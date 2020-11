Hiina suursaadik Eestis: Hiina kiiresti taastuva majanduse võimaluste jagamine

Shanghai Foto: Hiina Rahvavabariigi Saatkond

Mõne nädala pärast jõuab kainestav 2020. aasta lõpule. Selle aasta jooksul on kogu maailma inimesed üheskoos võidelnud COVID-19 vastu ja otsinud võimalusi majanduse taastamiseks. Topeltkriisi tingimustes on suurenenud meie teadlikkus, et kõigi riikide huvid on omavahel tihedalt põimunud ja et inimkonnal on kaalul ühised huvid. Tõepoolest, meie maailm on jagamatu, ühise tulevikuga kogukond. Seetõttu on kõigi riikide jaoks parim ja tegelikult ainus valik üheskoos riskide ning väljakutsega rinda pista ja koostööd ning suhtlust tugevdada.

Sel aastal, ootamatu COVID-19 puhangu valguses, võttis Hiina valitsus vastu ulatuslikud, ranged ja põhjalikud kontrollimeetmed viiruse levikukanalite edukaks katkestamiseks ja on selles vallas strateegilisi tulemusi saavutanud. Hoolimata COVID-19 negatiivsest mõjust on Hiina majandus tugevana püsinud ning ilmutanud suurt vastupidavust ja elujõudu. Esimese 3 kvartaliga on saavutatud positiivne kasv, mis on tugev sisend maailma majanduse taastumisse. Jaanuarist oktoobrini kasvas Hiina import ja eksport eelneva aastaga võrreldes 1,1%, tööstuse lisaväärtus 1,8%, investeeringud põhivarasse 1,8%. Kokku on loodud 10,09 miljonit töökohta. Turu müügitulemused jätkasid taastumist: veebipõhine jaemüük oli 1,4 miljardit USD, mis oli eelneva aastaga võrreldes 10,9% rohkem.

Maailmapanga äritegevuse aruande kohaselt on Hiina 2020. aastal 31. kohal. Hiina on Euroopa ettevõtete jaoks üks kolmest juhtivast investeerimissihtkohast ja Hiina turg on endiselt maailma ettevõtete jaoks ühine platvorm ärivõimaluste uurimiseks. Hiina rahvusvaheline teenusekaubanduse mess, mis toimus septembris Pekingis, tõi veebiüritustele ja veebivälistele üritustele kokku 22 000 ettevõtet 148 riigist ning piirkonnast. Veidi aja eest toimus Shanghais Hiina 3. rahvusvaheline impordinäitus (CIIE), millel osales ettevõtteid 124 riigist ja piirkonnast. Näitus toimus ligi 360 000㎡ suurusel alal (eelmisel aastal 30 000㎡) ja sõlmitud tehingute väärtus suurenes 2,1%, jõudes 72,62 miljardi USA dollarini.

Hiina peab kinni oma lubadusest olla avatud, koostöövalmis ja püüelda üheskoos kõigi jaoks kasulike tulemuste poole. Laiendame järjepidevalt igakülgset avanemist, luues esmaklassilise ärikeskkonna ja jagades arenguvõimalusi rahvusvahelise kogukonnaga. 1. jaanuaril 2020 jõustus Hiina välisinvesteeringute seadus ja seda toetavad reeglid ning määrused ja välisinvesteeringute negatiivne nimekiri kärbiti veel lühemaks. Juurdepääsu finantsturule on järjepidevalt hõlbustatud. Teenusekaubanduse loovaks toetamiseks on lisaks viidud läbi pilootprogramme. Eeloleval aastal jätkab Hiina pingutusi oma õigusraamistiku muutmiseks avatumaks ja läbipaistvamaks, intellektuaalse omandi kaitse tugevdamiseks ning välisinvestorite seaduslike õiguste ja huvide paremaks kaitsmiseks. Hiina avab teenuste sektori hästi plaanitud viisil ja toetab turule orienteeritud maailmaklassi ärikeskkonda, mis tugineb kindlale õigusraamistikule.

