Kuidas Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ pandeemia ajal pinnal püsis

Koroonaviiruse pandeemia kannatasid tõsiselt paljud ärisegmendid. Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ mitte üksnes ei elanud karantiini üle, vaid ka väljus sellest edukalt. Vaatame ettevõtte käibe dünaamikat ja räägime, kuidas nad omadega hakkama said.

RIA.com Marketplaces OÜ tänavuse esimese kvartali tulemus oli rekordiliselt kõrge. Kvartali kogukäive oli 3,7 miljonit eurot ning 2020. aasta esimese kvartali auditeerimata EBITDA oli 1,9 miljonit eurot. Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

16. märts 2020. Terves maailmas rakendatakse karantiinimeetmeid. Erinevad majandussektorid saavad väga suure löögi. Kuid RIA.com Marketplaces OÜ, kes tegutseb 45 miljoni elanikuga Ukrainas, tõestab, et karantiini ajal saab mitte ainult ellu jääda, vaid ka edukalt areneda. Kasumid kasvavad. Dividendid makstakse välja.

Kuidas ettevõte elas üle karantiini

Sellest kuidas ettevõte elas üle karantiini, räägib RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets.

„Siis kui terves maailmas kehtestati piirangud, võttis ettevõtte juhatus eesmärgiks mitte ainult ellu jääda, vaid teha astuda suur samm edasi. Me saime aru, et paljud meie kliendid ei lahku kodust ja meie peame tagama nende turvalisuse. Nimelt meie arendustöö usaldusväärse interneti valdkonnas kulus marjaks ära,” räägib Artem Umanets.

„Näiteks, meie automüügiportaalis AUTO.RIA.com toimub auto kontroll 16 parameetri järgi ja tehisintellekt kontrollib autot riiklike andmebaaside põhjal. Samuti võtsime oma kinnisvaraportaalis DOM.RIA.com juba paari aasta eest kasutusele kinnisvaraobjekti 360° panoraampildistamise. Lisaks külastavad meie väljaõpetatud kinnisvaraeksperdid objekti ja kontrollivad korterit või maja: alates juriidilisest poolest kuni tehniliste üksikasjadeni. Seetõttu saavad meie kliendid kodust lahkumata leida endale sobiva auto või kinnisvara, minimeerides kontakti müüjaga. Meie kasutajad hindasid kõrgelt meie platvormide eeliseid ja meie kasum on hakanud kasvama.”

Ettevõtte käibest

Tasub kohe mainida, et ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ on viimase nelja aastaga kasvanud keskmiselt 57% aastas. Erakordne tulemus, millega ei saa kiidelda mitte ükski Tallinna börsil olevast 15 ettevõttest. Ainult eelmise aasta tegevuskasum (EBITDA) kasvas 2,7 miljonilt eurolt 6,2 miljoni euroni. See on rohkem kui kaks korda. Vt ülaltoodud tabelit.

Käibestruktuur on järgmine:

AUTO.RIA.com osa on 83% ja on 3,1 miljonit eurot.

DOM.RIA.com - 10% ja on 384 000 eurot.

RIA.com - 2% ja on 86 000 eurot.

Reklaamitulu osa on 5% ja on 175 000 eurot.

Foto: RIA.com Marketplaces OÜ

RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artem Umanets räägib, et sellel aastal on oodata 50% suurust kasvu.

„2020. aasta esimeses kvartalis püstitas meie portaalide külastuste arv rekordi. Kvartalis ulatus külastuste arv ligi 314 miljonini. Kusjuures külastused mobiiliseadmetelt moodustasid 86%. Meie hoiame juhtivat positsiooni ja plaanime lõpetada jooksva aasta vähemalt 50% kasvuga,” räägib Artem Umanets.

Maksudest ja dividenditest

Lisaks räägib Umanets, et ettevõte maksab korralikult dividende ja tasub makse.

„2019. aastal maksis ettevõte 2 221 000 eurot dividende ja kandis Eesti riigieelarvesse 498 000 eurot. 2020. aastal meie ettevõte on juba maksnud 2 212 000 eurot dividende ja 463 000 eurot makse,” räägib Artem Umanets.