna katta inimese organismi kõik vajadused ning erinevatele elundkondadele suunatud toodete arendamine on oluline samm inimese tervise tervikliku haldamise suunas. Meie fookuses on toodete kvaliteet ja ohutus.“

Meravita meeskonnas on pühendunud tegijad – aastate jooksul on tootearenduse meeskonnaliikmed Alevtina Peek juhtimisel ja Ave Raudmäe olnud need isikud, kelle töö tulemusena on AS Medical Pharmacy Group / Meravita toodete arv ületanud 50 toote piiri.

Tooteportfelli kuuluvad erinevad vitamiinid ja mineraalained, mis toetavad südameelundkonna tööd, tugevdavad immuunsust, tooted kaalulangetajatele, sporditegijatele, tänapäeva kiires ja nõudlikus elutempos stressi ning pingetega paremini toime tulemist toetavad tooted ja palju muud. Lastele ja noortele on mõeldud erinevad mineraalained ja vitamiinid, eriti maitsvad ja populaarsed laste seas on AMMUU vitamiinikarud.

Eakatele on välja töötatud tooted, mis katavad vajalike vitamiinide ja mineraalainete vajadused. Uue Premium sarja tooted toovad turule parimad kliiniliselt testitud ja Eesti turu jaoks uute koostisainetega tervisetooted. Meravita tervisepaketid on keskendunud teemade kaupa tervikliku lähenemisega parimate tulemuste saavutamisele, et hoida inimest tervena.

Meravita on võtnud eesmärgiks laiendada inimeste silmaringi tervisealaselt ning selle tulemusena loodi aastaid tagasi Terviseraadio.ee, mis on eetris igal nädalal Ring FM ja Tre raadios pühapäeviti 9.00-10.00 ja seda koostöös oma ala ekspertidega. Terviseraadiot juhib tuntud Eesti laulja ja näitleja Katrin Karisma. Tänaseks on valminud juba enam kui 100 raadiosaadet.