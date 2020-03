Valdkonna turuliider pakub noorele arenguhüpet

„Energeetika valdkond areneb tänapäeval väga kiiresti: kasutusele tulevad nutikad seadmed ja lahendused ning seepärast vajame ka rohkem tehnilise taiplikkusega töötajaid,” rääkis Empower AS personalipartner Jelena Laudver.

Empoweri peamised töövaldkonnad on energeetika, telekommunikatsioon ning tuulepargid, kuid samas on ettevõttes jõudselt kasvamas ka projekteerimise valdkond. Arenev ettevõte vajab juurde õppinud töökäsi, kuid ära ei unustata ka tudengeid ja kutsekoolide õpilasi. Neile pakutakse erinevaid paraktikakohti.

Töövõtted parimatelt

Küsimusele, miks noor peaks kaaluma praktikavõimalust neil vastas Laudver, et siin töötavad oma valdkonna tippspetsialistid ning noortel on hea võimalus saada tuge oma ala parimatelt. „Tublidele praktikantidele pakume liitumist Empoweri perega. Turuliidrina on meil pakkuda kaasa löömist nii Empower Grupi kui ka Eesti jaoks olulistest projektides. Praktikale ootame erispetsialiste ning insenere, nii elektrikuid, sideliinitehnikuid, tööjuhatajaid, projektijuhte kui projekteerijaid. Samuti oleme võtnud noori praktikale nn. tugivaldkondadesse: raamatupidamisse ja personaliosakonda.”

Empower ASi personalipartner Jelena Laudver

Ettevõtte kasvamine esitab Empoweri töötajatele pidev uusi väljakutseid. Laudveri sõnul ootavad nad oma olemasolevatelt ja potentsiaalsetelt töötajatelt, et need oleksid paindlikud, õppimisvõimelised ja suudaks kiiresti kohaneda uute olukordadega ning lahendustega.

„Hetkel puudub Eestis välivõrguelektrike eriala, ometi aga selles valdkonnas tehakse palju tööd: pidevalt ehitatakse juurde ja uuendatakse elektriliine,” tõdes Laudver. „Selleks et ajaga kaasas käia, peame ennast pidevalt arendama ning täiendama. Samuti ootame oma inimestelt nii iseseisvust kui ka meeskonnas töötamise valmidust.”

Kasvamine ettevõttega

Rauno Tammjärv alustas ettevõttes tööd sideliinitehnikuna rohkem kui üheksa aastat tagasi. „Kuna varem töötasin müügitööl, tulin siia, sest mulle meeldib liikuv töö ja võimalus midagi oma kätega ära teha,” rääkis Tammjärv. Ka kolleegid nägid ära, et Raunole sobis see töö hästi. Ta suutis oma töös olla täpne ning ülesandeid edukalt lõpule viia. Seejärel usaldati talle juba suuremaid töölõike ning tehtavad tööd läksid aina keerulistemaks. „Sain teha eriprojekte ja käia ka naaberriikides, et aidata Empoweri teisi üksusi. Kuna planeerimisoskus ja töö tegemine tuli mul hästi välja, siis pakuti poolteist aastat tagasi mulle vanemprojektijuhi ametikohta,” rääkis Tammjärv edutamise tagamaadest. Ametikoht on vastutusrikas ja kuigi Tammjärvel on infotehnoloogia haridusega, tuleb mehe sõnul pidevat juurde õppida, nii töö käigus kui erinevatel kursustel ennast täiendades.

Madis Hunt on Empoweriga seotud olnud pikkalt, rohkem kui 14. aastat. Juba tema vanaisa töötas ettevõttes 40 aastat. Isegi Madise isa on töötanud lühemat aega samas kohas. Nii meenub Madisele, et ühel objektil olid nad koguni kolmekesi koos: vanaisa, isa ja tema. „Esimene kokkupuude Empoweriga oli mul juba koolipõlves, kui käisin vanaisa kõrval siin suvel tööl,” muheles Madis Hunt. Pärast sõjaväge tuligi noormees ettevõttesse tagasi, nüüd juba täistööajaga elektrimontööriks. „Mulle on alati meeldinud see töö mida ma siin teen: sa näed kohe oma töö tulemust. Ei ole vahet kas on õues pime või valge, kas on miinustemperatuurid või plusskraadid, kas sajab või mitte, see töö tuleb ära teha ja kui on mingid rikked, siis peavad kliendid voolu tagasi saama,” oli Hunt resoluutne.

Pühendunud töötajat märkasid ka teised, 2010 sai Madis Hunt ametikõrgendust. Uus amet oli tööjuhataja, vahepeal lõpetas ta ära ka Tallinna Polütehnikumi. Aastast 2014 on ta Lääne piirkonna juhataja.

Millist inimest oodatakse?

Kuna töö puudutab ühelt poolt IT-valdkonda ja telekommunikatsioone, siis Tammjärve sõnul peaks tööle kandideerija teadma-tundma kaableid ja kuidas interneti maailm toimib. „Inimesel peaks olema avatud ja paindlik vaade tööle, sest meil ei ole rutiinne konveieritöö. Veel peab ta olema avatud suhtleja ning kindlasti peab ta suutma arvestada ka teiste arvamustega, sest üksinda ei pruugi kõike töönüansse hoomata,” lausus Tammjärv.

Madis Hunt kinnitas, et isikuomadusi, mis Empoweris töötamisel kasuks tulevad peaks olema mitmeid. „Tal peab olema välitingimustest ükskõik. Kui suudad ilmastikutingimustest mööda vaadata, on see töö sulle sobiv.” Lisades, et tema kõige ekstreemsem töötamise juhtum oli kümme aastat tagasi -32 kraadiga öösel Pärnu lähistel. „Siiamaani mäletan, mis sel ööl juhtus ja mida teha tuli,” muigab sitke mees. „Kindlasti ei tohi olla kõrgusekartust, sest enamus töid teeme me posti otsas, raudadega ronides. Vajame seda, et inimesel oleks meeskonnatööhing – olgu see meeskond kas kahe, kolme või kümneliikmeline.”