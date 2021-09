Enamik töötajatest kasutab tööseadmetes isiklikke paroole

Foto: Stocksy

Ligi kaks kolmandikku töötajatest kasutab ettevõtte seadmete ja andmete kaitsmiseks isiklikke paroole, näitas Inglismaa ühe juhtiva identiteedihalduse ettevõtte My1Login poolt hiljuti läbiviidud uuring.

Üllataval kombel teab 97% töötajatest, mis on tugev parool ja miks seda vaja on, kuid 53% tunnistab, et alati seda siiski ei kasuta.

Tervishoiusektori töötajad kipuvad paroole taaskasutama

Tervishoiu sektor on hoogsasti digitaliseerumas ning arvestades, et selles sektoris töödeldakse hulgaliselt tundlikke isikuandmeid, on andmete turvalisus siin eriti tähtis. Samas näitas uuring, et tervishoiusektori töötajad on just vastupidi eriti altid paroole taaskasutama ning koguni 94% uuringus osalenud sektori töötajatest tunnistasid, et kasutavad tööseadmete kaitseks samu paroole, mida nad kasutavad ka isiklike kontode puhul.

Ilmselt põhjus peitub selles, et meditsiinisektor on olnud üks viimaseid, kuhu digitaliseerimine on jõudnud ning hoogsam areng on toimunud alles viimase aasta jooksul ja seda suuresti COVID-19 pandeemia tõttu.

Samuti näitas uuring, et ka haridus- ja avaliku sektori töötajad sageli kasutavad isiklikke paroole tööseadmete kaitseks (vastavalt 91% ja 83%), mis on oluliselt suurem, kui näiteks tehnoloogiasektoris (45%).

Eestis ei ole sarnaseid uuringuid viimasel ajal tehtud, kuid arvestades, et Eestis on digitaliseerimine olnud mõnevõrra kiirem kui paljudes teistes Euroopa riikides, tahaks uskuda, et meil on olukord parem, kuid siiski on ka Eestis olnud andmelekke juhtumeid, kus põhjuseks on olnud just nõrkade paroolide kasutamine. Ka meie seas on päris palju neid, kes teavad, et era- ja töökeskkondadesse pääsemiseks ei tohiks samu paroole kasutada, kuid mugavusest siiski seda teevad, sest kõikide paroolide meelshoidmine on paras peavalu.

Kuidas tagada, et paroolid oleksid piisvalt tugevad, kuid samas oleks neid mugav hallata?

Kasuta mõnda paroolihoidlat (nt LastPass, Dashlane, 1Password, RoboForm, Keeper). See vabastab Sind tüütust paroolide meeleshoidmisest ja tagab väga hea turvalisuse taseme.

Paroolihoidla kasutamine on väga lihtne. Kõigepealt tuleb paigaldada oma arvutisse ja/või nutiseadmesse paroolihoidja äpp, mis hoiab kõik paroolid ise meeles. Iga kord, kui logid kuhugi sisse uue parooliga, mida paroolihoidlas veel ei ole, annab äpp sulle sellest märku ja küsib, kas soovid seda salvestada ning pakub ka ise turvalise parooli kombinatsiooni, mis on piisavalt pikk ja keeruline – selline, mida kindlasti ei suudaks meeles hoida. Aga sina ei peagi seda mäletama, seda teeb ju sinu eest paroolihoidja. Iga kord, kui vaja salasõna uuendada, äpp hoolitseb ka selle eest. Nii lihtne see ongi!

Selleks, et pahalased paroolihoidlale ligi ei pääseks (kõik sinu paroolid on ju seal) mõtle enda jaoks välja n-ö „master“ parool, mida on raske ära arvata, näiteks mõne suvaliste sõnade kombinatsioonist (millel on ainult sinu jaoks teatud tähendus) moodustatud kombinatsioon või lühend, mis sisaldab ka numbreid vms (sYgiselOn6unadmaiTSvad). Samuti on mõistlik ka seda parooli siiski aeg-ajalt vahetada.

*Uuringu käigus küsitleti 1000 Inglismaa ettevõtete töötajat ja 1000 ärijuhti, et kõrvutada tegelikku olukorda juhtide ootustega.