Arvestades uusi majanduslikke vajadusi pärast COVID-19, on Hiina otsustanud toetada uut „paralleelkäibe“ arenguparadigmat, mille puhul peamine on siseriiklik käive, samas kui siseriiklik ja rahvusvaheline käive toetavad üksteist. Meie eesmärk on uurida tõhusamaid viise siseriikliku ja välisturu ühendamiseks, jagada tootmistegureid ja ressursse ning luua rohkem nõudlust. Hiina rahvaarv on 1,4 miljardit ja keskklassi osa selles ületab 400 miljonit. Hiigelsuur Hiina turg on maailma kõige dünaamilisem ja kõige kiiremini kasvav turg. Hiina laiendab pidevalt kaupade ja teenuste importi maailma möödunud aasta keskmisest kiirema kasvumääraga. Eeldatavasti ületab Hiina koguimport järgmisel aastakümnel 22 biljonit USA dollarit, pakkudes tohutuid ärivõimalusi kvaliteetsetele toodetele, tehnoloogiatele ja teenustele paljudes riikides, sealhulgas Eestis.

Lisaks arendab Hiina tugevaid kahepoolseid, mitmepoolseid ja piirkondlikke koostöösuhteid. Mõne päeva eest allkirjastas Hiina koos 14 teise liikmesriigiga piirkondliku vabakaubanduslepingu (RCEP), millega loodi maailma suurim vabakaubanduspiirkond. See tähendab, et ligikaudu ühest kolmandikust maailma majandusest on saanud integreeritud turg, mis on tugevalt toetanud vabakaubandust ja mitmepoolset kaubandussüsteemi ning kiirendanud maailma majanduse taastumist pärast epideemiat. Edaspidi on Hiinal kavas jätkata kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimist ning hõlbustamist, läbirääkimiste pidamist ja kõrgetasemeliste vabakaubanduslepingute sõlmimist suurema hulga riikidega ning kogukonnatööd inimkonna ühise tuleviku nimel põhjalike konsultatsioonide, ühise panuse ja ühiste eeliste kaudu.

Tulevikku silmas pidades on nii Hiina kui ka Eesti majandusel tugevalt üksteist täiendavaid ja ulatuslikke kahepoolse koostöö võimalusi. Eesti on Hiina jaoks Balti ja Euroopa riikide seas oluline partner. Hiina silmis on Hiina-Eesti suhetel suur tähtsus. COVID-19 puhangu algusest on Hiina ja Eesti vahel toimunud tihe suhtlus ja üksteisele on pakutud väärtuslikku tuge. Rääkides praktilisest koostööst viimastel aastatel, on Hiina ja Eesti allkirjastanud hulga protokolle heeringa, vadakupulbri, linnuliha ja lõhe ekspordi kohta Eestist Hiinasse, suurendades kaubanduse ning investeeringute mahtu meie riikide vahel. Isegi COVID-19 perioodil, käesoleva aasta esimesel poolel, suurenes Eesti ekspordimaht Hiinasse eelmise aastaga võrreldes 14,43%. Lisaks sõlmis Eesti tuuletehnoloogia arendaja Eleon ühisettevõtte raamistikus pikaajalise strateegilise koostöölepingu Hiina Haizhuangi tuuleenergiaettevõttega turbiinide arendamiseks. Novembris osales viis Eesti ettevõtet epideemiaga seotud raskusi ületades Shanghais Hiina 3. rahvusvahelisel impordinäitusel (CIIE), esitledes Eesti toitu, alkoholi ja majapidamistooteid Hiina tarbijatele. Nende seas allkirjastasid mee-ettevõtted kaubanduslepingud Hiina partneritega.

