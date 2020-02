Lumav aitab e-äridel kasvada

Kolmandat aastat järjest Gaselliettevõtete TOPi jõudnud Lumav Commerce pakub e-äridele tehnilise lahenduse loomist Magento ja Akeneo platvormidel ning digiäri strateegilist konsultatsiooni.

„Tee spetsialiseerumiseni oli pikk,“ räägib Lumav Commerce tegevjuht Silver Kallas. „Alustasime 10 aastat tagasi üldse majandustarkvara konsultatsiooniga, siis tulid kodulehed, äpid, e-õppe süsteemid ning isegi finantsinfosüsteemid. Vahepeal tundus, et teeme kõike IT valdkonnas, mida uksest sisse astuv klient soovis.“

Lõplik otsus e-äridele fokusseerida toimus siis kui hakati arendama Wordpressi kodulehtedele e-poode. Mõningate projektidega sai selgeks, et see on sobilikum pigem lihtsamatele e-poodidele ning avastati Magento tarkvara. Viimane on pikema õppimiskurviga ning seetõttu ka raskem arendada kui Wordpressi, siiski on Magento eelistatuim tarkvara TOP1000 suurimate e-äride hulgas juba kuuendat aasta järjest.

E-kaubanduse ülikiire kasv (E-kaubanduse Liidu andmetel oli 2019. aastal kasv 26%) ja kaubanduse liikumine e-kanalitesse tähendab, et nii kasvamiseks kui ka ellujäämiseks on vajalik tugev digitaalne kohalolek. E-äridesse targalt investeeritud raha on suure tasuvusega ning hetkel ei viita ükski trend selle langusele.

Toimiv paarisrakend

Kuus aastat tagasi võttis Silver partnerina pardale ka endise klassivenna Reaalkoolist, Margus Ots’a, kes hakkas vastutama ettevõtte ärikasvu kiirendamise eest. „Võib norida, et oleme teinud „valesti“ kõik, mis teha annab: teeme äri koos parima sõbraga ja jaotasime osaluse 50-50,“ naerab Margus. „Samas tundub, et paarisrakend sel kujul on hästi toiminud, kuna kummalgi koostööst väljapääsu ei ole,“ lisab Silver.

Lumav Commerce OÜ tegevjuht Silver Kallas ja äriarendusjuht Margus Ots

Siiani ei ole väliseid investeerijaid kaasatud. See on andnud otsustusvabaduse ja paindlikkuse, kuid mõnel juhul vähendanud turvalisust. „Mõni aasta tagasi oli meil lühiajaliselt vaja juurde käibevahendeid ning julgust kokku võttes läksin emalt ühte summat laenuks paluma. Ta hõiskas algul rõõmust, et näe poeg hakkab abielluma,“ meenutab Margus ettevõtte raskemaid hetki.

Olulisemaks nurgakiviks hea partnerluse toimimiseks peavad ettevõtjad jagatud väärtuseid. „Meie kahe puhul võiks öelda, et oleme mõlemad ise kõrge tööeetikaga ning hoolivad,“ ütleb Silver. Varasematel aastatel ei olnud harvad juhud, kus töötatud sai pea 16 tundi päevas ning naised käisid mehi töölt ära toomas. See-eest oma palgalistelt töötajatelt seda ei oodata – tööaeg ettevõttes on 7,5 tundi.

Kiire kasv

E-kaubanduse väga kiire kasvu tõttu ei ole võimalik seisma jääda. Silveri sõnul peab e-äri arendamist vaatama kui võidujooksu, kus pead pidevalt monitoorima konkurente ning oma käitumist korrigeerima. Kiiresti kasvavate ettevõtetega töötamine seab ka arendajatele teistsugused nõudmised, st. oluline osa tööst moodustab õppimine ja info otsimine. Kaupmeestest klientide huvi uute lahenduste vastu on suur.

Magento on alates 2018. aastast valinud Lumavi ka enda partneriks. Esimese ja hetkel ainukese Eesti kapitalil partnerettevõttena annab see uute tehnoloogiate ja turundusvõimalustega kursishoidmiseks ainulaadse võimaluse.

Margus lisab: „Huvitav suund, millel tulevikus silma peal hoida on B2B, mille lahenduste loomine on kindlasti ka meie ettevõttes üheks prioriteediks. Mõnedel juhtudel ei ole see enam mugavus- vaid juba hügieenifaktor äriklientidega suhete hoidmisel.“

Lumavi klientideks on mitmed tuntud e-poed nagu Loverte, Weekendshoes, Decora, Aatrium Sisustuskaubamaja, Goldtime, Büroomaailm jpt.

Soovitused e-äridele

Lumavi edukuse aluseks on see, et nende klientide e-ärid on edukad. Silver Kallas märgib: „Enne tehnilise lahenduse loomist tuleb teha äriline lähteülesanne. Selleks on oluline kaasata inimene, kes on enne reaalselt edukat e-äri teinud ning meil on vastav kompetents ka majas olemas.“

Silver Kallas , Lumav Commerce OÜ tegevjuht Esiteks – enne e-poe ehitamist tee ärianalüüs, mitte ära hakka kohe arendama. Teiseks – nii palju kui konkurents lubab, tee esimene faas võimalikult lihtne, lükates võimalikult palju arendusi teise faasi. Niiviisi saad juba katsetada loodavat lahendust ning teenida ka tulu. E-pood, mis on veel arenduses, ei too raha sisse.

„Olles aastate jooksul näinud kõrvalt paarisaja e-äri toimimist, sooviks anda edasi kaks nõuannet. Esiteks – enne e-poe ehitamist tee ärianalüüs, mitte ära hakka kohe arendama. Piisab kasvõi ühest Exceli tabelist. Teiseks – nii palju kui konkurents lubab, tee esimene faas võimalikult lihtne, lükates võimalikult palju arendusi teise faasi. Niiviisi saad juba katsetada loodavat lahendust ning teenida ka tulu. E-pood, mis on veel arenduses, ei too raha sisse,“ lõpetab Margus.

