Kuidas kasutada pensionisambast vabanevat raha?

Teise pensionisamba rahaliste väljamaksete aeg on üsna pea käes ja tegelikult ei ole paljudel siiani selget eesmärki, mida selle rahaga peale hakata.

Võimalusi on laias laastus kaks – investeerida või tarbida. Neist teine võimalus rakendub automaatselt, kui pole teisiti otsustatud. Sel juhul avastatakse ühel hetkel lihtsalt, et teise samba väljamaksete raha enam pangakontol ei ole, kuna see on ära kulunud. Kohalik ettevõte – Eesti Kindlustusühistu ÜKS pakub välja kodumaise investeerimisvõimaluse.

"Kui väljavõetavat raha ei säästeta ega kasutata oma tulevaste kulude vähendamiseks, on teisest sambast lahkumise mõju pensionile seda suurem, mida kõrgemas vanuses seda tehakse,” ütleb Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov. Investeerimise puhul läheb asi aga huvitavaks. Selleks on kindlasti vaja aega ja leidlikust, kuna aktsiaturud on ebastabiilsed ning väljamaksete summad ei ole piisavad kinnisvara soetamiseks. Seega tuleb vaadata veel muid võimalusi ja üks neist on näiteks ühistuline tegevus.

2019. aastal võttis Riigikogu vastu seaduse, mis lubab ligi 80-aastase vaheaja järel Eestis taas tegutseda kindlustusühistul. Praegu on siin maal tegutsemas valdavalt välisriikide kindlustusseltsid, kes teenivad välisomanike huve ja viivad kasumina üle miljoni euro nädalas riigist välja. See hiigelkasumina Eestist väljaminev raha tuleb kõik eestimaalaste taskust.

Mis on lahendus? Lahendus on tegelikult väga lihtne ja ühtlasi tulutoov igale panustajale. Kuna riigi poolt on seadusega tee sillutatud, tuleb nüüd oma osa teha kodanikel ning moodustada kindlustusühistu. Ka siin on tegelikult suur töö juba ära tehtud ja selline algatus käima lükatud ning tuure kogumas – Eesti Kindlustusühistu ÜKS

Seadusest tulenevalt on aga vaja veel ühest kivinukist üle saada. Selleks, et kindlustusühistu saaks tegevust alustada, on tarvis omakapitali, mis on suurusjärgus 5 miljonit eurot. Ühistuline tegevus tähendab siinkohal, et iga inimene saab sellesse oma panuse anda ning seeläbi olla ühistu täieõiguslik liige ehk klient-omanik.

Eesti Kindlustusühistu ÜKS liikmena saab nautida mitmeid hüvesid:

• Dividendid;

• Soodsamad kindlustusmaksed;

• Kahjudeta aastate lisasoodustus, kui eelneval aastal kahju ei olnud.

Kuidas seda siis ära teha? Teisest pensionisambast lahkumise soovi avaldas 20% sambaga liitujatest ning see tähendab, et väljamakseteks läheb 1,29 miljardit eurot. Raha väljavõtmise avalduse esitas esimeses voorus üle 150 tuhande inimese ja neil on kogutud keskmiselt üle 8 tuhande euro. Kui need inimesed nüüd kõik otsustavad miinimumsummaga ehk 100 euroga Eesti Kindlustusühistu ÜKS liikmeks hakata, siis läheb võidujooksuks. Loomulikult on teretulnud võidujooksust osa võtma ka kõik need, kes teisest pensionisambast raha välja ei võta.

Eesti Kindlustusühistu ÜKS loomisel hakkaks välisomanikele hiigelsuurt kasumit teeniv Eesti kindlustusturg hoopis meile endile raha teenima, olles samal ajal kohalike kindlustusvõtjate huvisid arvestav. Selliselt luuakse väikestest osakestest suur ja konkurentsivõimeline kindlustusandja, mida välisinvestoritele maha müüa ei saa. Kas võtame asja käsile ja teeme suure sammu oma maa peremehesuse suunas?