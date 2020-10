Sisustussalong Vipex soovitab: stiil on vaba!

Svedbergi ajatu disain, kus värvid, vorm ja funktsioon – kõik koondub ühte ja on lihtsasti kombineeritav. Foto: Vipex AS

Stiil on küll vaba, aga kujunduse teevad vahvaks eripära, nüansirikkus, julge värvikatsetus, säästlikkus ja nutikus.

Veebruaris toimunud Kölni sisustusmess kinnitas tulevased interjöörisuunad, milleks on originaalsus, jätkusuutlikkus, arukus ja esteetilisus. Kui üldine sisekujunduse suundumus on tumedate värvide poole, rohelistest ja sinistest kuni mustani, jääb minimalistliku interjööri stiil heledate varjundite juurde truuks. Suunanäitajad aga ennustavad paari-kolme aasta pärast uuesti mustvalge interjööri invasiooni, ehkki see on ka praegu tegija.

Isutekitajad värvid ja mustrid

4 fotot

Kui mööbel on ühevärviline, siis värvid ja mustrid on kolinud seintele ja põrandale, seda eriti keraamiliste plaatide näol. Lisaks looduskivi, puidusüü ja erinevate metallide imitatsioonidel näeb põnevaid graafilisi ja geomeetrilisi mustreid ning lausa akvarellmaale. Kunsti esitlemist soodustab keraamiliste plaatide maksimumini jõudmine – suurimad neist on 160 × 320 cm.

Lisaks looduskivi, puidusüü ja erinevate metallide imitatsioonidel näeb plaatidel põnevaid graafilisi ja geomeetrilisi mustreid ning lausa akvarellmaale. Foto: Vipex AS

Aga ei puudu ka väikesed: tellisemõõtu, kuusnurksed, poolkuud, kolmnurgad, ruudu- ja rombikujulised, mille kombineerimisel saab omakorda kunstiteoseid luua. Keraamiliste plaatide ja värvilahendustega saab luua nutikaid üleminekuid ühest ruumis teise.

Säästliku elamise kangelased

Eluruum muutub aasta-aastalt kallimaks, mistõttu kodud muutuvad väiksemaks ja jätkavad nõudlust ruumisäästliku mööbli järele. Üha enam otsitakse taskukohast moodulmööblit, mitmefunktsioonilisi ja kompaktseid üksikuid esemeid, mis on kohandatavad eri mõõdus ruumidega. Mööbli terviklikud komplektid koormavad liiga palju vabaduse tunnet.

Multifunktsionaalne mööbel, näiteks lauad, mis toimivad veenvalt nii töökoha kui ka söögikohana, kapid, mis toimivad panipaigana ja seinaelementidena, ruumi vaheseinad, mis võimaldavad funktsioone mõlemal küljel – need on säästliku elamise kangelased. Jätkusuutlikule arengule aitab kindlasti kaasa ka keraamiliste plaatide kasutamine interjööris, sest see materjal pannakse seina ja maha kümneteks ja kümneteks aastateks. Hea on tõdeda, et ka keraamilise plaatide tootjad on hakanud tegelema säästva arengu teemaga, taaskasutades tootmisjääke mitmel erineval moel.

