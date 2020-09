Baltikumi suured täisteenusrendi pakkujad ühendasid jõud

Mobire teenindusosakond. Foto: Marta Kolde

Baltikumis ligi 20 aastat tegutsenud sõidukite täisteenusrendifirma Rentest AS ühines Mobire Eesti AS-iga. Ühisfirma, mille pargis on 2500 sõidukit, liigub nüüdsest edasi nimega Mobire Eesti AS ja teeb koostööd kõikide autoesindustega Baltikumis.

Juhatuse esimees Andrus Valma sõnul on ühinemine suur samm, tehes Mobire Eestist oma klientidele veelgi võimekama koostööpartneri. Valma andis ülevaate, milliseid muutusi ja arenguid toob firmade ühinemine kaasa ning miks on autorent teistest auto kasutamise viisidest parem.

Mobire Eesti fookuses on sõidukite täisteenusrent nii era- kui ärikliendile, kvaliteetsete kasutatud sõidukite müük ja autoparkide haldus. “Lihtsustatult öeldes ei pea rentija millegi muu pärast muretsema, kui et kütusepaagis oleks piisavalt kütust.” selgitas Valma. Ta lisas, et täisteenusrendi suurimad plussid on aja ja kulude kokkuhoid ning hinnatõusust ja ootamatustest tulenevate riskide vältimine. Näiteks sõiduki liisimise puhul on kuumaksete suuruse kõikumine vältimatu. Mobire Eesti täisteenusrendi puhul on kuumakse aga fikseeritud. Samuti puudub sissemakse või see on oluliselt väiksem kui liisingul.

Andrus Valma , Mobire Eesti juhatuse esimees “Täisteenusrent on tänasel turul vaieldamatult kõige mugavam ja läbipaistvam transpordilahenduste teenus. Mobire Eesti on sealjuures kõige paindlikum, ka rätseplahendustele avatud täisteenusrendi pakkuja turul.”

Kõik sõidukitega seotud mured saavad lahendatud

Valma lisab, et täisteenusrendi eesmärk on pakkuda pikaajalist lahendust uue või vähe sõitnud sõiduki kasutamiseks. Teenus sobib nii eraisikutele kui äriklientidele. Samas, kui eraklient kasutab üldiselt vaid ühte autot, siis ärikliendile võib kuuluda kasvõi 200 sõidukit. Suur masinapark ei tee aga kliendi elu keerulisemaks, ka selle eest esitatakse vaid üks koondarve, mis toob kliendile olulise ajavõidu. Valma selgitab täisteenusrendi peamist kasu: “Tegemist on kõik hinnas kuumaksepõhise tervikteenusega, mille puhul klient ei pea transpordivahendite halduse ja hooldusega tegelema, vaid saab keskenduda oma põhitegevusele.”

Mobire Eesti lahendab selleks kõik kliendil tekkida võivad automured alates kindlustusjuhtumitest, korralisest ülevaatusest ja remondist kuni kütuse sooduskaartide, tasuta asendusautode organiseerimise ning autopargi hoolduseni välja. Valma täpsustab: “Rendiperiood on 12 kuni 60 kuud, mille vältel Mobire Eesti hoolitseb, et sõiduk oleks alati töökorras ja hästi hooldatud. Rendiperioodi lõpus on võimalik auto lihtsalt uue vastu vahetada.”

Mobire uue disainiga teenindusauto. Foto: Marta Kolde

Inimene on esikohal

Suhtluses kliendiga hoiab Mobire au sees selgust, läbipaistvust ja paindlikkust. Nende tagamiseks suhtleb kliendiga algusest lõpuni kindel kliendihaldur, kes on detailidega hästi kursis ja leiab muredele alati kiire lahenduse. Nii on kliendil alati üks kontakt, üks püsiarve ja üks koht, kus autot hooldatakse. Valma sõnab, et firmas töötatakse alati selle nimel, et pakkuda hoolivat ja osavõtlikku teenindust. Tehakse kõik, et kuulata ja mõista klienti ning jagada talle arusaadavaid selgitusi.

Täisteenusrendi eriti oluliseks eeliseks on võimalus leping vajaduse korral enne lõpptähtaega katkestada. “Kevadel alguse saanud laialdane viirus mõjutas ka meie klientide käekäiku ja leidus olukordi, kus klient oli sunnitud sõidukist loobuma või selle taskukohasema vastu ümber vahetama. Kuigi rendiperiood kestab tavaliselt 12 kuni 60 kuud, siis meil on hea meel, et saime sellisel keerulisel ajal klientidele vastu tulla, olla abiks ja säilitada inimlikkus.” lisas Valma. Ka firmade ühinemine tuli juhatuse esimehe sõnul väga sujuvalt ning kahe konkureeriva teenusepakkuja ühinemine kliendile tunda ei anna. “Sisuliselt ei mõjuta firmade ühinemine olemasolevaid kliente üldse. Juhul, kui pangas on tehtud automaatne igakuine püsimakse, siis tuleb uuendada firma andmeid ja sellega asi piirdubki,” sõnas Valma.

Tänases tempokas maailmas on edu võtmeks fookus ja on selge, et klient peaks saama keskenduda oma põhitegevusele argitoimetustesse takerdumata. Elus tuleb takistusi ette, kuid Mobire teeb just selle nimel tööd, et transport üheks neist ei osutuks.

Innovatiivne rendipakkumiste veebipood

Firmade ühinemisel läbis uuenduskuuri ka Mobire veebileht, mille puhul on tegemist väga kasutajasõbraliku ja lisaväärtust pakkuva veebiga. Innovaatorina turul on Mobire veebis näiteks võimalik omavahel võrrelda nii erinevate automudelite andmeid kui ka rendipakkumisi.

Hea uudis ka kõige kärsitumatele auto otsijatele on veel, et Mobire lehelt leiab pakkumisi, mille puhul saab auto kätte juba järgmisel päeval. Külasta julgelt uut veebilehte ja veendu selle funktsionaalsuses ise - www.mobire.ee