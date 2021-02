Virtuaalüritustel jagatavad meened tekitavad põnevust

Virtuaalüritustel jagatavad meened aitavad osalejaid rohkem kaasata ja suurendada nendes põnevust, sest taolised üritused kipuvad pahatihti jääma üksluiseks, tõdes MP-Reklaamtrükk OÜ tegevjuht Külli Paavel.

“Online-üritustel ja veebiseminaridel ilmselt niipea lõppu ei tule, seega võiks mõelda ka kingitustele, mida jagada sellistel üritustel,” lausus Paavel, kelle sõnul aitab meenete jagamine veebiüritustel meeldivat elevust tekitada.

Meened saab osalejatele toimetada kulleriga või veelgi parem – postkasti. Viimasel juhul peab meene olema piisavalt pisike, et mahtuda läbi postkasti ava. Veebiüritustel sobib kinkida näiteks märkmikke ja pastapliiatseid, erikujundusega torusalle või mütse, kokkukäivaid kõrvaklappe ja kõlareid.

“Pandeemia tõttu on paljud ettevõtted kolinud oma töötajad kodukontoritesse, kust tõenäoliselt osaliselt jätkatakse kaugtööd ka edaspidi, kui saame pandeemiast rääkida juba minevikuvormis,” märkis ettevõtte tegevjuht. Kodus töötamine eeldab, et sinu töötajatel on olemas vahendid, mis teevad nende töö lihtsamaks, aitavad neid ühenduses hoida kolleegidega ja samas ka stressi maandada. “Eriti kui töö tegemise kõrvalt tuleb maadelda mudilastega või juhendada distantsõppel koolilapsi,” lisas Paavel.

Kodus töötamise oluliseks abivahendiks on mikrofoniga kõrvaklapid, mis võimaldavad pidada videokoosolekuid ja vastata kõnedele. Samuti aitavad mürasummutusega kõrvaklapid paremini tööle keskenduda. Veebikaamera kate tagab sinu töötaja privaatsuse. Samuti on kodus töötades kasulikuks abivahendiks prillipuhastamise funktsiooniga hiirematt, USB-jagaja või hoopis stressipall.

Tagasi kontorisse tooted

Tänavu on populaarseks reklaamtooteks kindlasti korduvkasutatavad näomaskid. Kui töötajad tulevad tagasi kontorisse, tahavad nad olla kaitstud. “Omalt poolt saad varustada neid nii näomaskide kui ka desinfitseerivate kätepuhastusvahenditega, mis on esmatarbekaubad, kuid kui tahad kastist välja mõelda, võiksid neile kinkida nutika UV-sterilisaatori, millega saab desinfitseerida erinevaid esemeid, aga ka laadida telefoni akut,” soovitas Paavel.

Tema sõnul on digimaailmaga ühenduses olemine alati moeteema ja järjest enam kasvab nõudlus just juhtmeta toodete järele, sest kellelegi ei meeldi videokõnet tehes rippuda pistikupesa küljes või kui üle töölaua jooksevad juhtmerägastikud. Nii kodus kui ka kontoris töötamine muutub palju mugavamaks, kui sul on juhtmeta akulaadija, kõlar, kõrvaklapid, arvutihiir. “Tee ka oma ettevõtte kaugtöötajad õnnelikuks või avalda muljet oma klientidele mõne uue populaarse juhtmevaba reklaamtootega,” julgustab Paavel.

Taaskasutusega usaldusväärseks

Ökoloogiliselt vastutustundlikud tooted on muutumas pigem standardiks kui erandiks. Järjest enam toodetakse taaskasutatud materjalidest tooteid, vanale plastikule antakse pastapliiatsite, kõlarite, veepudelite või kottidena teine elu. Taastöödeldud materjalist reklaamtooteid kinkides näitad kingisaajale, et sinu firma pooldab jätkusuutlikkust. Paaveli sõnul muudab see ettevõtted usaldusväärsemaks ja sümpaatsemaks.

Populaarsed on ka bränditooted. “Tarbijad soovivad omada tooteid, mida nad tunnevad ära kauplustest, sotsiaalmeediast või veebipoodidest. Neil toodetel on hea maine ja vastav hind. Kinkides oma kliendile või töötajale mõne bränditoote, näitad, et sul on hea maitse ja sa hoolid heast kvaliteedist. Kingisaaja hakkab ka sinu ettevõtet seostama hea kvaliteediga,” selgitas ta.

Erikujundusega või personaalsed reklaamtooted on samuti minev kaup. Erikujundus ei ole ainult logo trükkimine kruusile või särgi seljale. “Erikujunduse all peame silmas ettevõtte sümboolika tooteid, näiteks sokke, ostukotte või voodipesu, mida katab täies ulatuses sinu ettevõttega seostuv unikaalne muster või disain. Logokujulised kommid, fototrükiga vihmavari või jalamatt, eritellimusel pakend, mida katab sinu sõnum – need on reklaamtooted, millest on raske mööda vaadata. Kuna inimestele meeldib silma paista, leiavad need kingitused kindlasti kasutust,” rääkis ettevõtte tegevjuht.

Reklaamkingituste olulisus on kasvanud

MP-Reklaamtrükk OÜ alustas oma tegevust ligi 30 aastat tagasi reklaam- ja ärikingituste valdkonnas. “Tänaseni oleme keskendunud ettevõtete vajadustele sobivate firma logoga reklaamtoodete ja personaalsete kingilahenduste pakkumisele,” sõnas Paavel.

“Reklaammeened on tänapäeval elementaarne ettevõtte turunduse ja imago osa, mis aitab tõsta ettevõtte tuntust, sõlmida kontakte partneritega ja tugevdada meeskonnatunnet. Reklaamkingituste roll praeguses majandusolukorras on isegi muutunud olulisemaks kui varem, kuna klientidega kokkusaamised ja ürituste toimumised on piiratud, inimesed töötavad kodukontorites ja kontakte on vähem,” kinnitas ta.

