Sünnitusjärgne keha korrigeerimine ehk Mommy Makeover

Foto: Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskus

Paljud naised märkavad muutusi oma kehas peale laste saamist ja see on täiesti normaalne. Kõik emad on ilusad! Kuid kui oma kehas ei tunta ennast enam hästi ning tegemist on muutustega, mis ei allu trennile ega dieedile, siis aitab sünnitusjärgne korrigeerimine taastada endise silueti.

Sellisel eesmärgil keha korrigeerimine on väga individuaalne. Need protseduurid ei ole selleks, et olla kellegi teise silmis atraktiivsem või sobituda paremini iluideaalidega. Selle sammu peab ette võtma enda jaoks ja seda Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskuse kirugid oma patsientidele ka rõhutavad.

Tavaliselt on sellise sooviga kliinikusse pöörduv naine lapsed juba sünnitanud ja soovib nüüd rohkem aega ja tähelepanu pühendada endale. Kui naine ja ema on õnnelik, siis võidab sellest terve pere.

Protseduurid sünnituseelse keha taastamiseks

On mitu piirkonda, millele tähelepanu pöörata, kuid enamasti soovivad juba sünnitanud naised korrigeerida rindu ja kõhtu. Kui piht ja tuharad veel alluvad tervislikule toitumisele ja trennile, siis rindade ja kõhunaha puhul see nii ei ole.

Peale imetamist jääb rind sageli nn tühjaks, mis on tingitud rinnanäärme koe mahu vähenemisest. Sage on ka naha lõtvusest tingitud rindade vajumine, kuid mõlemad muutused on sellised, kus plastikakirurg saab aidata.

Tasub teada, et rindade tõstmise ja suurendamise operatsiooni on võimalik ette võtta umbes kuus kuud pärast imetamisperioodi lõppu. Hea oleks mõelda, kas soovitakse veel lapsi, sest sel juhul võib rind peale järgmist sünnitust ja imetamist taas vajada kirurgi kätt.

Kui lõdvaks muutunud kõht teeb muret, siis elastsuse kaotanud kõhunaha ehk nn rippkõhu korrigeerimine on võimalik vaid kirurgilise sekkumisega. Kõhuplastika käigus eemaldatakse liigne nahk ja naistel enamasti pingutatakse ka lihased, kusjuures lõplikku tulemust saab näha alles mitmete kuude pärast.

Mõned võimalikud protseduurid, mida keha sünnitusjärgseks taastamiseks veel tehakse, on ka intiimpiirkonna plastika ja rasvaimu.

Kui rindade ja kõhu korrigeerimine on ilukirurgias võrdlemisi levinud protseduurid, siis mõnevõrra vähem teatakse naiste väliste suguelundite korrektsioonist. Intiimpiirkond muutub samuti raseduse ja sünnitusega ning seda soovitakse korrigeerida nii esteetilistel põhjustel kui ebamugavustundest, mida häbememokkade suurenemine võib põhjustada füüsilisel koormusel või kitsaste riiete kandmisel.

Rasvaimu annab võimaluse korrigeerida neid keha piirkondi, kuhu dieet ja trenn ei taha mõjuda: lõug, õlavarred, kõht, rinnad, talje, puusad ja tuharad, reied ja põlved, isegi selg ja pahkluud. Kui selle järgselt järgida tervisliku eluviisi põhimõtteid, siis võib rasvaimu tulemus olla püsiv.

Sageli tehakse sünnitusjärgne taastamine ühe-etapilise protseduurina, et piirduda ühe haiglakülastuse ja taastumisajaga. Taastumiseks tuleb aga aega võtta, sest keha vajab peale operatsiooni hulgaliselt aega ja rahu. Soovitame suuremate operatsioonide puhul võtta vähemalt 2 nädalat haiguspuhkust. Sportlikud tegevused on taastumisperioodil keelatud ja lubatud alles 8 nädalat pärast operatsiooni. Saavutatud tulemus on kõige paremini näha poole aasta möödudes operatsioonist, mil keha on jõudnud täielikult taastuda.

Hea on ka teada, et kõigi ilukirurgiliste protseduuride korral on oluline enne planeeritud operatsiooni stabiliseerida kehakaal, sest kaalumuudatused võivad mõjutada ka tehtud protseduuride tulemusi.

Dr Jüri Kullamaa Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskusest on oma 30-aastase kogemuse juures aidanud paljudel naistel taastada välimust, mis on olnud enne laste sündi.

Dr Jüri Kullamaa Foto: Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskus

Millega peaks arvestama, kui soovida taastada enda sünnitusjärgne keha?

Kindlasti tuleb olla kindel, et taastumiseks on võimalik võtta aega laste kõrvalt. Korraga saab teha mitu operatsiooni, kuid seda pikem on taastumisperiood. Õnneks on meie naistel toredad mehed ja hea tugivõrgustik. Kuid me rõhutame alati, et nüüd tuleb mõnda aega elada ainult enda heaolule mõeldes. Selleks operatsioonile saigi ju tuldud. Laste sünd ja kasvamine on imeline, aga ema peab ka enda peale mõtlema.

Kui palju võivad sellised protseduurid maksta?

Tasu operatsiooni eest sõltub valitud protseduuridest, kuid valides mitu protseduuri, mis sooritatakse üheaegselt, on tasu väiksem, kuna kulu analüüsidele, haiglale, anesteesiale jm on ühekordne.

Kuid rahast olulisemgi on mõelda eelnevalt, milline peaks olema tulemus, mida soovitakse saavutada.