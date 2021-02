Kvaliteedisertifikaat tõi BLSile kaasa plahvatusliku kasvu

Baltic Logistic Solutions (BLS) on vaatamata koroonale oma tegevust jõudsalt laiendanud: juurde on tulnud mitmeid uusi ja suuri kliente ning kohe-kohe lüüakse kopp maasse Rae vallas asuva logistikakeskuse laiendamiseks.

Eduloo taga on paljuski läinud aasta lõpus saadud FSSC kvaliteedisertifikaat, mis tõstis ettevõtte usalduskrediiti suurte tarnijate silmis. „Kõik see on toimunud koroonaperioodil koos äärmiselt karmide piirangute saatel, mis on meil olnud kordades tugevamad ja rangemad kui valitsus on kehtestanud,“ räägib BLSi tegevjuht Kalle Jaarman.

Viie aastaga logistika tipptegijaks

BLS avas oma uue logistikakeskuse Rae vallas 2016. aastal. Esimesed aastad kulusid ettevõtte käivitamisele, tõsisem tegevus algas paari aasta eest, kui tööle asus uus tegevjuht Kalle Jaarman. „Alguses läks aega meeskonna loomisele ja erinevate protsesside efektiivsemaks muutmisele ja parendamisele, nüüd oleme sealmaal, kus me jõudsalt laieneme ja kasvatame oma kliendibaasi: meie suuremateks klientideks on täna Santa Maria, Paulig, Burger King, Prisma, Tesco, Inex Partners, Sanitex, Subway ehk kõik on väga tuntud ja suured tegijad,“ lausub Jaarman.

Esimene suurem väljakutse oligi tema sõnul koostöös Tallinkiga Burger Kingi projekti käivitamisel. See sattus täpselt eriolukorra algusaega mullu kevadel ning avamine lükkus tänu sellele ka mitmeid nädalaid edasi. See oli logistikutele paras väljakutse, sest tegemist on toiduainetega ja juhtida laovarusid teadmatus olukorras nii, et see halvaks ei läheks, oli üsna keeruline. Kuid hakkama saadi ning nüüdseks on Burger Kingil Eestis kuus restorani, viis Tallinnas ja üks Tartus. Lisaks restoranid Lätis ja Leedus.

Sertifikaat andis tõuke laienemiseks

Kogu Burger Kingi logistika käib rangelt läbi tunnustatud partnerite, kellel on FSSC 22 000 (Food Safety System Certification) sertifikaat. Selle saamine Eesti esimese logistikaettevõttena oli ka BLSile edu võtmeks ja omamoodi usalduseksamiks. „Nii põhjalikke läbirääkimisi, eeltööd ning protsesside kaardistamist ja paika panemist pole minul varem olnud,“ tunnistab Jaarman, kelle sõnul oli sertifikaadi saamine väga õigeaegne kasvõi põhjusel, et kui Horeca sektor sai pandeemia ajal üksjagu pihta, siis kiirtoidurestoranidel hakkas vastupidiselt päris hästi minema. Eriti Burger Kingil, mis uue kaubamärgina maandus ülisoodsale pinnasele.

Rahvusvaheline tunnustus kvaliteedisertifikaadi näol andis BLS-ile tõuke ka seniste koostöölepingute laiendamiseks ning uute sõlmiseks veel mitmete teiste tuntud ettevõtetega, nagu Santa Maria, Paulig, Prisma, Inex Partners, Tesco ning see omakorda tekitas laopindade nappuse. „Pidime võtma Punasel tänaval 5000 m2 ladu ajutiselt rendile ja hakkama oma keskust laiendama. Plaan on ehitada juurde 9000 m2 uut pinda, hetkel oleme projekteerimis- ja tellimisfaasis, kuid õige pea läheb ehituseks. Valmis peaks laiendus saama tänavu detsembris, hiljemalt jaanuaris,“ lausub Jaarman, kelle sõnul saab olema uus ladu oluliselt efektiivsem ja maksimaalselt automatiseeritud ning seal hakatakse teenindama eeskätt neid kliente, kes vajavad nö „tailor made erikohtlemist“: sorteerimist, etikettimist, kiiret komplekteerimist, cross dock transiidi teenust jms.

Brexit tõstis paberimajanduse mahtu

Näiteks kui täna viib lattu saabunud aluse kleebistamisele inimene, siis uues laos hakkab seda tööd tegema robottõstuk. Samuti häälkomplekteerimine, mis ei ole Baltikumis täiesti uus lahendus, kuid veel suhteliselt vähelevinud. „Samuti saab Eesti logistikakeskus olema BLS grupi pilootprojektiks uue programmi BLS Watch juurutamisel, mis jälgib kõikide laotöötajate töömahte ja –protsesse reaalajas. See annab meile täiesti uued võimalused oma töö efektiivsemaks muutmisel ja optimeerimisel,“ lausus Jaarman.

Üheks selliseks suurkliendiks, kes vajab „tailor made erikohtlemist“, on kindlasti Inex Partners ja tema koostööpartner Tesco, mille kaubad tulevad Suurbritannia laost, Eestis need kleebistatakse ja saadetakse edasi Soome kesklattu. „Eks see Brexit tekitas meile siinkohal paraja peavalu, sest lõplik leping Euroopa Liiduga ei selgunud mitte viimasel minutil, vaid viimase sekundi murdosa jooksul. Saada siis kogu logistika koos dokumentatsiooni, maksude ja kõige muuga tööle, oli paras väljakutse,“ nendib Jaarman ja lisab, et ressurssi kulub Suurbritanniaga kaubavahetusele täna oluliselt rohkem. „Eriti, mis puudutab paberimajandust. Seda on kaks korda enam kui enne Brexitit. Aga täna kaubad liiguvad ja asi toimib.“

PROMO Cash&Carry avab lähiaastal neli uut kauplust

Tulevikuplaanidest veel rääkides tunnistab Jaarman, et üheks BLSi tulevikusuunaks on plaan minna 100% üle oma transpordile. Tõuke selleks annab grupi omanikfirma Sanitex otsus avada lähema aasta jooksul Eestis neli uut Promo Cash&Carry kauplust: üks Tallinnas, üks Narvas, üks Pärnus ja üks Tartus. Sellega seoses plaanitakse kogu senist logistikat konsolideerida ning hakata pakkuma kõikides neis sisseostu- ja transporditeenuseid kohalikelt tootjatelt.

Sanitex on omandanud maatükid Tartus Lõunakeskuse kõrval, Pärnus uue ringtee ääres, osteti ära Mustamäe Rimi ja Narvas veel läbirääkimised käivad. Selle aasta jooksul soovitakse avada üks kauplus Pärnus ja teine kauplus Tallinnas. Tartu ja Narva jäävad tõenäoliselt järgmise aasta algusesse.