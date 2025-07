Raadiohommikus: LHV tulemused uue juhi pilgu läbi, klaarime ka mitut tüliõuna

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade: Eramaja ehitus”. Mida tähendab päriselt kodu loomine ja miks algab see teekond hoopis unistuste korrastamisest, mitte esimese kopa maasse löömisest?

Saates tuleb juttu ehitusprotsessi varjatud riskidest, kriitilistest hetkepunktidest ja ootuste juhtimisest, mida iga eramaja tellija peaks teadma. Miks kipub eelarve alati nihkuma? Millal kohtuvad kliendi unistused ehitusturu reaalsusega? Kuidas ehitajad aitavad lisaks maja ehitamisele luua ka “kodutunnet”? Oma kogemusi jagab Minora ehk ettevõte, kes teab, kuidas keerulised projektid õnnestumiseks pöörata. Heidame ausa pilgu eramuehituse telgitagustesse ja arutame, millised otsused toovad rahulolu veel aastate pärast.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Külas on fondihaldur Andres Poom, kelle algoritmidel põhinev investeerimisstrateegia on viimase 10 aasta jooksul Rootsi börsi tootlust mitmekordselt ületanud. Saates kuuleb, miks ta keskendub just Rootsi turule, milliseid vigu peaksid vältima tavainvestorid, kuidas ta algoritmide arendamiseni jõudis ja palju muud.

Saadet juhib Kaspar Viira.

13.00-14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Külas on Kaamos Ehituse juht Keit Paal, kes on tegutsenud Eesti ehitusturul ligikaudu 20 aastat ning juhtinud mitmeid suuri ehitusettevõtteid. Räägime külalisega ehitusturu hetkeseisust ning uurime, kas võiks ka loota, et turg on nüüdseks kasvufaasis. Samuti kirjeldab Keit Paal Kaamos Ehituse olulisemate objektide valmimist ning prognoosib ehitusturu arenguid pikema perioodi peale.