Novembris osales viis Eesti ettevõtet epideemiaga seotud raskusi ületades Shanghais Hiina 3. rahvusvahelisel impordinäitusel (CIIE) Foto: Hiina Rahvavabariigi Saatkond

Eesti ja Hiina vahel on veel koostööpotentsiaali. Eesti on digitaalvaldkonna liidrite seas, samal ajal kui Hiina digitaalne majandus õitseb. Hiljutise analüüsi kohaselt, mille viis läbi GSMA, rahvusvaheline mobiilioperaatorite ühing, jõuab 5G-ühenduste arv Hiinas prognooside kohaselt 2020. aasta lõpuks 200 miljonini, moodustades maailma koguarvust üle 85%. Hiina on astunud 5G ajastusse. Käesoleva aasta lõpuks on Hiinas üle 600 000 5G-tugijaama. Tulevikus juhib Hiina „nuti“-trendi transpordis, põllumajanduses, arstiabis, hariduses ja linnahalduses ning kujundab täielikult ümber tööstusliku tootmise ja igapäevaelu. Hiina ja Eesti võiksid avastada koos digitaalse majanduse ajastu suurt turgu ja teha ühiseid jõupingutusi küberruumi loomiseks, milles valitseb rahu, turvalisus, avatus, koostöö ning kord. Sellel eesmärgil on Hiina teinud globaalse andmeturbe algatuse ja on valmis arutama globaalse digitaalse juhtimise reegleid ning arendama neid koostöös kõigi pooltega.

Hiina rakendab ellu Pariisi kokkuleppe lubadusi. Kliimamuutusega seotud väljakutsetega toimetulekuks teeme koostööd kõigi pooltega, sealhulgas Eestiga. Nagu Hiina valitsus on teatanud, jõuab süsinikdioksiidi heide Hiinas tipptasemele 2030. aastaks ja saavutab neutraalsuse 2060. aastaks. Hiina on ehitanud üles suurima puhta energiaga varustamise süsteemi, et tõhustada puhta ja vähese heitega energia kasutamist ning taastuva rohelise energia väljatöötamist, et üleminek rohelisele majandusele ja ühiskonnale võiks toimuda võimalikult kiiresti. Eesti on teinud suuri jõupingutusi ja saavutanud edu taastuvenergia arendamisel ning seadnud paika arengueesmärgi. Hiina ja Eesti täiendavad üksteist. Võime teha koostööd ja luua parema elukeskkonna.

Hiigelsuure rahvaarvuga Hiina vajab väga kvaliteetseid põllumajandussaadusi, mistõttu Eesti kvalifitseeritud põllumajandussaadused on Hiinas populaarsed. Aastatel 2012–2019 suurenes Hiinasse eksporditav Eesti põllumajandustoodete hulk 131%. Meil oleks suur rõõm näha tulevikus Hiina elanike toidulaudadel järjest rohkem kvaliteetseid Eesti põllumajandussaadusi. Lisaks hindame kõrgelt transpordi mugavust ja soovime ühineda Eestiga, toetades Hiina-Euroopa plokkrongi käivitamist, mis kiirendab ühendusprotsessi.

Maailm kannatab praegu COVID-19 all. Hiina toetab aktiivselt COVID-19 vaktsiini ja osaleb sellega seoses rahvusvahelises koostöös. Hiina on liitunud algatusega WHO COVAX ja on valmis tugevdama koostööd teiste riikidega vaktsiiniga seotud uuringute, tootmise ning jaotuse valdkondades. Peame oma lubadust toetada ja aidata arengumaid, et muuta vaktsiin inimestele kättesaadavaks ning taskukohaseks laiatarbekaubaks. Hiina sooviks selles vallas Eestiga koostööd teha ja ühiste pingutuste tulemusena meie kodanike tervist parandada.

Hiina suursaadik Li Chao Foto: Hiina Rahvavabariigi Saatkond

Raskused on ajutised. Lõpuks saavutatakse võit. Hiina on valmis Eestiga käsikäes uurima võimalusi majanduse taastamiseks, jagama arenguvõimalusi ja looma täiesti uue tuleviku.